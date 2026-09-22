به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس بنیاد نخبگان گلستان گفت: در قالب طرح آموزش‌یار-پژوهش‌یار، بستر برای توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های تخصصی دانشجویان مقطع دکترا فراهم می‌شود.

ابوطالبهزارجریبی ادامه داد: در قالب طرح شهید وزوایی، پرداخت تسهیلات مالی و پژوهشی به دانشجویان برتر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: طرح مسکن نخبگان نیز برای تسهیل در خانه‌دار شدن استعدادهای برتر، از طریق تامین زمین یا مسکن، در حال اجرا است.