اداره کل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد: با تداوم پایداری نسبی جو، وضعیت هوای استان طی سه روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود؛ این در حالی است که از روز جمعه احتمال رگبار پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با تداوم پایداری نسبی جو و استقرار پرارتفاع در تراز میانی جو، وضعیت هوای استان مرکزی طی سه روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

برای روز جمعه با نفوذ و عبور یک موج ناپایدار از نواحی شمالی کشور، افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده در برخی مناطق استان مورد انتظار است. همچنین در ساعات بعدازظهر با افزایش گرادیان فشاری و تقویت جریانات شمال‌غربی، سرعت وزش باد افزایش یافته و در مناطق مستعد، احتمال خیزش و انتقال گردوخاک دور از انتظار نیست.

از نظر دمایی نیز تغییرات قابل توجهی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و دمای هوا روند فصلی خود را دنبال خواهد کرد.