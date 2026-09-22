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مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی با تأکید بر اینکه جایگاه و مسئولیت امروز مدیران مدیون ایثار شهدا و رزمندگان است، از بیمهری برخی مسئولان نسبت به آیین قدردانی از پیشکسوتان دفاع مقدس انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرهنگ ابوطالب جوان در هفتمین مراسم ملی قدردانی و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت که به صورت همزمان با سراسر کشور در مشهد برگزار شد، گفت: پیشکسوتان دوران دفاع مقدس با جان و دل از آرمانهای انقلاب اسلامی حراست کردند و حماسهای ماندگار در تاریخ این مرز و بوم به یادگار گذاشتند.
او با اشاره به شعار هفته دفاع مقدس امسال با عنوان لبیک یا خامنهای گفت: دفاع مقدس تجلی تحقق وعدههای الهی و در امتداد فرهنگ عاشورا است؛ زیرا که مکتب سیدالشهدا (ع) به ما آموخت رمز بقا و ماندگاری کشور، اشاعه فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت است.
گلایه از غیبت برخی مدیران در مراسم قدردانی از پیشکسوتان دفاع مقدس
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی با انتقاد از کمتوجهی برخی مسئولان به آیین تجلیل از یادگاران جنگ تحمیلی گفت: مسئولان باید بدانند صندلی و جایگاه مدیریتی آنان مرهون خون شهدا و فداکاری پیشکسوتان است و باید قدردان این ایثارگریها باشند. با وجود اطلاعرسانی و هماهنگیهای صورتگرفته، متأسفانه این برنامه از سوی برخی مدیران مورد بیمهری قرار گرفت.
تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس؛ از گذر حماسه تا اتاق فرار
سرهنگ جوان به تشریح برنامههای شاخص این هفته در استان پرداخت و افزود: علاوه بر غبارروبی گلزار شهدا در روز پنجشنبه و سخنرانی فرماندهان پیش از خطبههای نماز جمعه، طرح گذر حماسه با همکاری شهرداری مشهد در موزه دفاع مقدس افتتاح خواهد شد.
وی همچنین از راهاندازی اتاق فرار با محوریت دفاع مقدس خبر داد و گفت: این طرح تعاملی با هدف آشنایی عینی و جذاب نسل جوان و نوجوان با حوادث دوران دفاع مقدس و تاریخ انقلاب اسلامی طراحی شده است.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به لزوم قدردانی از مدافعان امنیت و فعالان عرصههای اخیر یادآور شد: در آیین امسال علاوه بر پیشکسوتان جنگ تحمیلی، از فعالان و رزمندگان حوزه مقاومت و صحنههای اخیر صیانت از انقلاب نیز قدردانی شدند.