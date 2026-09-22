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رئیس بنیاد نخبگان گلستان از سه طرح حمایتی برای جامعه هدف نخبگانی و دانشگاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس بنیاد نخبگان گلستان گفت: در قالب طرح آموزشیار-پژوهشیار، بستر برای توانمندسازی و ارتقای مهارتهای تخصصی دانشجویان مقطع دکترا فراهم میشود.
ابوطالبهزارجریبی ادامه داد: در قالب طرح شهید وزوایی، پرداخت تسهیلات مالی و پژوهشی به دانشجویان برتر در نظر گرفته شده است.
وی افزود: طرح مسکن نخبگان نیز برای تسهیل در خانهدار شدن استعدادهای برتر، از طریق تامین زمین یا مسکن، در حال اجرا است.