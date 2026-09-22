به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رزمایش و نمایش اقتدار ۴۶ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» با هدف سازماندهی، آموزش و ارتقای آمادگی فرهنگی و رزمی، افزایش انسجام ملی و اقتدار و امیدآفرینی در نخستین روز هفته دفاع مقدس به‌صورت متمرکز در همه شهرستان‌های استان سمنان برگزار می شود .

صبح امروز این رزمایش در شاهرود آغاز شد و مردم با حضور در برنامه‌های هفته دفاع مقدس بار دیگر برگ زرینی بر افتخارات و نقش‌آفرینی مجاهدان و وفاداران انقلاب اسلامی در استان سمنان آفریدند.

فرمانده سپاه قائم استان سمنان نیز با بیان اینکه ۲۶۶ برنامه در این ایام اجرا می‌شود که ۵۱ برنامه شاخص شهرستانی است و چهار رویداد اصلی نیز در قالب این برنامه‌ها دنبال می‌شود، اظهار کرد: رویداد «یاد یاران» با حضور خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان، رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس در شهرستان‌ها، مناطق و محله‌های استان سمنان برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان با اشاره به شعار محوری برنامه‌های امسال هفته دفاع مقدس بیان کرد: «لبیک یا خامنه‌ای» شعار محوری برنامه‌های این ایام است و برنامه‌ها به یاد شهدای عرصه سلامت، امنیت، خدمت، دفاع مقدس و شهدای اقتدار ملی و همچنین سه هزار شهید استان سمنان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان یادآور شد: بازآفرینی عملیات‌های دفاع مقدس، روایت عملیات، نمایش‌های تصویری و اجرای برنامه‌های رزمی و فرهنگی در میادین و خیابان‌ها از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

شوقانی با اشاره به رویداد «به پای ایران؛ هر ایرانی یک پرچم» افزود: این برنامه با مشارکت اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نوجوانان، جوانان و دانش‌آموزان و با محوریت سازمان بسیج دانش‌آموزی برگزار می‌شود و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین و اجتماعات به اهتزاز درمی‌آید.

وی ادامه داد: رویداد «خیابان شهدا» نیز با محوریت فرهنگ عاشورایی و استفاده از ظرفیت اجتماعات مردمی، محافل شهدایی و یادواره‌های شهدا در طول هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان همچنین از اجرای شش برنامه شاخص استانی خبر داد و گفت: همایش ملی رزمندگان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس و دفاع مقدس دوم و سوم، افتتاح نمایشگاه‌های «اسوه بسیج» در ۱۴ عرصه و رونمایی از سه فیلم کوتاه با موضوع ایثار و شهادت از جمله این برنامه‌هاست.

شوقانی از رونمایی فیلم‌های «تحت تعقیب»، «سهمیه» و «کاپر» با موضوع زندگی و خاطرات شهدای استان سمنان در این ایام خبر داد و افزود: رونمایی از پنج عنوان کتاب با موضوع ایثار و شهادت نیز در دستور کار قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به مجموعه سه‌جلدی فرهنگ‌نامه شهدای مهدیشهر، کتاب «خدا با جماعت» درباره حضور مردم استان سمنان در شب‌های اقتدار، «سالار» و «پرواز پاپیلوها» اشاره کرد.

فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان از برگزاری اجلاسیه «فاتحان مهر و ایثار» خبر داد و افزود: این برنامه با محوریت سازمان بسیج جامعه زنان استان برگزار می‌شود و نقش زنان، مادران و خواهران در دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را بازخوانی می‌کند.