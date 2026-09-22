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سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: با تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالفیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، چین بار دیگر مخالفت خود را با تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران اعلام و تأکید کرد تحریمهایی که بدون مبنای حقوق بینالملل و مجوز شورای امنیت سازمان ملل اعمال شوند، غیرقانونی هستند.
«گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین، امروز سهشنبه در نشست خبری روزانه این وزارتخانه، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره تهدیدهای اخیر وزیر خزانهداری آمریکا علیه کشورهایی که به خطوط هوایی ایران خدمات سوخترسانی یا اعتباری ارائه میکنند، گفت: «چین همواره با تحریمهای یکجانبه غیرقانونی که فاقد مبنای حقوق بینالملل و مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد باشند، مخالف است.»
این اظهارات در واکنش به تهدیدهای اخیر «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا، مطرح شد که اعلام کرده است از ۲۳ سپتامبر، کشورهایی که به خطوط هوایی ایران خدمات اعتباری یا سوخت ارائه کنند، با اقدامات تنبیهی آمریکا مواجه خواهند شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاههای گوانگژو و شانگهای، تاکید کرد: پکن همچنان بر مخالفت اصولی خود با تحریمهای یکجانبه تأکید میکند
چین طی ماههای گذشته بارها اعلام کرده است که با استفاده از تحریمهای یکجانبه و اعمال فشار اقتصادی علیه ایران مخالف است و معتقد است اختلافات باید از مسیر گفتوگو و در چارچوب حقوق بینالملل حلوفصل شود.
وزارت بازرگانی چین نیز روز شنبه در واکنش به اقدامات جدید آمریکا، مخالفت خود را با «تحریمهای ثانویه» اعلام و تأکید کرده بود همکاریهای اقتصادی و تجاری کشورها نباید تحت تأثیر اقدامات یکجانبه و فشارهای یک کشور قرار گیرد.
موضعگیری امروز پکن در حالی صورت میگیرد که چین و روسیه هفته گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیشنویس قطعنامه آمریکا درباره تمدید سازوکار تحریمهای مرتبط با ایران رأی منفی دادند.
رسانههای رسمی و دولتی چین نیز امروز بهطور گسترده به موضع پکن درباره تحریمهای آمریکا علیه ایران پرداختهاند. خبرگزاری شینهوا و شبکه تلویزیونی CCTV بر مخالفت چین با تحریمهای یکجانبه تأکید کردهاند و رسانههایی همچون گلوبال تایمز و چاینا دیلی نیز از تحریمهای آمریکا انتقاد کرده اند.
پوشش رسانهای این مخالفتها در آستانه سفر «شی جین پینگ» رئیسجمهور چین به آمریکاودیدار با ترامپ میتواند حامل پیام مشخصی به واشنگتن باشد.
پکن پیش از این نیز در دیدارهای دیپلماتیک با مقامات ایرانی بر ادامه همکاریهای اقتصادی و سیاسی دو کشور و مخالفت با فشارهای یکجانبه آمریکا تأکید کرده است.