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کارشناس هواشناسی ایلام از پایداری جو استان طی یک هفته آینده و استقرار توده هوای گرم خبر داد و اعلام کرد دمای هوا ۳ تا ۴ درجه بالاتر از حد معمول خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی، با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی گفت: جو استان طی یک هفته آینده پایدار پیشبینی میشود و صرفاً در برخی نواحی بهویژه نوار مرزی، افزایش سرعت باد موقتی پیشبینی میشود.
وی افزود: برای امروز و فردا نیز افزایش حدوداً دو تا چهار درجهای دما پیشبینی میشود و دمای هوای استان تا یک هفته آینده حدود سه تا چهار درجه بالاتر از حد معمول خواهد بود.
احمدینژاد در پایان تصریح کرد: در واقع یک توده هوای گرم نسبت به این موقع از سال در سطح استان استقرار خواهد داشت.