به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در هفته دفاع مقدس برنامه‌های گوناگونی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان یزد برگزار می‌شود.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زارچ در جمع اصحاب رسانه این شهرستان به تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس پرداخت و با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر حوادث و مسائل پیرامونی، تقویت شبکه مردمی اطلاعات، افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی و توسعه بسیج اقشار از جمله بسیج ورزشکاران، کارگران، هنرمندان و کارکنان ادارات را از برنامه‌های این ناحیه عنوان کرد.سرهگ برزگر از اجرای ۵۲ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس در سطح ناحیه، پایگاه‌های مقاومت و حوزه‌های بسیج خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار می‌شود.وی، رزمایش اقتدار «جان‌فدای ایران»، برگزاری مسابقات بومی و محلی در سطح پایگاه‌ها، غبارروبی گلزار شهدا، نشست‌های جهاد تبیین با موضوع تحلیل جنگ رمضان، برگزاری یادواره شهدای شهرستان، سرکشی از خانواده معظم شهدا و حضور حلقه‌های صالحین در نماز جمعه را از مهمترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس در زارچ برشمرد.

سرهنگ برزگر با اشاره به جایگاه شهدای شهرستان گفت: زارچ ۱۲۸ شهید، یک‌هزار و ۸۰۰ رزمنده دوران دفاع مقدس، ۲۲۰ جانباز و ۱۷ آزاده دارد.

بیش از ۸۰ عنوان برنامه هفته دفاع مقدس در بافق برگزار می‌شود

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق از اجرای بیش از ۸۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد و گفت: برنامه‌های امسال با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و با محوریت جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی و جهاد خدمت‌رسانی برگزار می‌شود.سرهنگ تشکری در نشست خبری با اصحاب رسانه بافق با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان است، اظهار کرد: به برکت ایستادگی و مجاهدت‌های دوران دفاع مقدس، جمهوری اسلامی ایران امروز در عرصه‌های مختلف حرفی برای گفتن دارد. وی افزود: با توجه به شرایط امسال، برنامه‌های هفته دفاع مقدس متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و توجه ویژه‌ای به محتوای برنامه‌ها شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق گفت: بیش از ۸۰ عنوان برنامه در رده‌های مختلف بسیج و در سه محور جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی و جهاد خدمت‌رسانی اجرا خواهد شد. تشکری، غبارروبی قبور شهدا، برپایی نمایشگاه جهاد تبیین با موضوع نقش شهرستان بافق در دفاع مقدس و نواختن زنگ ایثار و مقاومت را از برنامه‌های این هفته در حوزه جهاد تبیین عنوان کرد.

وی افزود: نمایشگاه جهاد تبیین سوم مهرماه در مصلی مسجد جامع بافق برپا می‌شود. وی از برگزاری یادواره شهدای صحن بیرونی امامزاده، شهدای کودک و سفلی، مبارکه، معدن کوشک و کوشک در طول هفته دفاع مقدس خبر داد. تشکری همچنین برگزاری همایش رزمندگان دفاع مقدس، رونمایی از کتاب «پشت دیوار خاطرات» شامل خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس و برگزاری شب خاطره با محوریت جهاد تبیین را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد. وی ادامه داد: دورهمی مادران و خواهران تمدن‌ساز، اجرای نمایش «آن سوی شهر» به همت بسیج هنرمندان و برگزاری کارگاه عکاسی ویژه خبرنگاران و عکاسان نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق با اشاره به برنامه‌های جهاد خدمت‌رسانی گفت: ویزیت رایگان، اجرای ایزوگام چهار بام مددجویان کمیته امداد، مبارزه با آفات در روستای بشکان، برگزاری کارگاه پخت شیرینی خرمایی و رفع موانع تولید در سطح معادن و صنایع از جمله این برنامه‌هاست. وی افزود: ۹۰ بسته لوازم‌التحریر شامل کیف، دفتر و دیگر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان نیز به همت بسیج سازندگی و بنیاد برکت توزیع شده است.تشکری، رزمایش «جان‌فدا» را از برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در بافق عنوان کرد و گفت: این رزمایش همزمان با ۳۱ شهریور از مسیر میدان شهدا تا امامزاده برگزار و به تجمعات مردمی متصل می‌شود. وی افزود: این برنامه از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز خواهد شد و از عموم مردم شهرستان برای حضور در این برنامه دعوت می‌شود.

همچنین نشست هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ده بالا نیز برگزار شد. در این نشست، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دفاع مقدس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران درباره نحوه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این برنامه‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف و همچنین تقسیم وظایف بخش‌های مختلف به گفت‌و‌گو و برنامه‌ریزی پرداختند.

حجت الاسلام سید جعفر میرجعفری امام جمعه ده بالا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، بر ضرورت برگزاری باشکوه برنامه‌های این هفته و تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه تأکید کرد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان و آشنایی بیشتر نسل‌های جدید با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان و شهدا تأکید کرد.

حجت الاسلام میرجعفری با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس و همچنین شهدای جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: توجه به آرمان‌ها و ارزش‌های دوران دفاع مقدس و بهره‌گیری از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب می‌تواند در مسیر هدایت و پیشرفت جامعه اسلامی نقش مؤثری داشته باشد.امام جمعه ده بالا همچنین بر ضرورت توجه ویژه به نقش جوانان و بانوان در برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت این دو قشر در برگزاری برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و تبیینی شد.در پایان این نشست، مراسم غبارروبی مزار شهدای هدش (ده بالا)، کاروان خودرویی یادبود شهدای دفاع مقدس، کارگاه آموزش کار با انواع اسلحه و نشست بصیرتی با موضوع دفاع مقدس به عنوان مهمترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس ده بالا تبیین شد.

همچنین سرهنگ ابرقویی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ابرکوه، در جمع اصحاب رسانه، از اجرای ۴۶ برنامه متنوع در شهرستان ابرکوه خبر داد و از مهم‌ترین رویداد‌های این هفته به رژه اقتدار جان فدای ایران، همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت، یادواره شهدای ابرکوه و عملیات ثامن‌الائمه (ع)، رژه دانش‌آموزی به یاد ۱۶۸ شهید مدرسه میناب، رژه موتوری و خودرویی، افتتاح طرح‌های بسیج سازندگی، افتتاح باشگاه کشتی، آسفالت جاده‌های بین مزارع و اجرای بتن پارچه‌ای اشاره کرد.

نشست هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس در گاریزات نیز برگزار شد و در این نشست بر اجرای برنامه‌های متنوع تاکید شد.