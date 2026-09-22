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ثبتنام بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در قم آغاز شده و علاقهمندان تا ۱۴ مهرماه فرصت دارند برای شرکت در این آزمون نامنویسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد برگزاری آزمون در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت برای تمامی خواهران و برادران علاقهمند، بدون محدودیت سنی و بدون شرط مدرک تحصیلی برگزار میشود.
شهروندان، فعالان قرآنی، فرهنگی و هنری و دیگر علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی qia.ir مراحل ثبتنام خود را حداکثر تا ۱۴ مهرماه تکمیل کنند.