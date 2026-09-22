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رطوبت هوا از روز چهارشنبه در شهرهای آبادان و خرمشهر افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وزش بادهای متوسط گاهی نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای طی امروز درمناطق جنوبی، جنوب شرقی و بخشهایی از شرق و مرکزی میباشد؛ که برخاستن گردوغبار محلی نیز در این مناطق دورازانتظار نیست.
محمد سبزه زاری افزود: تا فردا روند تغییرات دما بصورت افزایشی و سپس طی روز پنجشنبه شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما خواهیم بود.
او ادامه داد: از اواخر روز چهارشنبه تا اواسط روزجمعه استقرار جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل، مناطق جنوب شرقی و بخشهایی از مرکز استان خواهند شد. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج پیش بینی میشود.