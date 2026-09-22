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در نخستین روز هفته دفاع مقدس اعضای شورای تامین مهاباد به دیدار دو جانباز و رزمنده سرافراز دوران دفاع مقدس رفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، امام جمعه مهاباد در دیدار با حمزه احمدی جانباز سرافراز جنگ تحمیلی هشت ساله، دفاع مقدس را نمونه بارز وحدت و همدلی ملت ایران، در برابر دشمنان دانست و گفت: یکی از مولفههای دفاع مقدس، همدلی و همیاری اقوام و مذاهب به ویژه در آذربایجانغربی است ما که خون شیعه، ترک و کرد و اهل سنت به هم آمیخته شده است.
ماموستا امامی افزود: وحدت میان اقوام و مذاهب مختلف منطقه باعث شد به ویژه در شمالغرب کشور دشمن حتی نتواند یک سانتی متر هم در خطوط مرزی پیشروی نماید و این هم به لطف سرداران و شهدای انقلاب است.
فرماندار ویژه مهاباد هم ملت ایران را ملتی بیدار و هوشیار در برابر توطئههای دشمنان دانست و تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران بیعت مجدد با این عزیزان است و ملت ایران در مقابل دشمنان و بدخواهان تا آخرین قطره خون ایستادگی خواهند کرد.
مسئولان در ادامه با حضور در منزل علی جنگلی که هم فرزند و هم بردار شهید و هم از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس است، از ایشان عیادت کرده و از رشادت و شکیبایی این خانواده تجلیل کردند.
در پایان با اهدای لوح از صبر و استقامت این مردان تقدیر شد.