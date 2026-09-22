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هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم از پیشکسوتان جهاد و مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور جمعی از مدیران، مسئولان استانی و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و پیشکسوتان جهادومقاومت در بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر از برگزاری آیین ملی تجلیل و تکریم از پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: در این آیین باشکوه، از ۵۰۰ نفر از یادگاران و پیشکسوتان دفاع مقدس در مرکز استان تجلیل شد.
سرهنگ پاسدار رضا حیدرپور با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس به ملت شریف ایران و مردم ولایتمدار استان بوشهر اظهار داشت: به تدبیر ستاد کل نیروهای مسلح، همزمان با سراسر کشور، آیین تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس با حضور مسئولان ارشد استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی در بوشهر برگزار شد.
وی پیشکسوتان را «الگوهای زنده پایداری» خواند و افزود: این عزیزان سند زنده ایستادگی، عزت و مقاومت ملت ایران هستند و حضور پربرکت آنان در جامعه، مهمترین عامل برای انتقال بی واسطه فرهنگ ایثار، ازخودگذشتگی و شهادت به نسل جوان و نوجوان کشور است؛ ضرورتی که بهویژه در شرایط حساس کنونی اهمیتی مضاعف دارد.
سرهنگ حیدرپور همچنین به رویکرد جدید این دوره از برنامهها اشاره کرد و گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، امسال در کنار یادگاران و رزمندگان دوران دفاع مقدس، از فعالان فرهنگی دستگاهها، ادارات و سازمانهای استان نیز تقدیر میشود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر هدف اصلی از این اقدام ترکیبی را پیوند بیننسلی عنوان و بیان کرد: هدف بنیادین ما انتقال مستقیم تجارب و معارف رزمندگان به جوانان متعهدی است که امروز سکانداران اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار میروند.
سرهنگ پاسدارحیدرپور گفت: در این آئین از ۲۰ عنوان کتاب دفاع مقدس رونمایی میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، شهدای دوران دفاع مقدس و ایثارگران عرصه جهاد، گفت: مکتب امام (ره) مسیری روشن، پرنور و پرامید است که با هدایتهای هوشمندانه مقام معظم رهبری با تدبیر و اقتدار پیش میرود.
احسان جهانیان با اشاره به توطئههای دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون افزود: دشمنان این نظام، از ترورهای دهه ۶۰ و تحمیل جنگ ۸ ساله تا توطئههای اخیر، لحظهای از طراحی برای ضربه به انقلاب دست نکشیدهاند، اما ملت ایران با اتحاد و همدلی و حضور مستمر در میدان، همواره نقشههای آنان را خنثی کرده است.
وی همچنین با ابراز تأسف از شهادت دانشآموزان در تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا، تأکید کرد: امروز صدای واحد کشور، صدای تلاش، جهاد و مبارزه برای حفظ انقلاب اسلامی است.
جهانیان با بیان اینکه استاندار بوشهر به دلیل مأموریت کاری موفق به حضور در این مراسم نشد، خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی با نگاه رئیسجمهور مردمی و صادق، در کنار نیروهای مسلح و مردم قرار دارد و تمام توان و ظرفیت خود را برای حفظ پایداری شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی کشور به کار گرفته است.
دراین مراسم از مستندداستانی چهارراه شاهین رونمایی رونمایی شد.