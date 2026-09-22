تدارک بیش از هزار و ۴۱۷ عنوان برنامه در نیشابور به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس
در چهل و ششمین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس، بیش از ۱۴۱۷ عنوان برنامه در سطح شهرستانهای نیشابور و میانجلگه به اجرا در خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس نیشابور اظهار کرد: ستاد گرامیداشت چهل و ششمین هفته دفاع مقدس شهرستانهای نیشابور و میانجلگه با تشکیل ۱۶ کمیته تخصصی و عمومی و برگزاری جلسات و کارگروههای متنوع در سطح شهر و بخشهای تابعه کار خود را آغاز نموده است و در سه سطح برنامههای شهرستانی، بخشی و محلهای و پایگاههای مقاومت بسیج ۱۴۷۳ برنامه کلی و ۷۳ برنامه محوری را در طول هفته دفاع مقدس برگزار میکند.
سرهنگ علی نیک یاد افزود: یادواره شهدا، رژه موتوری، تجلیل از رزمندگان در تجمعات شبانه مردمی، زنگ ایثار و شهادت، پویش همدلی توزیع لوازم التحریر، نمایش فیلم شهیده نگار میردوست، یادواره شهدای روستایی، بازارچههای اقتصاد مقاومتی، عطر افشانی گلزار شهدا، محفل انس با قرآن، یادواره شهدای امنیت، رونمایی از ۱۱۰۰ آلبوم شهدا، کوهپیمایی خانوادگی، برپایی نمایشگاه نقاشی، حضور بسیجیان در نماز جمعه، مسابقات ورزشی، همایش نوجوان مبارز، برگزاری یادواره شهدای هنرمند، پروژههای محرومیت زدایی و بسیج سازندگی، اجرای تئاتر، معماران توان رزم، کارگاه هوش مصنوعی، یادواره شهدای بخش مرکزی، یادواره شهدای شهرکها از برنامههای هفته دفاع مقدس میباشد.
نیک یاد عنوان کرد: نمایش تولیدات گردان سایبری در زمینه هفته دفاع مقدس، مشاوره خانواده و مامایی (فرزند آوری) و برپایی موکب پذیرایی و غرفه فرهنگی از دیگر برنامههای این هفته است..
دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس نیشابور تصریح کرد: نیشابور بزرگ دیار سلسله الذهب مفتخر است ۲۵۷۶ شهید والامقام را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نموده است.