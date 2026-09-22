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برنامههای هفته گردشگری با محوریت «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» بهعنوان شعار سال سازمان جهانی گردشگری تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسنیبندپی در نشست خبری هفته گردشگری با اشاره به انتخاب شعار «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» از سوی سازمان جهانی گردشگری، بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در صنعت گردشگری و بازتعریف آن متناسب با مقتضیات کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور و تعریف سناریوهای مختلف در شرایط جنگ و صلح از سوی معاونت گردشگری افزود: تمرکز ما بر گردشگری داخلی است و در حوزه گردشگری خارجی نیز کشورهایی که با ایران مرز زمینی دارند، در دستور کار قرار گرفتهاند.
معاون گردشگری به اولویت گردشگری با عراق و تعریف ۹ محور در این راستا، فعالکردن دفاتر خدمات مسافرتی در افغانستان و پاکستان و همچنین شرکت در نمایشگاههای بینالمللی بهمنظور تحریک گردشگری خارجی اشاره کرد.
در ادامه، سیدمصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، با بیان اینکه نخستینبار هوش مصنوعی بهصورت روزمره در حال تصمیمگیری برای گردشگران و تعیین مقاصد گردشگری است، به تقدیر از بهترین فعالان حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، برگزاری رویدادها و همایشهای تخصصی متنوع و رونمایی از طرحها در هفته گردشگری اشاره کرد.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی با اشاره به نامگذاری سال نو گردشگری به نام برادران امیدوار افزود: در هفته گردشگری بیش از ۶۵۰ رویداد با عنوان «مهر جنوب» در ۳۱ استان کشور و با تمرکز بر استانهای جنوبی برگزار میشود.
وی با تاکید بر اهمیت تنوع مقاصد گردشگری و برنامهریزی برای تحریک تقاضا از طریق برگزاری رویداد، مدیریت فضای مجازی و اعمال تخفیف ادامه داد: در یک سال گذشته سفرها در سه استان شمالی گیلان، مازندران و اردبیل متمرکز بود و هماکنون این سفرها در خراسان رضوی، سمنان، گلستان، زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و همدان پراکنده شده است.
در هفته گردشگری ۲۴۶ طرح با حجم سرمایهگذاری ۳۴ همت افتتاح میشود با افتتاح این طرح ها، هزار و ۸۵۵ اتاق به ظرفیت زیرساختهای گردشگری کشور اضافه میشود که شامل ۱۶ هتل و هتلآپارتمان، ۷۱ اقامتگاه بومگردی، ۲۶ سفرهخانه سنتی، ۱۶ مجتمع گردشگری، ۷۱ دفتر خدمات مسافرتی و ۴۶ طرح سایر زیرساختهای گردشگری است.
از این تعداد، سه هتل پنجستاره در شهرهای اصفهان، رشت و مشهد، یک هتل چهارستاره، پنج هتل سهستاره و یک هتل دوستاره افتتاح میشوند.
هفته گردشگری از 5 مهر اغاز می شود.
در پایان این مراسم از پوستر روز جهانی و هفته گردشگری رونمایی شد.