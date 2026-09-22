هفتمین آیین سراسری تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت، همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس، در باغ‌موزه دفاع مقدس سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار عباس مطهری، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان، با گرامیداشت پیشکسوتان دفاع مقدس، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های جدید تأکید کرد.

وی گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس، سرمایه‌های ارزشمند انقلاب و نظام هستند و باید از تجربه و خاطرات آنان برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده استفاده کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس و «شب‌های اقتدار» گفت: حضور و فعالیت موکب‌ها در این برنامه‌ها باید پررنگ‌تر شود.

سردار مطهری افزود: استان سمنان از نظر شاخص‌های ایثارگری، رتبه سوم کشور را دارد و از نظر تعداد شهدا و جانبازان نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان از نظر تعداد آزادگان در آخرین رتبه کشوری قرار دارد، گفت: اگر حماسه‌سازان دفاع مقدس این افتخارات را خلق کردند، امروز نیز نسل جدید باید این گنجینه ارزشمند ایثار و مقاومت را حفظ و به نسل‌های آینده منتقل کند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان همچنین با اشاره به تقابل‌های اخیر کشور با رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: در دفاع مقدس دوم تابوی رژیم صهیونیستی شکسته شد و در نبرد سوم نیز تابوی آمریکا شکست؛ دشمن اگر بار دیگر دست به حمله بزند، ملت ایران همچنان آماده دفاع خواهد بود.

در این مراسم همچنین از دو عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس رونمایی شد.

کتاب «عملیات رمضان» به نویسندگی حسین اسکندری و رمان «بوی سیب که بشنوی» نوشته حسینعلی جعفری، از آثار رونمایی‌شده در این آیین بود.

همچنین فیلم کوتاه «یک شرط داره» به نویسندگی و کارگردانی زینب همتیان، با حمایت انجمن سینمای جوانان و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان، رونمایی شد.