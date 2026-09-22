رئیس مجلس گفت: امروز در جنگ ترکیبی، اقتصادی، نظامی، دیپلماسی و ... هرگز تسلیم نمی شویم و‌ کشور را تعطیل نمی‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه، ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵) با حضور در باغ موزه دفاع مقدس در هفتمین آئین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در جمع عده ای از رزمندگان و ایثارگران، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: ما زندگی مادی و معنوی، عزت، استقلال، آزادی و امنیت خود را مدیون یکایک رزمندگان هستیم.

دفاع مقدس به عنوان یک سبک زندگی، باور و فرهنگ است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برای همه ما بسیار سخت و غمگین و موجب دلشکستگی است که هفته دفاع مقدس نخستین سالی را آغاز کنیم که فرمانده کل قوای شهید خود را نداریم، یادآور شد: ایشان فرماندهی بودند که از روز‌های اول جنگ و در همان هفته‌های نخست سال ۵۹ به عنوان یک رزمنده، چریک و نماینده امام (ره) در صحنه جنگ در اهواز و جبهه حمیدیه حضور پیدا کردند، اما امروز در جمع ما نیستند.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر امروز فرهنگ دفاع مقدس در کشور ما نهادینه شده، همه می‌دانیم که پرچمدار این حرکت در رفتار و کردار آقای شهیدمان بوده و پیگیری آن در جایگاه رهبری را که امروز این فرهنگ در همه بخش‌ها مشاهده می‌شود، مدیون ایشان هستیم. اگر همت، پشتکار، درایت و آینده اندیشی امام شهیدمان نبود شاید امروز این فرهنگ اینگونه نجات‌بخش ایران عزیز و اسلام ما نبود.

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما هیچگاه تعبیر امام شهید در استفاده از دو کلمه پرمغز «گنج جنگ» را برای دفاع مقدس فراموش نمی‌کنیم، گفت: امروز دفاع مقدس به عنوان یک سبک زندگی، باور و فرهنگ است؛ فرهنگی که همه ارکان و اصول انقلاب در آن نهفته است. این فرهنگ، انقلاب را روز به روز بارورتر و فرهنگ بسیج را تولید کرد و تداوم بخشید. فرهنگ دفاع مقدس سنت الهی و شهادت را به ما آموخت و عزت، رشادت، آزادی، شایسته سالاری، شایسته پروری و شایسته گزینی را به ما عطا کرد. این فرهنگ، برادری را به ما آموزش داد و استقلال، آزادی، عقلانیت، عدالت و معنویت در بستر فرهنگ دفاع مقدس شکل گرفت و ما را بر اساس آن تربیت کرد که همه آنها را مدیون امام شهیدمان هستیم.

فرهنگ دفاع مقدس مبانی سیاست ملی برای مواجهه ملت ایران با تهدیدات در روز‌های سخت است

رئیس قوه مقننه همچنین با بیان اینکه بدون اغراق فرهنگ دفاع مقدس یک دکترین ملی برای ملتی همچون ملت بزرگ ایران در مقابله و مواجهه با تهدید و رفع تهدید در روز‌های سخت است، عنوان کرد: در حقیقت در جریان دفاع بود که بازدارندگی و توان تحمیل محاسبات خود به دشمن را پیدا کردیم. ما این باور که بتوانیم دشمن را از تجاوز منصرف کنیم، از فرهنگ دفاع مقدس داریم.

وی در ادامه با بیان اینکه دفاع مقدس در حوزه اقتصاد به ما تاب آوری و کاهش آسیب پذیری را آموخت، اظهار داشت: دفاع مقدس در حوزه علم و فناوری به ما خوداتکایی و جهش را آموخت. زمانی بود که ما نارنجک هم نداشتیم و فراتر از آن حتی سیم خاردار هم نداشتیم و هیچ کشوری آن را به ما نمی‌فروخت. بُرد آتش مؤثر ما نیز بیشتر از ۱۵ کیلومتر نبود و حداکثر آن از طریق توپخانه ۱۲۰ ما بود که با محدودیت گلوله در همان ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول جنگ می‌توانستیم نواخت تیر داشته باشیم و بعد از آن جیره بندی شد که روزانه ۴ یا ۵ گلوله شلیک شود.

دکتر قالیباف در ادامه تصریح کرد: اگر امروز بدون محدودیت، چند هزار کیلومتر آن طرف‌تر را مورد هدف قرار داده، نقطه زنی می‌کنیم، خوداتکایی و جهش فناوری آن را از دفاع مقدس آموختیم. دفاع مقدس «ما می‌توانیم» را که کلام حکیمانه امام کبیر (ره) بود به ما آموخت.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با اشاره با اینکه دفاع مقدس در حوزه فرهنگ به ما اعتماد به نفس و انسجام ملی را آموخت، بیان کرد: امروز ملت مبعوث پا در جای پای پدران و مادران و ملتی گذاشته‌اند که در دوران دفاع مقدس فرزندان خود را تا پای اتوبوس‌ها و قطار‌ها برای اعزام به جبهه مشایعت و بدرقه می‌کردند و سپس آب، نان، غذا و درمان آنها را پیگیری می‌کردند. این فرهنگ این ملت ما را اینگونه شجاع بار آورد که تمام دوستان و دشمنان ما انگشت حیرت به دهان گرفته‌اند.

وی ادامه داد: دفاع مقدس در حوزه سیاست نیز وحدت در مقابل فشار خارجی و تحمیل خارجی را به ما آموخت.

ما نه هرگز منتظر می‌مانیم، نه تسلیم می‌شویم و نه کشور را تعطیل می‌کنیم

دکتر قالیباف اضافه کرد: امروز وقتی رئیس جمهور شیطان صفت آمریکا با قدرت شیطانی خود سخن از نابودی ملت ایران می‌راند و با این عریانی سخن می‌گوید باید بداند که با فرهنگ دفاع مقدس، با فرهنگ متمدن دینی و نشأت گرفته از مکتب قرآن و اهل بیت (ع) و با یک تمدن تاریخی ایرانی روبروست. دشمن بداند که تلاش قدرت خارجی ولو یک ابرقدرت مانند آمریکا هرگز قدرت تحمیل اراده خود به این ملت مستقل، آزاده، شجاع و معتقد به سنت‌های الهی را نخواهد داشت.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه تفاوت ملت و نیرو‌های مسلح کشور عزیزمان ایران با سایر کشور‌ها ریشه در دفاع مقدس دارد، اظهار کرد: اگر ما آن روز در دفاع مقدس تربیت شدیم و آموزش دیدیم به این دلیل بود که امام کبیر (ره) و امام شهید را داشتیم و امام حاضر ما حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای نیز ادامه دهنده راه رهبران گذشته ما هستند.

وی افزود: دشمنان ما بدانند پاسخ امروز ما در جریان جنگ ترکیبی، جنگ نظامی، جنگ اقتصادی و جنگ دیپلماسی حتما همان پاسخی است که از گذشته تا به امروز به آنها داده‌ایم. آنها باید بدانند که ما نه هرگز منتظر می‌مانیم، نه تسلیم می‌شویم و نه کشور را تعطیل می‌کنیم و تا پایان یافتن تهدید ایستاده‌ایم و حتما با قدرت رفع تحریم می‌کنیم. کشور ما قدرت بازدارندگی پایدار دارد.

دیپلماسی به معنای تسلیم نیست؛ به معنای تبدیل قدرت میدان به دستاورد سیاسی است/ دفاع مقدس کارخانه دائمی تولید قدرت و عزت است

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه دشمن باید بداند مذاکره نیز یک روش مبارزه است، عنوان کرد: مذاکره برای اینکه ایران خود را از میدان مبارزه خارج کند، نیست بلکه انتقال بخشی از این میدان به عرصه میدان دیگری به نام دیپلماسی است. دیپلماسی ما نیز برخاسته از فرهنگ دفاع مقدس است. دیپلماسی به معنای تسلیم نیست بلکه تبدیل قدرت میدان به دستاورد سیاسی است.

دکتر قالیباف در ادامه تأکید کرد: ما با همه وجود درک کرده و می‌کنیم و در عمل نشان داده‌ایم که دفاع مقدس یک خاطره در تقویم‌ها نیست بلکه کارخانه دائمی تولید قدرت و عزت است؛ این فرهنگ دفاع مقدس است. آنچه را که دیروز در سنگر‌ها آموختیم و در جریان آن تربیت شدیم، امروز در میدان جنگ، میدان فناوری، میدان اقتصاد، میدان فرهنگ و در میدان دیپلماسی به کار می‌بندیم و دشمن را عاجز می‌کنیم.

دفاع مقدس آغاز یک حرکت بود

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز دشمن به عنوان یک ابرقدرت در دنیا در تمامی این عرصه‌ها مستأصل و کلافه شده و به تعبیر ما به درد «چه کنم، چه کنم» گرفتار آمده است. در حقیقت منطق ما همان منطق دفاع مقدس است. دفاع مقدس پایان یک جنگ نبود؛ دفاع مقدس آغاز یک حرکت و یک الگو بود، آغاز یک منطق بود؛ منطق ملتی که برای حفظ استقلال در میدان ایستادند و متناسب با همان میدان بروز و ظهور پیدا کردند.

وی تاکید کرد: تسری فرهنگ دفاع مقدس بود که توانست ما را به عرصه‌های قدرت ملی سوق دهد و توانستیم آنها را روز به روز حفظ کنیم و افزایش دهیم.

وی ادامه داد: دفاع مقدس همان منطقی است که ما را وارد میدان نظامی و میدان اقتصادی کرد و به سمت تاب آوری و خودکفایی سوق داد؛ همان منطقی که فناوری را به ما آموخت تا چگونه عدم وابستگی داشته باشیم که نمونه عینی آن را نیز دیده‌ایم.

دکتر قالیباف در ادامه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم تفاوت دو رویکرد را در اتکا به فرهنگ دفاع مقدس در حوزه فناوری و عدم اتکا به این فرهنگ را ببینیم، نمونه آن تفاوت صنایع شمال و جنوب آزادراه تهران-کرج است که در یکی به این فرهنگ باور داشتند و دیگری چنین باوری نداشته است.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در شمال این آزادراه فناوری ما قدرت هوافضای ماست و در جنوب آن، صنعت خودروسازی را داریم؛ قصد ندارم زحمت کارگران و مهندسان را نادیده بگیرم، اما آنچه روشن و مشخص است تفاوت تکیه به فرهنگ دفاع مقدس و عدم تکیه به این فرهنگ است. در شمال این آزادراه، یعنی صنایع موشکی و هوافضا، جزء دو سه کشور نخست دنیا هستیم، اما در جنوب آن مصرف کننده‌ای هستیم که در چنین شرایطی باید سالیانه ۶ تا ۷ میلیارد دلار هزینه واردات قطعات کنیم تا خودروی داخلی آن هم با این مصرف سوخت داشته باشیم.

فرهنگ دفاع مقدس مصرف تاریخی ندارد/ منطق دفاع مقدس، سرمایه‌ای راهبردی برای اقتدار و قدرت ملی

دکتر قالیباف ادامه داد: فرهنگ دفاع مقدس صرفا یک روز ۳۱ شهریور در تقویم نیست که دور هم جمع شویم بلکه فرهنگی است که منطق شهادت، بسیج، ابتکار و خلاقیت را دارد. فرهنگ «ما می‌توانیم»، شعار نیست بلکه باوری است که با آن زندگی و باید به آن توجه کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان اضافه کرد: فرهنگ دفاع مقدس مصرف تاریخی ندارد که در یک تاریخ منقضی شود و صرفا برای یک زمان خاص نیست چون مبتنی بر سنت‌های الهی است و تا دنیا، دنیاست خداوند وعده داده که این منطق پیروز است. منطق دفاع مقدس یک سرمایه راهبردی برای اقتدار ملی و قدرت ملی ماست.

آقای شهیدمان جان خود و خانواده‌اش را در راه باور دفاع مقدس فدا کرد

وی در ادامه با بیان اینکه در حقیقت منطق دفاع مقدس، مدرسه تولید قدرت ملی و عزت ملی برای ملت ایران و کشور عزیزمان است، ابراز داشت: بدون تعارف بعد از لطف الهی، در رأس آن مدیون آقای شهیدمان هستیم که جان خود و خانواده اش را در راه این باور که باوری الهی بود، فدا کرد.

دکتر قالیباف در پایان به یکی از خطبه‌های امام شهید در یکی از نمازجمعه‌های ایشان اشاره کرد و گفت: کلام ایشان در آن زمان که خطاب به امام عصر (عج) بود، جگرمان را سوزاند و امروز ما همان کلمات را خطاب به آقای شهیدمان عرض می‌کنیم که: آقای ما! بزرگ ما! امروز دست شما بازتر و مؤثرتر از روزی است که در کنار ما بودید و می‌توانید این ملت را کمک، دعا و هدایت کنید. مطمئن باشید ما هم اگر جان ناقابل و اندک آبرویی داریم حاضریم خون بدهیم و خون دل بدهیم و همه ایستاده‌ایم. از شما، همه شهدا و سرداران بزرگی که هم‌رزم و همسنگر ما بودند، از کودکان معصوم، از زنان و خانواده‌ها و از همه آنهایی که در جمع مستانه خود در نزد خدا روزی می‌خورند، می‌خواهیم ما را فراموش نکنند و برای یکایک این ملت، عزت و رسیدن به اهدافمان دعا کرده و ما را در این پیچ و خم‌هایی که شیطان در کمین ماست، لحظه‌ای به خود واگذار نکنند. دعا کنید که راه شما، راه امام کبیر (ره)، امام شهید و تبعیت از رهبری را به حول و قوه الهی با قدرت و عزت به پیش ببریم و این وعده خداست. «وَأُخرَی تُحِبُّونَهَا نَصر مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتح قَرِیب وَبَشِّرِ ٱلمُؤمِنِینَ»

تجلیل رئیس مجلس شورای اسلامی از خانواده معظم شهدا

در این آیین همچنین از تعدادی از خانواده معظم شهدا همچون دختر شهید علی لاریجانی، همسر سرلشکر شهید محمد شیرازی، دختر امیر شهید نصیرزاده، همسر سپهبد شهید غلامعلی رشید، خانم فهمیه هاشمی‌تبار جانباز جنگ رمضان، حجت الاسلام والمسلمین رحیمی‌زاده از خانواده شهدای روحانی، خانم ربانی دختر شهید ربانی و تنی دیگر و نیز جمعی از پیشکسوتان و فعالان حوزه جهاد و ایثار با حضور دکتر قالیباف تجلیل به عمل آمد.