خدمتگزاران مردم؛
آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان اراک
رژه اقتدار، همافزایی و آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان در اراک برگزار شد.
آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان اراک آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان اراک آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان اراک آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان اراک آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان اراک آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان اراک آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان اراک آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان اراک آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان اراک آمادگی یگانهای نظامی، انتظامی و خدماترسان اراک
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رژه اقتدار خودرویی و موتوری یگانهای نظامی، انتظامی و دستگاههای خدماترسان کلانشهر اراک با حضور استاندار مرکزی، شهردار کلانشهر اراک، فرماندار شهرستان اراک و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.
در این مراسم، توانمندی و آمادگی یگانهای مختلف در حوزههای نظامی، انتظامی و خدماترسانی به نمایش درآمد.