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در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، پویش «مهر همدلی» با هدف حمایت از دانشآموزان کم برخوردار به همت مؤسسه خیریه دارالایتام مهدیه در همدان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون فرهنگی مؤسسه دارالایتام مهدیه همدان با اشاره به اجرای این پویش گفت: در پویش «مهر همدلی» نزدیک به هزار بسته حمایتی شامل کیف، کفش، لوازمالتحریر و کمکهزینه تحصیلی برای دانشآموزان تهیه و در حال توزیع است.
محمدعلی بادامی افزود: ارزش هر بسته بین سه میلیون و ۵۰۰ هزار تا چهار میلیون تومان پیشبینی شده و مجموع اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح حدود چهار میلیارد تومان است که با مشارکت خیران و معتمدان تأمین شده است.
او با بیان اینکه این مؤسسه امسال از حدود ۷۰۰ دانشآموز در ۵۵۰ خانوار حمایت میکند، تصریح کرد: جمعیت تحت پوشش این خانوادهها حدود هزار و ۵۰۰ نفر است و در مناطق حاشیهای شهر نیز حدود سه هزار نفر از خدمات حمایتی مؤسسه بهرهمند میشوند.