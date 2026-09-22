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رئیس سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران با اشاره به همکاری سامانه ۱۳۷ و معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در طرح استقبال از مهر گفت: با راهاندازی "کلید ویژه تماس حوزه حملونقل در سامانه ۱۳۷"، ارتباط شهروندان با بخشهای مختلف حملونقل شهری در «طرح استقبال از مهر» تسهیل میشود.
امیررضا جلالی فراهانی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار شهری خبرگزاری صدا و سیما، گفت: با توجه به تأکید مدیریت ارشد شهرداری تهران بر ارتقاء خدمات در ایام ابتدایی مهر، کلید اختصاصی شماره ۶ برای حوزه حملونقل در سامانه ۱۳۷ راهاندازی شده است تا شهروندان هنگام تماس، بر اساس موضوع درخواستشان، به مسئولان اجرائی حوزههای اتوبوسرانی، ترافیک، تاکسیرانی و مترو دسترسی مستقیم داشته باشند و مسائل خود را برای رسیدگی سریعتر مطرح کنند.
وی افزود: مکالمات و اطلاعات درخواستهای شهروندان بهصورت همزمان در نرمافزار سامانه ۱۳۷ ثبت و پایش میشود تا روند پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات، سریعتر و دقیقتر انجام شود.
رئیس سامانه ۱۳۷ گفت: این اقدام در آستانه سال تحصیلی جدید؛ با هدف تقویت پاسخگویی و ارتباط میان شهروندان و واحدهای معاونت حملونقل و ترافیک اجرا شده است.