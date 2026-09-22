به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سیدحبیب موسوی از نظارت ویژه بر خیابان‌های منتهی به مدارس از اول مهر خبر داد و گفت: والدین برای روان‌سازی ترافیک و آرامش دانش‌آموزان، از توقف و پارک خودرو مقابل درب مدارس خودداری کنند.

موسوی گفت: تیم‌های پلیسی به منظور بازگشایی گره‌هایی ترافیکی و روان سازی تردد خودرو‌ها در نوبت صبح و بعدازظهر قبل از شروع و تعطیلی مدارس به کارگیری می‌شوند.

وی، نظارت بیشتر بر مدارس در داخل شهر‌ها و حاشیه راه‌ها با تعامل شهرداری، خط کشی خیابان‌هایی که مدارس در آنها واقع شده است و نصب تابلو برای عبور و مرور ایمن دانش آموزان را از دیگر اقدامات پلیس در آستانه بازگشایی مدارس بیان کرد.

موسوی با توصیه به خانواده‌ها برای استفاده از سرویس مدارس به منظور جابه جایی دانش آموزان، گفت: استفاده از خودرو‌های شخصی و تک سرنشین موجب گره‌های ترافیکی و آسیب‌ها و مشکلات ناشی از آن می‌شود.

وی ادامه داد: رانندگان سرویس‌های دانش آموزان باید دارای گواهینامه پایه دو و معاینه فنی خودرو باشند و بیش از ظرفیت خودرو مسافر سوار نکنند.