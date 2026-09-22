نمایش ۶ مستند در هفته دفاع مقدس در سالن حقیقت
مستندهای «خط القعر»، «ژنرالهای سیزده ساله»، «برسد به دست خانم ف»، «پوتینهای زنانه»، «روضهای برای دفاع» و «عقرب زرد» در هفته دفاع مقدس در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی روی پرده میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس از امروز سه شنبه ۳۱ شهریورماه مستندهای مربوط با موضوع دفاع مقدس در سالن حقیقت نمایش داده می شوند.
«خط القعر» (فرشاد اکتسابی) امروز سه شنبه، ساعت ۱۶، «ژنرال های سیزده ساله» ( آذر مهرابی و محمد جعفری) و «برسد به دست خانم ف» (جمشید رئوفی) چهارشنبه اول مهر، «پوتین های زنانه» (سیدمصطفی سیدالحسینی) شنبه چهارم مهر، «روضه ای برای دفاع» (زهرا میری) و «عقرب زرد» (علی الفت) یکشنبه پنجم مهرماه در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی (میدان شهید قندی، شماره ۱۵) نمایش داده میشوند.
حضور برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.