به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد برگزاری آزمون در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت برای تمامی خواهران و برادران علاقه‌مند، بدون محدودیت سنی و بدون شرط مدرک تحصیلی برگزار می‌شود.

شهروندان، فعالان قرآنی، فرهنگی و هنری و دیگر علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی qia.ir مراحل ثبت‌نام خود را حداکثر تا ۱۴ مهرماه تکمیل کنند.