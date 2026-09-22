اختصاص ۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در بردسکن
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بردسکن گفت: از ابتدای سال جاری ۵ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از طرحهای اشتغالزایی در بردسکن اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،سرهنگ علیرضا جنیدی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این تسهیلات در قالب وامهای ۲۰۰ میلیون تومانی به افراد واجد شرایط که به بانکهای عامل معرفی میشوند، درحال پرداخت است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بردسکن همچنین از افزایش حمایتهای معیشتی از رزمندگان معسر خبر داد و افزود: میزان این حمایتها نسبت به گذشته سه برابر شده و با پیگیریهای صورت گرفته، برای ۳۰ نفر از رزمندگان واجد شرایط نیز مستمری دائم برقرار شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بردسکن نصب پنلهای خورشیدی و اجرای طرحهای آسفالت معابر را از دیگر اقدامات انجامشده در مسیر محرومیتزدایی عنوان کرد.
وی همچنین از برنامهریزی برای اجرای بیش از ۶۰ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامهها با شعار محوری «لبیک یا خامنهای» و با رویکرد میدانمحوری برگزار میشود.
جنیدی برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت، برگزاری یادوارههای شهدا، نمایشگاه پایگاهمحور «اسوه» و استقرار میز خدمت در نماز جمعه را از جمله برنامههای پیشبینیشده برای این هفته اعلام کرد.