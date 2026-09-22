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همزمان با آغاز سال تحصیلی، شبکههای سیما با مجموعهای از برنامههای متنوع، ضمن انعکاس شور و نشاط مدارس، روایتهایی از دانشآموزان شهید، فرهنگ مقاومت و جلوههای انسجام ملی در دفاع از کشور را در قاب تلویزیون بازتاب میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامهریزی، تلاش شده است ظرفیتهای مختلف رسانه ملی برای بازنمایی فضای علمی و آموزشی کشور و ایجاد فضایی پرنشاط و امیدبخش در جامعه به کار گرفته شود.
همچنین شبکههای تلویزیونی با طراحی برنامهها و پویشهای متنوع، تلاش میکنند ابعاد مختلف آغاز سال تحصیلی و حضور دانشآموزان و دانشجویان در محیطهای آموزشی را در قاب تلویزیون بازتاب دهند.
شبکه یک
برنامه «زنگ امید» با محوریت آغاز سال تحصیلی و موضوعاتی همچون مدرسه، دانشآموزان، خانواده، امید و آینده پخش می شود.
«زنگ امید» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰ از این شبکه پخش می شود.
همچنین برنامههای «صبح بخیرایران»، «سیمای خانواده» و «ایران امروز» بخشهایی را به این رویداد اختصاص میدهند.
شبکه دو
ویژهبرنامه «نوروز دانش» با حضور نخبگان و معلمان برتر و با هدف همراهی با دانشآموزان و فرهنگیان، از ۲۸ شهریور تا ۴ مهر، ساعت ۱۵:۴۵ پخش می شود. این برنامه به تهیهکنندگی آرمین عابدینی، متناسب با حالوهوای آغاز سال تحصیلی جدید تدارک دیده شده است.
همچنین «برو پیکارت» از امروز تا پنجشنبه حوالی ساعت ۱۷، با موضوع هدایت تحصیلی و شغلی دانشآموزان دبیرستانی پخش می شود. این برنامه با طراحی آیتمهای متنوع برای مخاطبان نوجوان، به آنها در شناخت توانمندیها و انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی آینده کمک میکند.
برنامههای «زمانه»، «صبحانه ایرانی»، «عصر خانواده» و «پاورقی» نیز در این ایام با توجه به مناسبتهای پیشرو، بخشهایی متناسب با آغاز سال تحصیلی خواهند داشت.
پخش فیلمهای سینمایی، مستند، فیلم کوتاه و نماهنگ نیز بخش دیگری از تدارک شبکه دو برای این روزهاست. در همین چارچوب، فیلم سینمایی «آوای کوهستان» جمعه ۳ مهر ساعت ۱۰ صبح و فیلم «کلاس» نیز در همان روز ساعت ۱۷ پخش میشوند.
در کنار این آثار، مجموعهای از مستندها، فیلمهای کوتاه و نماهنگهای متناسب با فضای مهر نیز در جدول پخش شبکه دو قرار گرفته است.
شبکه سه
برنامه «سلام صبح بخیر» با دعوت از کارشناسان و میهمانان به بررسی و انعکاس آغاز مدارس و مراکز علمی در سال جدید و همچنین گفتوگو با معلمین و مسئولان نظام آموزشی خواهد پرداخت.
شبکه نسیم
برنامه «دیکته شب» به تهیهکنندگی و اجرای محمدمجید صالحیراد، در قالب ویژهبرنامهای پنجقسمتی با محوریت آموزش و سرگرمی پخش خواهد شد. این برنامه در بخشهایی با عناوین «جلسه اول؛ کلاس اولیها»، «جلسه دوم، ریاضیات»، «زنگ سوم، علوم»، «زنگ چهارم، مشاوره» و «زنگ پنجم، صبح رویش» طراحی شده و تلاش دارد مفاهیم آموزشی را در فضایی متفاوت و همراه با سرگرمی و حالوهوای مدرسهای به مخاطبان ارائه کند.
در «دیکته شب» جمعی از معلمان و چهرههای حوزه آموزش از جمله آریان حیدری، دکتر مهدی صالحی، محمد نوچنده، نیلوفر شربتیان، مهدیه ابراهیمی، حسین باقری، مسعود عرب، فواد خدنگ، سپیده چیدگر و زهرا غیباللهوند حضور خواهند داشت.
همچنین «نسیم آوا» به تهیهکنندگی و با اجرای محمدرضا محبی، ویژه بازگشایی مدارس پخش می شود. این برنامه با فضایی شاد و نوستالژیک، بخشهایی همچون موسیقیهای نوستالژیک مدرسهای، سرودهای جدید، یاد بچههای میناب، موسیقیهای حماسی و گزارشهای میدانی طنزگونه از مدارس را برای مخاطبان تدارک دیده است.
«یادتونه» نیز در قالب ۱۰ قسمت، با انتخاب بخشهایی از فیلمهای سینمایی نوستالژیک، حالوهوای خاطرهانگیز روزهای مدرسه را برای مخاطبان زنده میکند.
در کنار این برنامهها، دوربین مخفی «نسیما» و همچنین گزارشهای متنوع از مدارس و معلمان از دیگر بخش هایی هستند که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید برای پخش از شبکه نسیم تدارک دیده شدهاند.
شبکه آموزش
ویژهبرنامه «نوروز دانش» از ۲۸ شهریورماه تا ۴ مهرماه، با حضور معلمان برتر، دانشآموزان نخبه و چهرههای حوزه آموزش، در ساعات مختلف روی آنتن میرود و فضای جشن بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی را به تصویر میکشد.
در همین راستا، برنامه «دکتر سلام» نیز با رویکرد پزشکی، به موضوعات مرتبط با سلامت دانشآموزان میپردازد؛ از تغذیه و عادات غذایی دانشآموزان تا انتخاب کیف و کوله مناسب و دیگر مسائل پزشکی مرتبط با این گروه سنی.
برنامه «الف تا» نیز با نگاهی به جامعه فرهنگیان، به معرفی معلمان و روایت تجربههای کاری و حرفهای آنان میپردازد و بخشی از ظرفیتها و تجربههای معلمی در مدارس را برای مخاطبان به تصویر میکشد.
شبکه مستند
«غوغای بیهیاهو» در سه قسمت، از امروز تا ۲ مهرماه ساعت ۱۷:۳۰ پخش میشود. این مجموعه با سفر به مدارس مناطق محروم و روستاهایی که با وجود مشکلات و تعداد اندک دانشآموز همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند، تلاش و فداکاری معلمان و امید و پشتکار دانشآموزان برای رسیدن به آرزوهایشان را روایت میکند.
مستند «پیشقراول تعلیمات» نیز سوم مهر ساعت ۱۷، به روایت زندگی حاجآقای اسلامی، مؤسس جامعه تعلیمات اسلامی، اختصاص دارد.
«یک قایق روی دریا» چهارشنبه اول مهر ساعت ۱۹:۲۰، داستان یک معلم جوان در روستای چشمه قاسم، از توابع بخش بازفت شهرستان کوهرنگ را روایت میکند.
همچنین مستند «مهمان» امروز ساعت ۱۷، به معرفی الهام مرادی، آموزگار حقالتدریسی دبستان شهید سالاری اسلامقلعه در استان خراسان رضوی و تلاشهای او در مسیر آموزش دانشآموزان میپردازد.
مستند «پشتیبان» نیز در سه قسمت از اول تا سوم مهر ساعت ۲۱:۳۰ پخش میشود و زندگی و فعالیتهای فرهنگی علیاصغر بمانی، معلم پرورشی بازنشسته، را روایت میکند.
علاوه بر این مستندها، شبکه مستند برنامههای کوتاه، کلیپ، سرود و برش مستندهای متنوع را در فواصل مختلف پخش خواهد کرد تا فضایی متنوع و جذاب برای مخاطبان فراهم آورد.
شبکه امید
برنامه زنده «نوروز دانش» در ساعات ۰۹:۴۵، ۱۴:۱۵ و ۱۸:۴۵ پخش می شود. این برنامه با رویکردی تعاملی، ضمن ارتباط با معلمان و دانشآموزان، حالوهوای آغاز سال تحصیلی را به تصویر میکشد.
«پزشک مدرسه» هر شب ساعت ۲۱:۰۰ پخش میشود. این مجموعه با نگاهی به ماجرای پزشکی میپردازد که با وجود چالشهای اولیه با مهارتهای مشاهدهای خود به کودکان و معلمان در شناسایی ناهنجاریهای سلامت کمک میکند.
مجموعه نمایشی نوستالژیک «قصههای مجید» با باز آفرینی خاطرات شیرین دوران مدرسه حالوهوای گرم و صمیمی مدرسه را تداعی میکند.
برنامه تک قسمتی نمایشی «بوی ماه مهر» اثری نمایشی نوستالژیک ۴۵ دقیقهای است که روی آنتن شبکه امید میرود. فیلمهای سینمایی «بچههای کلاس هشتم» و «۱۰۰ متر» ساعت ۱۷:۰۰ پخش میشود.
فیلم کوتاه «ژاکت» با روایتی داستانی و عاطفی از اخلاق و روابط دانشآموزی در جدول پخش شناور جای گرفته است.
مستند «گلاب میناب» هر روز ساعت ۱۱:۴۵ با روایتی از شهدای دانشآموز مدرسه میناب و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها در آستانه سال تحصیلی روی آنتن میرود.
«در راه مدرسه» با روایت اراده کودکان و نوجوانانی که برای تحصیل مسیرهای سخت و دشواری را طی میکنند تا به مدرسه برسند، پخش میشود.
«بچههای من» روایتی از تلاشهای ارزشمند خیرین مدرسهساز، «چراغ مدرسه روشن است» بازتاب تلاشهای خستگیناپذیر معلمان برای احیای مدارس روستایی و «مدرسه گمشده» با مروری بر فعالیتهای جهادی برای بازسازی مدارس عشایر نیز در جدول پخش شبکه امید جانمایی شدهاند.
میانبرنامهها و بستههای آموزش «آفتابگردان» ساعت ۲۱:۵۰ با محوریت اخلاق و رابطه معلم و شاگرد؛ «عکس و مکث» ساعت ۲۱:۴۵ با رویکرد آموزش مهارتهای اجتماعی و «آقا و خانم کتابدار» ساعت ۲۱:۵۵ با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی نیز در این ایام پخش می شود.
شبکه کودک
برگزاری ویژهبرنامه «سلام به آینده» در باغ کتاب تهران و پخش زنده برنامه محبوب «ململ» همزمان با نمایشگاه نوشتافزار ایرانی، از جمله اقداماتی بود که با هدف حمایت از کالای ایرانی و ایجاد فضایی پرنشاط برای دانشآموزان در شبکه نهال انجام میشود. همچنین، بخش «ماجرای نوید» از مجموعه «سلام به آینده» و برنامه «کتاب شیرین» با رویکرد ترویج فرهنگ مطالعه، از دیگر برنامههایی است که فضای مدرسه را برای کودکان ملموستر و جذابتر میکند.
«آقا معلم و بچهها» از دیگر برنامههای نمایشی شبکه نهال در این ایام است. مجموعه پویانمایی «آقا معلم و بچهها» از تولیدات مرکز پویانمایی صبا به کارگردانی علی درخشی و نویسندگی هادی رحیمی تولید شده، در قالب ۱۷۶ قسمت، داستانهای آموزنده مدرسهای در دل طبیعت را با نگاهی نو به تصویر میکشد.
در کنار این مجموعه، فیلم سینمایی «کارنامه» به تهیهکنندگی و کارگردانی محسن مختاری نیز با داستانی خانوادگی و تربیتی درباره مفهوم تلاش و پشتکار، در جدول پخش شبکه قرار گرفته است.
شبکه سلامت
برنامههای «ضربان» و «مادر کودک» میزبان پزشکانی میشوند که موضوعاتی مانند اضطراب جدایی، کوله پشتی مناسب مدرسه، صبحانه مناسب قبل مدرسه و خوراکیهای مناسب برای زنگ تفریح را بررسی میکند.
مستند «بهترین معلم دنیا»، کلاکت و میان برنامههایی با موضوع مهر نیز از شبکه سلامت پخش خواهد شد.
شبکه تهران
برنامه «سلام تهران» در ۷ نوبت و به مدت ۹۰ دقیقه، از امروز به مدت یک هفته، هر روز ساعت ۷ صبح زنده پخش می شود.
در بازگشایی مدارس نیز این برنامه با عنوان «نوروز دانش» به استقبال سال تحصیلی جدید میرود، هر قسمت را به یک شهید دانشآموز و معلم شهید تقدیم میکند و با دعوت از معلمان، دانشآموزان نخبه و مسئولان آموزشوپرورش، گزارشها و راهنماییهای لازم را برای رفع نگرانیهای بازگشایی مدارس ارائه میدهد. تبیین مفهوم جهاد علمی و اهمیت علمآموزی و مهارتآموزی در مواجهه با فشارهای اقتصادی و تحریمها و روایت پیشرفتهای علمی دانشآموزان و جوانان، از دیگر بخشهای این برنامه است.
برنامه «گزارش ۵ - در شهر» در ۵ نوبت و هر کدام به مدت ۷ دقیقه، در ساعات ۱۶:۰۰، ۲۲:۳۰ و ۲۳:۵۰ بهصورت ضبطی پخش میشود. در بازگشایی مدارس نیز گزارش از آغاز سال تحصیلی در مدارس شهرها و شهرستانهای استان تهران با رویکرد نشان دادن شور و اشتیاق خانوادهها و دانش آموزان، بازنمایی و پیگیری تعهدات مسئولان برای تجهیز مدارس و رفع نابرابری آموزشی، و پوشش جشنها و حرکتهای مردمی برای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار را در دستور کار قرار میدهد.
برنامه «تهران ۲۰» نیز در ۳ نوبت و به مدت ۴۸ دقیقه، هر شب ساعت ۲۰:۰۰ بهصورت زنده پخش میشود. این برنامه با دعوت از مسئولان آموزشوپرورش استانی، پیگیری تعهدات آنان برای تجهیز مدارس و رفع نابرابری آموزشی را دنبال میکند و با معرفی الگوهای شهدای دانشآموز و دانشمند بهعنوان انسانهایی واقعی و الهامبخش، هویت و مهارتهای امروز را با امید اجتماعی و آیندهسازی پیوند میدهد. روایت پیشرفتهای علمی دانشآموزان و جوانان، استمرار جریان علمی کشور در شرایط تحریم و بحران، بازتولید اعتماد عمومی به عدالت آموزشی و کاهش نگرانی خانوادهها از هزینههای آغاز سال تحصیلی، و پرداختن مصداقی به موضوعاتی، چون ترافیک، شهریه، خرید نوشتافزار و هزینه سرویس مدارس بدون سیاهنمایی، از دیگر محورهای این برنامه است.
گروه «کودک و خانواده» شبکه با برنامه «به خانه برمیگردیم» در ۶ نوبت و هر برنامه به مدت ۷۲ دقیقه، هر روز ساعت ۱۶:۱۵ بهصورت زنده پخش میشود.
برنامه «بچهها بیایید تماشا» نیز در ۷ نوبت و به مدت ۴۰ دقیقه، هر روز ساعت ۱۴:۱۵ بهصورت ضبطی روی آنتن میرود.
پویش «سلام بر آینده» با محوریت نگاه دانشآموزان به آینده، دعوت از دانشآموزان با لباس فرم مدرسه، طراحی دکور با المانهای مدرسه، تولید بخش های آرزوها و آینده با کمک هوش مصنوعی، اجرای سرود دانشآموزی، دعوت از معلمان و خانوادهها و ساخت بخش های شاد مدرسه از جمله محورهای این برنامه است. در بخش دفاع مقدس نیز تقدیم هر برنامه به یک شهید، دعوت از خانواده شهدای دانشآموز، درختکاری به یاد شهدا، حضور راویان مرد و زن، تولید آیتم از کتابها و مکانهای شهری، ارتباط زنده از موزه دفاع مقدس، دعوت از خواننده و خانواده شهدای غیرمسلمان، روایت دستاوردهای مقاومت، تولید آیتم با هوش مصنوعی و روایت دفاع مقدس در فضایی شاد و خانوادگی از دیگر محورهای این دو برنامه است.
در بخش تأمینی نیز مستند «مدرسه شهید رحمانی و حضور و غیاب شهدای دانشآموز توسط مجری» در قالب برنامهای ترکیبی و تأمینی روانه آنتن میشود و مجموعه نمایشی «بازم مدرسهام دیر شد» با موضوع آغاز سال تحصیلی و بازی مرحوم اکبر عبدی، در ۱۰ قسمت ۱۰ دقیقهای بهصورت تأمینی پخش خواهد شد.