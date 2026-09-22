کارشناس هواشناسی ایلام از پایداری جو استان طی یک هفته آینده و استقرار توده هوای گرم خبر داد و اعلام کرد دمای هوا ۳ تا ۴ درجه بالاتر از حد معمول خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی، با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: جو استان طی یک هفته آینده پایدار پیش‌بینی می‌شود و صرفاً در برخی نواحی به‌ویژه نوار مرزی، افزایش سرعت باد موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای امروز و فردا نیز افزایش حدوداً دو تا چهار درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود و دمای هوای استان تا یک هفته آینده حدود سه تا چهار درجه بالاتر از حد معمول خواهد بود.

احمدی‌نژاد در پایان تصریح کرد: در واقع یک توده هوای گرم نسبت به این موقع از سال در سطح استان استقرار خواهد داشت.