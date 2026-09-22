­دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر اینکه مقابله با فرونشست زمین نیازمند عزم جدی و ملی است، بر ضرورت ورود مؤثر و هماهنگ دستگاه‌های مسئول برای کنترل این پدیده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه صیانت از حقوق عامه با موضوع فرونشست زمین، با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و مدیران ۳۰ دستگاه مرتبط در دادسرای تهران برگزار شد.

فرونشست زمین؛ بحرانی جدی و خاموش

علی صالحی در این جلسه با تأکید بر ضرورت ورود جدی‌تر دستگاه‌های مسئول به موضوع فرونشست زمین گفت: کاهش و کنترل این پدیده نیازمند تلاش و همت همه‌جانبه است و لازم است تمام دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌هایی که ارتباط مستقیم با این حوزه دارند با جدیت و فعالیت بیشتر وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه فرونشست زمین یک بحران بسیار جدی و خاموش است، افزود: این مشکل به‌صورت تدریجی رخ می‌دهد و پیامد‌های متعددی به دنبال دارد که می‌تواند به اقتصاد کشور، وضعیت اجتماعی و بخش‌های مختلف آسیب‌های اساسی وارد کند. یکی از پیامد‌های فرونشست زمین آسیب به زیرساخت‌هاست.

عوامل مؤثر بر فرونشست زمین

دادستان تهران با اشاره به عوامل مختلف مؤثر بر فرونشست زمین گفت: نخستین موضوع استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی است که موجب تهی شدن خاک از آب و ریزش لایه‌های فوقانی می‌شود. موضوع دیگر استخراج نفت و گاز است که البته به مناطق مختلف بستگی دارد. عملیات معدنی و تونل‌سازی، تراکم طبیعی رسوبات نرم، خشکسالی و تغییرات اقلیمی و انقباض خاک‌های رسی از دیگر عوامل مؤثر هستند.

پیامد‌های فرونشست زمین

وی با اشاره به پیامد‌های فرونشست زمین افزود: این پدیده خسارت‌های مهمی به همراه دارد که از جمله آنها می‌توان به آسیب به حوزه ریلی، فاضلاب، خطوط انتقال نیرو و زیرساخت‌های شهری اشاره کرد. فرونشست زمین تهدیدی جدی برای ساختمان‌ها و سکونتگاه‌هاست و پیامد دیگر آن افزایش خطر سیلاب است. کاهش بهره‌وری کشاورزی، خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی، افزایش هزینه‌های بازسازی زیرساخت‌ها و مهاجرت اجباری مردم از دیگر نتایج فرونشست زمین است.

تأکید بر انسداد چاه‌های غیرمجاز

دادستان تهران با اشاره به وجود تعداد زیادی حلقه چاه غیرمجاز در استان، بر ضرورت انسداد و تعیین تکلیف فوری این چاه‌ها تأکید کرد و گفت: ۱۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال جاری مسدود گردید و دستگاه‌های مسئول باید به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند و برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز، توقیف و تعیین تکلیف تجهیزات حفاری نیز اقدامات جدی انجام شود.

تشکیل کارگروه مقابله با فرونشست

صالحی پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه‌های مؤثر از جمله شرکت آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و شهرداری را مطرح کرد و خواستار تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و تعیین زمان‌بندی مشخص برای اقدامات شد. دستگاه قضایی نیز بر عملکرد این کارگروه نظارت خواهد داشت.

تأکید بر نصب کنتور‌های هوشمند و کنترل برداشت از چاه‌ها

صالحی همچنین بر تسریع در نصب کنتور‌های هوشمند و کنترل برداشت از چاه‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به وضعیت موجود تهران اجرای این طرح‌ها نباید به بازه‌های زمانی طولانی موکول شود و در صورت وجود مشکل بودجه‌ای، موضوع باید از طریق استانداری و سازمان برنامه پیگیری شود.

تأکید بر تغییر الگوی کشت و توسعه پساب

وی همچنین از جهاد کشاورزی خواست حداکثر ظرف یک سال، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی دارای قابلیت را به‌طور جدی دنبال کند و بر تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط کم‌آبی تهران و حرکت به سمت محصولات کم‌آب‌بر تأکید کرد.

صالحی درباره توسعه استفاده از پساب نیز بر تسریع در اجرای طرح‌های تصفیه و انتقال پساب تأکید کرد.

قدردانی از پیگیری دادستانی تهران

در ادامه این نشست نمایندگان دستگاه‌های مسئول گزارش عملکرد و اقدامات انجام‌شده برای مقابله با فرونشست زمین را ارائه کردند.

نصیری قائم مقام شهردار تهران و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و همچنین مدیران حاضر در جلسه از دادستانی تهران به جهت پیگیری موضوع فرونشست زمین قدردانی و تشکر کردند.