به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، در دیدار مولوی عطاءالله عمری با علیرضا بیکدلی، دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در بخش‌های کشاورزی، دامپروری و ایجاد کارخانه‌های نساجی تأکید کردند.

در این دیدار که در کابل برگزار شد، مولوی عطاءالله عمری از سفر قریب‌الوقوع یک هیأت فنی وزارت زراعت افغانستان به ایران خبر داد و گفت: این هیأت با مسئولان فنی و نمایندگان بخش خصوصی ایران دیدار و درباره زمینه‌های همکاری مشترک گفت‌و‌گو خواهد کرد.

این دیدار در چارچوب تلاش‌های دو کشور برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی صورت می‌گیرد.

افغانستان در سال‌های اخیر با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، غرب و کاهش کمک‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده است.