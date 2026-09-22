به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل باقر باقرزاده فرماندار شهرستان سرعین اظهار کرد: دکل ۵۴ متری همراه اول در روستای شایق با هدف رفع مشکلات ارتباطی منطقه و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به اهالی و گردشگران دامنه سبلان به بهره‌برداری رسیدکه قابلیت پوشش‌دهی حدود ۱۰ کیلومتری برای مکالمه و ۳ کیلومتری برای انتقال دیتا را دارد و پوشش تلفن همراه و اینترنت برای ساکنان روستاهای شایق، الداشین، آلوارس و مناطق اطراف و دامنه‌های سبلان، به طور قابل توجهی ارتقا یافت.

باقرزاده ادامه داد: سرعین به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده گردشگری و قرار گرفتن در مسیر دامنه سبلان، در طول سال میزبان تعداد زیادی از مسافران و گردشگران است و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی متناسب با این ظرفیت، باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی تصریح کرد: در کنار توسعه راه‌ها، آب، برق و سایر زیرساخت‌ها، ارتقای پوشش تلفن همراه و اینترنت نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا هم اهالی مناطق روستایی از خدمات ارتباطی مناسب برخوردار شوند و هم گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات ارتباطی استفاده کنند.

فرماندار سرعین خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این دکل گام مهمی برای تکمیل زنجیره زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان است و پیگیری برای شناسایی و رفع سایر نقاط دارای ضعف پوشش ارتباطی نیز ادامه خواهد داشت.

باقرزاده همچنین از همراهی و مشارکت اهالی منطقه در اجرای این پروژه قدردانی کرد و گفت: همکاری مردم و نگاه مثبت آنان به طرح‌های توسعه‌ای، زمینه را برای اجرای سریع‌تر پروژه‌های زیرساختی و ارائه خدمات مطلوب‌تر فراهم می‌کند.