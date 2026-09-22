اطلاعیه سپاه حضرت روحالله استان مرکزی به مناسبت آغاز چهل و ششمین هفته گرامیداشت دفاع مقدس
سپاه حضرت روحالله استان مرکزی با انتشار اطلاعیهای به مناسبت آغاز چهل و ششمین هفته گرامیداشت دفاع مقدس، بر تداوم ایستادگی در برابر نظام استکبار جهانی و عهد خود با امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا» (اسراء، ۸۱)
(بگو حق فرا رسید و باطل نابود شد؛ یقیناً باطل نابودشدنی است.)
با استعانت از خداوند متعال و تجدید میثاق با خونهای پاک شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی از صدر تاکنون، سپاه حضرت روحالله استان مرکزی در آستانه چهل و ششمین هفته دفاع مقدس اعلام میدارد: نبرد میان حق و باطل از نخستین لحظات حیات بشری تاکنون همواره با تجلی قدرت الهی همراه بوده است. دفاع مقدس فراتر از یک تقابل نظامی میان دو کشور، تجلی ایستادگی جریان حق در برابر شیاطین باطل بود؛ دفاعی که از آن جهت که برای صیانت از ارزشهای توحیدی و حاکمیت الهی صورت گرفت، از مقدسترین و شریفترین کنشهای بشری به شمار میرود.
در طول چهل و هشت سال حاکمیت انقلاب اسلامی، ما همواره در معرض تهدیدات ساختاری بودهایم. اگر در دوران دفاع مقدس با رژیم بعث و نیروهای نیابتی ابرقدرتهای مستکبر روبهرو بودیم، در سال ۱۴۰۴ با واقعیت جدید و چالشبرانگیز نبرد مستقیم با سران اصلی نظام استکبار جهانی مواجه هستیم.
ما بر این باوریم که در هر نبردی اگر دشمن را در جای خود ننشانیم، محکوم به شکست خواهیم بود؛ لذا آمادگی دفاعی ما نه از سر جنگطلبی یا ماجراجویی، بلکه برخاسته از ضرورت حفظ حاکمیت و صیانت از غیرت ملت ایران است.
این نبرد مقدس محدود به مرزها یا زمانها نیست. این مبارزه تا زمانی ادامه خواهد داشت که تکلیف اشرار عالم بر زمین معین نگردد و سرنوشت نهایی جهان به دست مظلومین و مستضعفین و در پرتو عدل الهی رقم نخورد. ما بر این مسیر استوار و پابرجا خواهیم ماند، چرا که هدف ما نه تصاحب قدرت، بلکه برقراری نظم عادلانه و پایان دادن به سلطهگری قدرتهای قلدر جهانی است.
سپاه حضرت روحالله استان مرکزی در این روزهای مبارک بر عهد خود با امام خمینی (ره)، امام شهید و شهدای عزیز انقلاب اسلامی گواهی میدهد. ما عهد میبندیم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون بر مسیر روشن رهبری معظم حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (مدظلهالعالی) گام برداریم و در پرتو بیانات نورانی ایشان از حریم انقلاب اسلامی و عزت ملت ایران صیانت کنیم.
یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مدافعان حریم انقلاب گرامی باد.
سپاه حضرت روحالله استان مرکزی