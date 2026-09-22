به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، به نقل از خبرگزاری اخلاص ترکیه، شمار مجروحان ۱۰ دانش‌آموز اعلام شده‌اند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

براساس گزارش‌های منتشرشده، مهاجم دانش‌آموزی ۱۵ ساله است.

رسانه‌های ترکیه گزارش داده اند که او یک تفنگ ساچمه‌ای/شات‌گان را از خانه مادربزرگش برداشته و در اطراف مدرسه به صورت پراکنده تیراندازی کرده است.

وی پس از تیراندازی پیاده از محل گریخت اما نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند.

این حادثه حدود ساعت ۸ صبح رخ داد. تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز لحظه حرکت فرد مسلح به سوی مدرسه و فرار او پس از تیراندازی را ثبت کرده‌اند.

استانداری مانیسا اعلام کرده تحقیقات قضایی و اداری درباره حادثه آغاز شده و انگیزه تیراندازی هنوز رسماً اعلام نشده است.