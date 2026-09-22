مراسم بزرگداشت و یادبود بانوی فرهیخته علمی، فرهنگی و حوزوی، مرحومه فاطمه غفارنیا، با حضور خانواده آن مرحومه، جمعی از استادان حوزه علمیه خواهران استان یزد، طلاب و شاگردان، همکاران علمی و فرهنگی، استادان دانشگاه و جمعی از فرهیختگان استان در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری (س) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم بزرگداشت و یادبود بانوی فرهیخته علمی، فرهنگی و حوزوی، مرحومه فاطمه غفارنیا، با حضور خانواده آن مرحومه، جمعی از استادان حوزه علمیه خواهران استان یزد، طلاب و شاگردان، همکاران علمی و فرهنگی، استادان دانشگاه و جمعی از فرهیختگان استان در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری (س) برگزار شد. در این آیین، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره این بانوی فرهیخته، از سال‌ها مجاهدت علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ایشان در مسیر تعلیم و تربیت و ترویج معارف اسلامی تجلیل کردند.

مرحومه فاطمه غفارنیا پس از تحمل دوره‌ای از بیماری، دعوت حق را لبیک گفت؛ بانویی که بخش ارزشمندی از عمر خویش را در راه فراگیری، آموزش و پژوهش در علوم اسلامی و خدمت به عرصه تعلیم و تربیت دینی سپری کرد. این بانوی فرهیخته از استادان مدارس علمیه خواهران یزد و از بانوان فعال در عرصه تعلیم و پژوهش دینی بود و در کنار فعالیت‌های آموزشی، به‌عنوان عضو گروه علمی مدرسه علمیه حضرت زینب (س) یزد، در فعالیت‌های علمی و پژوهشی حوزه نیز حضوری مؤثر داشت.

مرحومه غفارنیا با تکیه بر دانش حوزوی و مطالعات تخصصی، در حوزه‌های گوناگون علوم اسلامی، معارف دینی، مطالعات قرآنی، مباحث تفسیری و موضوعات فرهنگی به فعالیت علمی و پژوهشی پرداخت و در مسیر تولید، توسعه و ترویج دانش دینی نقش‌آفرینی کرد. تدریس در حوزه‌های علمیه، حضور در فعالیت‌های علمی و پژوهشی، نگارش و ارائه مقالات علمی، مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی، حضور در دوره‌های تخصصی و کسب افتخارات علمی، بخشی از سوابق علمی و آموزشی این بانوی فرهیخته بود.

این بانوی فرهیخته، همچنین در عرصه تربیت علمی طلاب و علاقه‌مندان به معارف اسلامی حضوری اثرگذار داشت و با رویکردی علمی و پژوهش‌محور، در تقویت روحیه تحقیق، مطالعه و دانش‌افزایی دینی تلاش می‌کرد؛ تلاشی که آثار آن در میان شاگردان و همکاران علمی و فرهنگی وی ماندگار خواهد بود.

مرحومه غفارنیا در خانواده‌ای علمی و فرهنگی نیز زیست داشت. همسر ایشان، حجت‌الاسلام دکتر رضا بنی‌اسدی، استاد حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی است.