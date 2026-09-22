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محبوب شکرزاده، فیلمبردار توانمند اردبیلی، با درخشش در فیلم «آب مطهر»، موفق به کسب جایزه بهترین فیلمبرداری در پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ایبادان نیجریه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محبوب شکرزاده، فیلمبردار ایرانی و اردبیلی، برای فیلم آب مطهر جایزه بهترین فیلمبرداری پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ایبادان (IIFF ۵.۰) را به دست آورد.
آب مطهر در میان آثار راهیافته از کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و اسرائیل، موفق شد جایزه بهترین فیلمبرداری این دوره از جشنواره را از آن خود کند و نام ایران را در جمع برگزیدگان این رویداد سینمایی بینالمللی قرار دهد.
پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ایبادان از ۱۶ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در شهر ایبادان نیجریه برگزار شد و مراسم اختتامیه آن روز گذشته برگزار شد.
شکرزاده درباره این موفقیت و نقش هنر در عرصه بینالمللی اظهار کرد: جنگ تنها این نیست که با سلاح بجنگی؛ تلاش میکنیم با هنر، دوربین و هر آنچه در دست داریم پیروز شویم.
وی افزود: فیلمبرداری تنها ثبت تصاویر نیست، بلکه روایت داستان از طریق نور، ترکیببندی، حرکت و احساس است و هر فریم میتواند پیام و هویت یک اثر را به مخاطب منتقل کند.
این فیلمبردار ایرانی و اردبیلی با اشاره به حضور آب مطهر در جشنواره بینالمللی فیلم ایبادان، کسب این جایزه را فرصتی برای معرفی توانمندی سینماگران ایرانی در عرصه جهانی عنوان کرد.
جشنواره بینالمللی فیلم ایبادان با عنوان IIFF ۵.۰ با حضور آثاری از کشورهای مختلف برگزار شد و از رویدادهای سینمایی با تمرکز بر معرفی آثار و تقویت جایگاه صنعت فیلم آفریقا به شمار میرود.
گفتنی است محبوب شکرزاده سال گذشته نیز برای فیلم آب مطهر در جشنواره جانکتاون آمریکا موفق به کسب جایزه بهترین فیلمبرداری شده بود.