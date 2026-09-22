به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، امام جمعه مهاباد در دیدار با حمزه احمدی جانباز سرافراز جنگ تحمیلی هشت ساله، دفاع مقدس را نمونه بارز وحدت و همدلی ملت ایران، در برابر دشمنان دانست و گفت: یکی از مولفه‌های دفاع مقدس، همدلی و همیاری اقوام و مذاهب به ویژه در آذربایجان‌غربی است ما که خون شیعه، ترک و کرد و اهل سنت به هم آمیخته شده است.

ماموستا امامی افزود: وحدت میان اقوام و مذاهب مختلف منطقه باعث شد به ویژه در شمالغرب کشور دشمن حتی نتواند یک سانتی متر هم در خطوط مرزی پیشروی نماید و این هم به لطف سرداران و شهدای انقلاب است.

فرماندار ویژه مهاباد هم ملت ایران را ملتی بیدار و هوشیار در برابر توطئه‌های دشمنان دانست و تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران بیعت مجدد با این عزیزان است و ملت ایران در مقابل دشمنان و بدخواهان تا آخرین قطره خون ایستادگی خواهند کرد.

مسئولان در ادامه با حضور در منزل علی جنگلی که هم فرزند و هم بردار شهید و هم از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس است، از ایشان عیادت کرده و از رشادت و شکیبایی این خانواده تجلیل کردند.

در پایان با اهدای لوح از صبر و استقامت این مردان تقدیر شد.