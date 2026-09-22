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وزیر زراعت افغانستان در نشست با سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بر گسترش همکاریهای بخش کشاورزی میان دو کشور تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، در دیدار مولوی عطاءالله عمری با علیرضا بیکدلی، دو طرف بر گسترش همکاریها در بخشهای کشاورزی، دامپروری و ایجاد کارخانههای نساجی تأکید کردند.
در این دیدار که در کابل برگزار شد، مولوی عطاءالله عمری از سفر قریبالوقوع یک هیأت فنی وزارت زراعت افغانستان به ایران خبر داد و گفت: این هیأت با مسئولان فنی و نمایندگان بخش خصوصی ایران دیدار و درباره زمینههای همکاری مشترک گفتوگو خواهد کرد.
این دیدار در چارچوب تلاشهای دو کشور برای تقویت همکاریهای منطقهای و کاهش وابستگی به کمکهای خارجی صورت میگیرد.
افغانستان در سالهای اخیر با تحریمهای غیرقانونی آمریکا، غرب و کاهش کمکهای بینالمللی روبهرو بوده است.