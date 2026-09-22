پخش زنده
امروز: -
دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: یک مطب مامایی در رستم آباد به دلیل ارائه خدمات پزشکی به بانوان باردار و یک مطب در منجیل به دلیل ارائه خدمات لیزری از سوی افراد بدون صلاحیت تعطیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در گشت مشترک نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراهی تعزیرات حکومتی رودبار و نمایندگان اداره اماکن این شهرستان، یک واحد مامایی در رستمآباد که در منزل مسکونی راه اندازی شده بود و به مراجعه کنندگان خدمات درمانی از جمله پیشگیری از بارداری و تزریقات ارائه میکرد، شناسایی و تعطیل شد.
دکتر زهره تیموری افزود: در ادامه این گشت مشترک، یک مطب پزشکی هم در منجیل که در یکی از اتاقهایش، خدمات زیبایی لیزر از سوی افراد بدون صلاحیت ارائه میشد شناسایی و تعطیل شد.
وی با بیان اینکه پرونده هر ۲ واحد متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت درمانی غیرمجاز، مورد را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند.