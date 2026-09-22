پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان سرعین از بهرهبرداری دکل ۵۴ متری همراه اول در روستای شایق با بهره مندی بیش از پنج روستا با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل باقر باقرزاده فرماندار شهرستان سرعین اظهار کرد: دکل ۵۴ متری همراه اول در روستای شایق با هدف رفع مشکلات ارتباطی منطقه و ارتقای سطح خدماترسانی به اهالی و گردشگران دامنه سبلان به بهرهبرداری رسیدکه قابلیت پوششدهی حدود ۱۰ کیلومتری برای مکالمه و ۳ کیلومتری برای انتقال دیتا را دارد و پوشش تلفن همراه و اینترنت برای ساکنان روستاهای شایق، الداشین، آلوارس و مناطق اطراف و دامنههای سبلان، به طور قابل توجهی ارتقا یافت.
باقرزاده ادامه داد: سرعین به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده گردشگری و قرار گرفتن در مسیر دامنه سبلان، در طول سال میزبان تعداد زیادی از مسافران و گردشگران است و تقویت زیرساختهای ارتباطی متناسب با این ظرفیت، باید بهصورت جدی دنبال شود.
وی تصریح کرد: در کنار توسعه راهها، آب، برق و سایر زیرساختها، ارتقای پوشش تلفن همراه و اینترنت نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا هم اهالی مناطق روستایی از خدمات ارتباطی مناسب برخوردار شوند و هم گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات ارتباطی استفاده کنند.
فرماندار سرعین خاطرنشان کرد: راهاندازی این دکل گام مهمی برای تکمیل زنجیره زیرساختهای ارتباطی شهرستان است و پیگیری برای شناسایی و رفع سایر نقاط دارای ضعف پوشش ارتباطی نیز ادامه خواهد داشت.
باقرزاده همچنین از همراهی و مشارکت اهالی منطقه در اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: همکاری مردم و نگاه مثبت آنان به طرحهای توسعهای، زمینه را برای اجرای سریعتر پروژههای زیرساختی و ارائه خدمات مطلوبتر فراهم میکند.