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بهمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مسابقه کتابخوانی «مرا با تُ میشناسند» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی الگوهای ایثار و مقاومت و آشنایی بیشتر اقشار مختلف جامعه با سیره شهیدان دوران دفاع مقدس، در استان زنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بهمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مسابقه کتابخوانی «مرا با تُ میشناسند» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی الگوهای ایثار و مقاومت و آشنایی بیشتر اقشار مختلف جامعه با سیره شهیدان دوران دفاع مقدس، در استان زنجان برگزار میشود.
این اثر، روایتی خواندنی از زندگینامه شهیدان علی اکبر و علی اصغر نقدی، از رزمندگان مخلص دوران هشت سال دفاع مقدس است که با زبانی ساده و اثرگذار، ابعاد مختلف شخصیت، ایمان، اخلاص و رشادتهای این شهیدان والامقام را برای مخاطبان روایت میکند.
مسابقه کتابخوانی «مرا با تُ میشناسند» از ۳۱ شهریور تا ۲۰ مهرماه برگزار میشود و شرکت در آن برای تمامی ردههای سنی و عموم علاقهمندان آزاد است. علاقهمندان میتوانند در بازه زمانی اعلامشده، با مطالعه کتاب و پاسخگویی به پرسشهای مسابقه، در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.
به برگزیدگان این مسابقه، جوایز نفیس اهدا خواهد شد.
علاقهمندان برای دریافت فایل PDF کتاب و شرکت در مسابقه میتوانند به سامانه مسابقات کتابخوانی به نشانی www.ketabkhooon.ir مراجعه کنند. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر، تماس با شماره ۰۲۴۳۱۰۲۷۲۲۸ امکانپذیر است.