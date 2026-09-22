



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به گفته رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز این پهپاد عمود پرواز توان پاشش ۳۶ هزار لیتر آب در ارتفاع ۴۶ متری، پاشش کف در ارتفاع ۸۰ متری و انجام عملیات اطفا حریق به مدت ۳ ساعت را دارد .

به گفته عیدی پور تجهیز سازمان آتش نشانی به این پهپاد و ۱۲۰ دوربین ثبت وقایع انفرادی علاوه بر کاهش زمان اطفا حریق و سرعت عملیات امدادی، دسترسی به ساختمان‌های بلند مرتبه در شرایط حریق و افزایش ضریب ایمنی آتش نشانان را به دنبال دارد. برای این این تجهیزات ۴۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

امروز بطور همزمان طرح‌های دیگری از سازمان‌های خدمات شهری بهره برداری شد.