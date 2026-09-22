

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در بیانیه ۲۲۹۲ نفر از اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور با مرتبه استاد تمام و دانشیار به مناسبت آغاز سال تحصیلی، با اشاره بر اینکه علت حمله آمریکا نه فناوری هسته‌ای بلکه پیشرفت ایران و الهام‌بخشی آن برای کشور‌های دیگر است، تاکید شده است: راه علاج مشکلات شکوفاسازی ظرفیت‌های وسیع ملی و ایجاد یک الگوی رقیب برای نظم مورد نظر کشور‌های غربی است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: رمز شکست آمریکا «نقش‌آفرینی به هنگام، وسیع، آگاهانه و منسجم آحاد مردم با گرایشات مختلف» است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



یک آزمون تاریخی

جنگ تحمیلی اخیر بر علیه ملت و تمدن ایران، نه یک حادثه گذرا، بلکه یک آزمون تاریخی تمام‌عیار بود که ابعاد مختلف قدرت، انسجام و اراده ملی ایرانیان را در معرض سنجش قرار داد. دشمن ددمنش با محاسباتی به ظاهر دقیق و با تکیه بر ابزار‌های نظامی، رسانه‌ای و اقتصادی، در پی آن بود که ارکان تمدن ایرانی-اسلامی و نظام حاکمیت ایران را فرو بریزد، شکاف‌های اجتماعی را شعله‌ور، چرخ پیشرفت علمی و فناوری کشور را متوقف و ایران را به یک کشور منزوی و واداده در معادلات بین‌المللی تبدیل کند. اما آنچه در میدان عمل رقم خورد، یک شکست کامل برای دشمن پرمدعا و اعتلای جایگاه ایران عزیز در قالب یک نظم جدید جهانی بود. به شهادت دوست و دشمن، رمز این پیروزی تاریخی و توفیق الهی «نقش‌آفرینی به هنگام، وسیع، آگاهانه و منسجم آحاد مردم با گرایشات مختلف» بود که همچو عصای موسی باطل‌السحر همه دسیسه‌ها و نقشه‌های شوم رهبران خیره‌سر و بی‌مایه دشمن شد. بی‌تردید حفظ انسجام و وحدت اجتماعی و پرهیز از طرح دوگانه‌های موهوم و شکاف‌برانگیز توسط جریانات نخبگی کشور می‌تواند قوام‌بخش این نقش‌آفرینی تاریخی باشد.



علل و ریشه‌های تهاجم جنایتکارانه به ایران

هر چند که دشمن در ابتدای تهاجم سبعانه، اهداف خود را از بین بردن زیرساخت‌های فناوری هسته‌ای، نابودی توان نظامی و به خصوص موشکی و اسقاط نظام حاکمیت ایران اعلام کرد؛ لکن بعد از قریب به پانزده ماه، نه تنها به اهداف خود دست نیافته، بلکه در گرداب تنگه هرمز و باب‌المندب نیز گرفتار شده است. حقیقت این است که رویارویی دشمن با ایران جان نه از پانزده ماه پیش، بلکه از ۴۷ سال قبل شروع شده است و علل آن بیش از آنکه مربوط به فناوری هسته‌ای یا توان نظامی باشد مربوط به توفیق ایرانیان در ایجاد کشوری مستقل و مقتدر است که پیامد آن پیشرفت در علوم و فناوری‌های اقتدار آفرین بوده است. در واقع آنچه برای دشمن و نظام سلطه جهانی غیرقابل تحمل است، پیشرفت ایران و الهام‌بخشی آن برای کشور‌های عقب‌نگهداشته شده جهان است.



راه علاج مشکلات کشور

در بیست سال گذشته جریانات نخبگی کشور در مورد راه پیشرفت و علاج مشکلات ایران نظریه‌های گوناگونی را مطرح کرده‌اند، اما همواره دو نظریه اصلی بیش‌تر در جامعه رخ نمایان کرده‌اند. یک نظریه راه علاج مشکلات را پیوستن به نظم جهانی ترسیم شده توسط کشور‌های پیروز در جنگ جهانی دوم و نظریه دیگر رشد و شکوفاسازی ظرفیت‌های وسیع ملی و ایجاد یک الگوی رقیب برای نظم مورد نظر کشور‌های غربی را راه علاج می‌داند. تجربه زیسته بیست سال اخیر به روشنی نشان داده است که اساساً کشور‌های سلطه‌گر مانند آمریکا و دول اروپایی تنها زمانی پیوستن ایران به نظم جهانی را پذیرا خواهند بود که ایران به کشوری پیرو و مصرف‌کننده علم و فناوری تبدیل شود. بدعهدی این کشور‌ها در معاهدات منعقد شده مانند برجام و تهاجم به زیرساخت‌های علم و فناوری کشور سندی غیرقابل انکار برای اثبات این مدعا است؛ لذا امروز به یقین می‌توان تایید کرد که نظریه رشد درونزا مبتنی بر توسعه علم و فناوری تنها راه علاج مشکلات کشور است و دانشگاه در این میانه رسالتی کلیدی برای سعادتمندی ایرانیان بر عهده دارد.

نقش دانشگاه در پیشرفت ایران

در قریب به نیم قرن گذشته، دانشگاه سیر تحولی پرسرعتی را در ایران سپری کرده است؛ به طوری که از یک نهاد متمرکز بر آموزش به یک نهاد توسعه‌دهنده علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شده است. اکنون ایران در زمره بیست کشور برتر توسعه‌دهنده علم در دنیا شناخته می‌شود و اساتید و دانشجویان ایرانی با تکیه بر نیم‌قرن تلاش عزتمندانه، عناصر محوری پیشرفت کشور محسوب می‌شوند. بزرگترین دلیل بر این مدعا تلاش پرهزینه دشمن جنایتکار برای ترور اساتید، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه در جنگ اخیر بوده است به طوری که عدوی دژخیم برای حذف یک استاد یا از بین بردن یک مرکز فناوری در دانشگاه، عملیات هوایی چند میلیون دلاری را در دستور کار قرار می‌دهد. اگر چه راه طی شده در نهاد علم کشور مسیری عزتمندانه و پرافتخار بوده است، اما تکمیل آن در گرو طی کامل مسیر «تبدیل دانایی به توانایی» است؛ امری مهم که رسالتی تاریخی بر دوش نسل امروز دانشگاهیان می‌نهد.



سخنی با دانشگاهیان در آغاز سال تحصیلی

امسال در حالی سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها آغاز می‌شود که جای خالی اساتید، دانشجویان و نخبگان به شهادت رسیده در جنگ اخیر با جوانانی شایسته و متعهد به راه یاران شهید پر می‌شود. به عنوان افرادی که بخش عمده‌ای از عمر خود را در راه تعلیم و تعلم و توسعه علم و فناوری در این مرزوبوم سپری کرده‌ایم، بر این باوریم که شروع سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها فرصتی دوباره برای نیل به «ایران هر چه قوی‌تر» است؛ لذا از آحاد دانشگاهیان دعوت می‌کنیم که ضمن ارج نهادن به این فرصت تاریخی از لحظه لحظه آن برای پیشرفت ایران عزیز بهره وافر گرفته و در این راه مستحکم‌تر از گذشته گام بردارند. به خصوص انتظار می‌رود مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها نسبت به ایجاد فضای پرنشاط علمی و ارتقای سلامت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه‌ها نقشی فعال و در میدان ایفا کنند. «حرکت استادی ایران» ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های اخیر به خصوص قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی (رض) و قدردانی از نقش‌آفرینی مدیران و مسئولین دلسوز، دفاع جانانه نیرو‌های مسلح فداکار و حضور دشمن‌شکن مردم بصیر ایران، بر خود فرض می‌داند که با الهام گرفتن از مردم برانگیخته و در قالب «دانشگاه مبعوث» با شتاب‌بخشی به توسعه علم و فناوری و پرورش دانشجویانی شایسته، شکر این انسجام و وحدت اجتماعی را به جا آورد.

به امید پیروزی و تحقق ایران پیشرفته



امضا کنندگان بیانیه

۱-دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی استاد تمام روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

۲-دکتر احد قایمی استاد تمام مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

۳-دکتر حمید ابریشمی مقدم استاد تمام مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۴-دکتر سید مصطفی سیادت موسوی استاد تمام مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

۵-دکتر ابراهیم برزگر استاد تمام اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

۶-دکتر بیژن رنجبر استاد تمام بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

۷-دکتر احمد نوحه گر استاد تمام محیط زیست دانشگاه تهران

۸-دکتر اردشیر انتظاری استاد تمام جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

۹-دکتر اکبر متکان استاد تمام سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی

۰۱-دکتر انسیه خزعلی استاد تمام زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهراء

۱۱-دکتر جلال درخشه استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

۲۱-دکتر حسن مسلمی نائینی استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

۳۱-دکتر حسن ملکی استاد تمام برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی

۴۱-دکتر رضا عامری استاد تمام مهندسی ریاضی دانشگاه تهران

۵۱-دکتر سهیلا صادقی استاد تمام علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۶۱-دکتر زینب رستمی استاد تمام روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

۷۱-دکتر سوسن مرندی استاد تمام زبان انگلیسی دانشگاه الزهراء

۸۱-دکتر شیوا ایرانی استاد تمام ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۹۱-دکتر عابدین مومنی استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

۰۲-دکتر روح اﷲ صابری استاد تمام گیاهپزشکی دانشگاه ولی عصر (عج)

۱۲-دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر استاد تمام زیست شناسی دانشگاه مازندران

۲۲-دکتر ابراهیم امیری استاد تمام علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی

۳۲-دکتر ابراهیم تقی زاده استاد تمام حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

۴۲-دکتر ابراهیم عبدی پور استاد تمام حقوق دانشگاه قم

۵۲-دکتر ابراهیم فتائی استاد تمام محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۶۲-دکتر ابوالحسن مومن نزاد استاد تمام معارف دانشگاه یاسوج

۷۲-دکتر ابوالفضل غفاری استاد تمام مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

۸۲-دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی استاد تمام مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

۹۲-دکتر ابولفضل داودی استاد تمام طراحی پارچه دانشگاه آزاد اسلامی

۰۳-دکتر احد ضابط استاد تمام مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳-دکتر احد نژادابراهیمی استاد تمام معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۲۳-دکتر احسان رازانی استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه آزاد شاهرود

۳۳-دکتر احسان زارعی استاد تمام دانشگاه هرمزگان

۴۳-دکتر احسان زاهدی استاد تمام مهندسی شیمی دانشگاه آزاد شاهرود

۵۳-دکتر احمد افسری استاد تمام مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۶۳-دکتر احمد رضا قاسمی استاد تمام مکانیک دانشگاه دولتی کاشان

۷۳-دکتر احمد عرفانیان مشیری نژاد استاد تمام ریاضی محض دانشگاه فردوسی مشهد

۸۳-دکتر احمد غنی پور ملکشاه استاد تمام ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

۹۳-دکتر احمد فخاریان استاد تمام برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۰۴-دکتر احمد قلیزاده استاد تمام فیزیک دانشگاه دامغان

۱۴-دکتر احمد مطلبی زاده استاد تمام دانشگاه یزد

۲۴-دکتر احمدرضا ربانی استاد تمام اکتشاف منابع نفت و گاز دانشگاه علم و فناوری مازندران

۳۴-دکتر احمدرضا نصر استاد تمام علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

۴۴-دکتر اسداﷲ تیموری استاد تمام علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۵۴-دکتر اسفندیار ملکیان استاد تمام حسابداری دانشگاه مازندران

۶۴-دکتر اسماعیل چمنی استاد تمام علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

۷۴-دکتر اسماعیل کاووسی استاد تمام مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

۸۴-دکتر اسماعیل مهدی زاده استاد تمام صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۹۴-دکتر اصغر رمضانیان استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۰۵-دکتر اصغر فلاح استاد تمام جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۱۵-دکتر اصغر مشبکی استاد تمام مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۵-دکتر اعظم مرجانی استاد تمام شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۳۵-دکتر افشین بابایی استاد تمام ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران

۴۵-دکتر اکبر حاجی زاده مقدم استاد تمام زیست شناسی دانشگاه مازندران

۵۵-دکتر الهام تازیکه لمسکی استاد تمام شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۶۵-دکتر امیرهوشنگ مزینان استاد تمام برق دانشگاه آزاد اسلامی

۷۵-دکتر امیر اخلاقی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۸۵-دکتر امیر عبداﷲ زاده استاد تمام مهندسی معدن و مواد دانشگاه تربیت مدرس

۹۵-دکتر امیر محمد زاده استاد تمام مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۰۶-دکتر امیرحسن امیری استاد تمام شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

۱۶-دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی استاد تمام مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

۲۶-دکتر امیرهومن حمصی استاد تمام مهندسی منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۳۶-دکتر امین امیری دلوئی استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه بجنورد

۴۶-دکتر امین شیروانی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۵۶-دکتر انوشه شریفان استاد تمام مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۶۶-دکتر آذردخت خسروی بروجنی استاد تمام علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی

۷۶-دکتر آرش بوچانی استاد تمام فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

۸۶-دکتر آرش زیبایی استاد تمام کشاورزی دانشگاه گیلان

۹۶-دکتر آریا الستی استاد تمام مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۰۷-دکتر آریا وزیر زاده استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۱۷-دکتر آزاد یزدانی استاد تمام دانشگاه کردستان

۲۷-دکتر آمنه پوررحیم استاد تمام تمام فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

۳۷-دکتر بابک شیرازی استاد تمام مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

۴۷-دکتر بهرام حیدری استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۵۷-دکتر بهرام عزیزاله گنجی استاد تمام مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۶۷-دکتر بهرام علیزاده استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز

۷۷-دکتر بهروز افشار نجفی استاد تمام صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۸۷-دکتر بهروز ترک لادانی استاد تمام کامپیوتر دانشگاه اصفهان

۹۷-دکتر بهروز دری استاد تمام مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

۰۸-دکتر بهروز ملکی استاد تمام شیمی دانشگاه مازندران

۱۸-دکتر بهمن حسینی استاد تمام باغبانی دانشگاه ارومیه

۲۸-دکتر بهمن نزهت استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

۳۸-دکتر بهنام کشاورزی استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۴۸-دکتر بهنام وحدانی استاد تمام صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۵۸-دکتر بی بی فاطمه میرجلیلی استاد تمام دانشگاه یزد

۶۸-دکتر بیژن دواز استاد تمام دانشگاه یزد

۷۸-دکتر پرویز تاجیک استاد تمام دامپزشکی دانشگاه تهران

۸۸-دکتر پرویز ملک زاده استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس

۹۸-دکتر پیام نجفی استاد تمام برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

۰۹-دکتر تهمینه خلیلی استاد تمام دانشگاه هرمزگان

۱۹-دکتر تورج هنر استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۲۹-دکتر تورعلی داد خدائی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۳۹-دکتر تیمور مالمیر استاد تمام دانشگاه کردستان

۴۹-دکتر جعفر احمدی استاد تمام ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۵۹-دکتر جعفر اعظمی استاد تمام ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی

۶۹-دکتر جعفر ترک زاده استاد تمام علوم تربیتی دانشگاه شیراز

۷۹-دکتر جلال بازرگان استاد تمام مهندسی عمران دانشگاه زنجان

۸۹-دکتر جلال رحیمیان استاد تمام علوم انسانی دانشگاه شیراز

۹۹-دکتر جلال رضایی نور استاد تمام صنایع دانشگاه قم

۰۰۱-دکتر جلیل شفق کلوانق استاد تمام اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تبریز

۱۰۱-دکتر جمال داودی استاد تمام فیزیک دانشگاه زنجان

۲۰۱-دکتر جمال قاسمی استاد تمام صنایع مکانیک دانشگاه مازندران

۳۰۱-دکتر جمشید صباغ زاده استاد تمام فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۱-دکتر جمشید فرمانی استاد تمام صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۵۰۱-دکتر جهانبخش رئوف استاد تمام شیمی دانشگاه مازندران

۶۰۱-دکتر جهانشیر امینی استاد تمام دانشگاه کردستان

۷۰۱-دکتر جواد بهار آرا استاد تمام بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۸۰۱-دکتر جواد بهنش استاد تمام مهندسی آب دانشگاه ارومیه

۹۰۱-دکتر جواد رضاییان استاد تمام مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

۰۱۱-دکتر جواد صفایی قمی استاد تمام شیمی دانشگاه دولتی کاشان

۱۱۱-دکتر جواد علمایی استاد تمام مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی

۲۱۱-دکتر جواد مرزبان راد استاد تمام مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۱۱-دکتر چنگیز والمحمدی استاد تمام مدیریت صنعتی و تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۱۱-دکتر حاج حسین عزیری استاد تمام دانشگاه کردستان

۵۱۱-دکتر حامد پاک نژاد استاد تمام اصلاح نژاد آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۶۱۱-دکتر حامد ثابت استاد تمام مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۷۱۱-دکتر حامد صفی خانی استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه اراک

۸۱۱-دکتر حبیب اﷲ حلیمی جلودار استاد تمام علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

۹۱۱-دکتر حسن بهنام پور استاد تمام فیزیک دانشگاه دامغان

۰۲۱-دکتر حسن حیدری استاد تمام روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

۱۲۱-دکتر حسن خیری استاد تمام علوم اجتماعی دانشگاه قم

۲۲۱-دکتر حسن سبزیان استاد تمام شیمی فیزیک دانشگاه اصفهان

۳۲۱-دکتر حسن شهرکی پور استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۲۱-دکتر حسن قبادی استاد تمام بیماری‌های ریه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۵۲۱-دکتر حسین خارا استاد تمام شیلات دانشگاه آزاد اسلامی

۶۲۱-دکتر حسین خنیفر استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

۷۲۱-دکتر حسین رحمانی استاد تمام زبان انگلیسی دانشگاه‌های بوکان

۸۲۱-دکتر حسین صادقی استاد تمام فیزیک دانشگاه اراک

۹۲۱-دکتر حسین فضائلی مقیمی استاد تمام ریاضی دانشگاه بیرجند

۰۳۱-دکتر حسین کلانتری خلیل اباد استاد تمام گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۱-دکتر حسین گندمکار استاد تمام حقوق دانشگاه قم

۲۳۱-دکتر حسین مهتدی استاد تمام ادبیات عرب دانشگاه خلیج فارس

۳۳۱-دکتر حسین موسی زاده استاد تمام مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

۴۳۱-دکتر حشمت اﷲ علی نژاد استاد تمام شیمی دانشگاه مازندران

۵۳۱-دکتر حمداﷲ پناهپور استاد تمام فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۶۳۱-دکتر حمید امیرنژاد استاد تمام اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۷۳۱-دکتر حمید حسن پور استاد تمام کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

۸۳۱-دکتر حمید زارع استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا

۹۳۱-دکتر حمید محمد دوست چمن آبادی استاد تمام مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه محقق اردبیلی

۰۴۱-دکتر حمید محمدیان استاد تمام مکانیک دانشگاه آزاد شاهرود

۱۴۱-دکتر حمید نجفی استاد تمام زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۲۴۱-دکتر حمیدرضا امامیان استاد تمام شیمی دانشگاه آزاد شاهرود

۳۴۱-دکتر حمیدرضا پورقاسمی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۴۴۱-دکتر حمیدرضا توکلی استاد تمام مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۵۴۱-دکتر حمیدرضا رجبی استاد تمام شیمی دانشگاه یاسوج

۶۴۱-دکتر حیدر جانعلی-زاده استاد تمام علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

۷۴۱-دکتر حیدرعلی جهانبخشی استاد تمام علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۴۱-دکتر خدایار همتی استاد تمام گیاهان دارویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۹۴۱-دکتر داریوش حیاتی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۰۵۱-دکتر داود ادهم استاد تمام مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۵۱-دکتر داود دمیری گنجی استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲۵۱-دکتر داود فرمان زاده استاد تمام شیمی فیزیک دانشگاه مازندران

۳۵۱-دکتر ذبیح اله خاکسار استاد تمام دامپزشکی دانشگاه شیراز

۴۵۱-دکتر رحمت اله مرزوقی استاد تمام علوم تربیتی دانشگاه شیراز

۵۵۱-دکتر رحمت صادقی استاد تمام دانشگاه کردستان

۶۵۱-دکتر رحمن صحراگرد استاد تمام علوم انسانی دانشگاه شیراز

۷۵۱-دکتر رحیم حداد استاد تمام ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۸۵۱-دکتر رحیم سرور استاد تمام برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۹۵۱-دکتر رضا اوجانی استاد تمام شیمی دانشگاه مازندران

۰۶۱-دکتر رضا برنا استاد تمام علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۶۱-دکتر رضا برنجکار استاد تمام کلام وفلسفه اسلامی دانشگاه تهران

۲۶۱-دکتر رضا پورایمانی استاد تمام فیزیک دانشگاه اراک

۳۶۱-دکتر رضا خوشوقت استاد تمام شیمی دانشگاه آزاد شاهرود

۴۶۱-دکتر رضا علوی استاد تمام دانشگاه یزد

۵۶۱-دکتر رضا فرهمندفر استاد تمام مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۶۶۱-دکتر رضا کمالی استاد تمام مکانیک دانشگاه شیراز

۷۶۱-دکتر رضا ناظم نژاد استاد تمام مکانیک دانشگاه دامغان

۸۶۱-دکتر رقیه رستم پور استاد تمام زبان و ادبیات عرب دانشگاه الزهراء

۹۶۱-دکتر روح اﷲ شریفی استاد تمام دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

۰۷۱-دکتر روح اﷲ کریمی استاد تمام دانشگاه ملایر

۱۷۱-دکتر روح اله شهنازی استاد تمام اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز

۲۷۱-دکتر روشن خوشنوازی استاد تمام دانشگاه کردستان

۳۷۱-دکتر روناک دقیق استاد تمام دانشگاه کردستان

۴۷۱-دکتر رویا دارابی استاد تمام حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

۵۷۱-دکتر زربخت انصاری استاد تمام علوم دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۶۷۱-دکتر زهرا اسدی استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۷۷۱-دکتر زهرا رفیعی استاد تمام شیمی دانشگاه یاسوج

۸۷۱-دکتر زهرا صادقی استاد تمام دانشگاه هرمزگان

۹۷۱-دکتر زهره توازیانی استاد تمام فلسفه دانشگاه الزهراء

۰۸۱-دکتر زهره حاجی‌ها استاد تمام حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

۱۸۱-دکتر زهره دریکوند استاد تمام شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۸۱-دکتر زین العابدین فلاح استاد تمام تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۳۸۱-دکتر سعید جامه بزرگی استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی

۴۸۱-دکتر سعید خماری استاد تمام زراعت دانشگاه تبریز

۵۸۱-دکتر سعید فراهانی فرد استاد تمام اقتصاد دانشگاه قم

۶۸۱-دکتر سعید کامیابی استاد تمام جغرافیا دانشگاه آزاد سمنان

۷۸۱-دکتر سعید میرزانژاد استاد تمام فیزیک اتمی دانشگاه مازندران

۸۸۱-دکتر سکینه یگانه استاد تمام شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۹۸۱-دکتر سلیمان ایران زاده استاد تمام مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۹۱-دکتر سمیه رستگار استاد تمام دانشگاه هرمزگان

۱۹۱-دکتر سهیل واشقانی فراهانی استاد تمام فیزیک دانشگاه تفرش

۲۹۱-دکتر سودابه سلیمانی استاد تمام مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی

۳۹۱-دکتر سودابه سلیمانی مورچه خورتی استاد تمام مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۴۹۱-دکتر سید محمدحسین نوری موگهی استاد تمام پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۹۱-دکتر سید آیت اﷲ رزمجو استاد تمام علوم انسانی دانشگاه شیراز

۶۹۱-دکتر سید جواد هاشمی فر استاد تمام فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

۷۹۱-دکتر سید حسین حسینی فر استاد تمام شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۸۹۱-دکتر سید رضا مودب استاد تمام قرآن وحدیث دانشگاه قم

۹۹۱-دکتر سید رضا موسوی استاد تمام بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

۰۰۲-دکتر سید سیف اله موسی زاده موسوی استاد تمام ریاضی محض دانشگاه دولتی کاشان

۱۰۲-دکتر سید عظیم حسینی استاد تمام عمران دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

۲۰۲-دکتر سید علی اکبر موسوی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۳۰۲-دکتر سید علی الحسینی المدرسی استاد تمام دانشگاه یزد

۴۰۲-دکتر سید علی المدرسی استاد تمام ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۰۲-دکتر سید علی قاسم زاده استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۶۰۲-دکتر سید علی محمد میر محمدی استاد تمام اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان

۷۰۲-دکتر سید علی اکبر هدایتی استاد تمام بیولوژی دریا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۸۰۲-دکتر سید علیرضا افشانی استاد تمام دانشگاه یزد

۹۰۲-دکتر سید غلامرضا موسوی استاد تمام کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۱۲-دکتر سید مهدی الوائی استاد تمام مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۱۱۲-دکتر سید مهدی قریشی استاد تمام شیمی دانشگاه کاشان

۲۱۲-دکتر سید همایون فرهنگ فر استاد تمام اصلاح نژاد دام دانشگاه بیرجند

۳۱۲-دکتر سید یعقوب زراعت کیش استاد تمام اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

۴۱۲-دکتر سیدابراهیم موسوی ترشیزی استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

۵۱۲-دکتر سیداحمد فاضل زاده حقیقی استاد تمام مکانیک دانشگاه شیراز

۶۱۲-دکتر سیدجمال سحرخیز استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۷۱۲-دکتر سیدحسین افضلی استاد تمام عمران و مواد دانشگاه شیراز

۸۱۲-دکتر سیدحسین کارپرور فرد استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۹۱۲-دکتر سیدحسین هندی استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۰۲۲-دکتر سیدعلی-اکبر ربیع نتاج استاد تمام علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

۱۲۲-دکتر سیدعلی ایوب زاده استاد تمام مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

۲۲۲-دکتر سیدعلی محمد یثربی استاد تمام حقوق دانشگاه تهران

۳۲۲-دکتر سیدعلیرضا سیدین مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

۴۲۲-دکتر سیدمحسن اصغری نکاح استاد تمام روانشناسی مشاوره و تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

۵۲۲-دکتر سیدمحمد زبرجد استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۶۲۲-دکتر سیدمحمد موسوی بایگی استاد تمام علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

۷۲۲-دکتر سیدمحمدتقی حامدموسویان استاد تمام شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

۸۲۲-دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

۹۲۲-دکتر سیدمصطفی سیادت موسوی استاد تمام مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

۰۳۲-دکتر سیدمهدی قمصری استاد تمام دامپزشکی دانشگاه تهران

۱۳۲-دکتر سیده زهرا سیدالنگی استاد تمام شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

۲۳۲-دکتر سیف اﷲ آقاجانی استاد تمام مشاوره و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

۳۳۲-دکتر سیف اﷲ رسولی استاد تمام فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

۴۳۲-دکتر سینا نعمتی زاده استاد تمام مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۳۲-دکتر شعبان شتایی جویباری استاد تمام علوم و مهندسی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۶۳۲-دکتر شهرام لک استاد تمام کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۳۲-دکتر شهرزاد عبدالمحمدی استاد تمام شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۳۲-دکتر شهره لرستانی استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی

۹۳۲-دکتر شهریار سلیمی استاد تمام دانشگاه کردستان

۰۴۲-دکتر شهریار همتی استاد تمام ادبیات عرب دانشگاه رازی

۱۴۲-دکتر صاحبدل منافی استاد تمام متالوژی دانشگاه آزاد شاهرود

۲۴۲-دکتر صالح حسن زاده استاد تمام فلسفه غرب دانشگاه علامه طباطبایی

۳۴۲-دکتر صدیقه امیری استاد تمام علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۴۲-دکتر صدیقه لطفی استاد تمام جغرافیای شهری دانشگاه مازندران

۵۴۲-دکتر صمد نجاتیان استاد تمام برق ـ مخابرات دانشگاه آزاد اسلامی

۶۴۲-دکتر ضیاء فلاح محمدی استاد تمام فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران

۷۴۲-دکتر طهورا شمالی استاد تمام دامپزشکی دانشگاه شیراز

۸۴۲-دکتر عادل زاهد بابلان استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

۹۴۲-دکتر عادل سی وسه مرده استاد تمام دانشگاه کردستان

۰۵۲-دکتر عباس پاک دل استاد تمام مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۵۲-دکتر عباس خمسه استاد تمام مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۲۵۲-دکتر عباس رنجبر سعادت آبادی استاد تمام هواشناسی و خشکسالی دانشگاه اقیانوس شناسی

۳۵۲-دکتر عباس عباس پور استاد تمام مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

۴۵۲-دکتر عباس عباسی استاد تمام اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز

۵۵۲-دکتر عباس قاسمی حامد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

۶۵۲-دکتر عباس کتابی استاد تمام برق دانشگاه دولتی کاشان

۷۵۲-دکتر عباس وفایی صفت استاد تمام مکانیک دانشگاه ایوان کی

۸۵۲-دکتر عباسعلی وفایی استاد تمام ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۵۲-دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی استاد تمام آمار دانشگاه فردوسی مشهد

۰۶۲-دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی استاد تمام دامپزشکی دانشگاه شیراز

۱۶۲-دکتر عبدالرضا سیف استاد تمام ادبیات فارسی دانشگاه تهران

۲۶۲-دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی استاد تمام شیمی دانشگاه مازندران

۳۶۲-دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی استاد تمام زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۴۶۲-دکتر عبدالعلی علیزاده استاد تمام شیمی آلی دانشگاه تربیت مدرس

۵۶۲-دکتر عبدالعلی علیزاده استاد تمام شیمی دانشگاه دولتی کاشان

۶۶۲-دکتر عبدالکریم زارع استاد تمام شیمی دانشگاه خلیج فارس

۷۶۲-دکتر عبداﷲ درزی استاد تمام آبیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۸۶۲-دکتر عبداﷲ سلیمی استاد تمام دانشگاه کردستان

۹۶۲-دکتر عبداﷲ معتمدی استاد تمام روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

۰۷۲-دکتر عبدالمجید بحرینیان استاد تمام روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۷۲-دکتر عبدالناصر ذاکری استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۲۷۲-دکتر عبداله میرزایی استاد تمام دامپزشکی دانشگاه شیراز

۳۷۲-دکتر عزت ملاابراهیمی استاد تمام ادبیات فارسی دانشگاه تهران

۴۷۲-دکتر عسکر دیرباز استاد تمام فلسفه دانشگاه قم

۵۷۲-دکتر عسگر جانعلی-زاده استاد تمام مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۶۷۲-دکتر عطا اله ربیعی استاد تمام مکانیک دانشگاه شیراز

۷۷۲-دکتر عطاءاﷲ کاویان استاد تمام منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۸۷۲-دکتر علیرضا حیدرئی استاد تمام روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۷۲-دکتر علیرضا سرکاکی استاد تمام کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۸۲-دکتر علیرضا مسجدی استاد تمام کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۸۲-دکتر علی-اکبر ایزدی فرد استاد تمام فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

۲۸۲-دکتر علی اسدی استاد تمام مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

۳۸۲-دکتر علی اسماعیل زاده استاد تمام حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

۴۸۲-دکتر علی اصغر پیله ور استاد تمام مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد

۵۸۲-دکتر علی اصغر جعفری استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۶۸۲-دکتر علی اصغر ساکی استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا

۷۸۲-دکتر علی اکبر مظفری دانشگاه کردستان

۸۸۲-دکتر علی حقی زاده دانشکده منابع طبیعی (مهندسی آبخیزداری) دانشگاه لرستان

۹۸۲-دکتر علی خلفی نژاد استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۰۹۲-دکتر علی رمضانی استاد تمام شیمی دانشگاه زنجان

۱۹۲-دکتر علی شعبانی استاد تمام شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۲۹۲-دکتر علی شفقت لنبر استاد تمام شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

۳۹۲-دکتر علی شهیدی استاد تمام مهندسی آب دانشگاه بیرجند

۴۹۲-دکتر علی شیرخانی استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه قم

۵۹۲-دکتر علی فقیه استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۶۹۲-دکتر علی فقیه حبیبی استاد تمام حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

۷۹۲-دکتر علی محمد احمد وند استاد تمام صنایع دانشگاه ایوان کی

۸۹۲-دکتر علی محمدی استاد تمام اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز

۹۹۲-دکتر علی محمدی ترکاشوند استاد تمام مهندسی کشاورزی خاک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۰۰۳-دکتر علی مروتی شریف آبادی استاد تمام دانشگاه یزد

۱۰۳-دکتر علی مقیمی استاد تمام علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۳-دکتر علی میر استاد تمام برق الکترونیک دانشگاه لرستان

۳۰۳-دکتر علی نظری استاد تمام ادبیات عرب دانشگاه لرستان

۴۰۳-دکتر علی نعمتی کرکرق استاد تمام علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۵۰۳-دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی

۶۰۳-دکتر علیرضا افشانی استاد تمام دانشگاه یزد

۷۰۳-دکتر علیرضا پورسعید استاد تمام کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۰۳-دکتر علیرضا پورفرج استاد تمام اقتصاد اسلامی دانشگاه مازندران

۹۰۳-دکتر علیرضا رجایی استاد تمام روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۰۱۳-دکتر علیرضا صیداوی استاد تمام کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱۳-دکتر علیرضا عراقیه استاد تمام علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۱۳-دکتر علیرضا علی نژاد استاد تمام صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۳۱۳-دکتر علیرضا فخاری زواره استاد تمام شیمی تجزیه دانشگاه شهید بهشتی

۴۱۳-دکتر علیرضا فیض بخش استاد تمام شیمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۵۱۳-دکتر علیرضا مرتضایی استاد تمام عمران دانشگاه آزاد سمنان

۶۱۳-دکتر علیرضا وجهی استاد تمام دامپزشکی دانشگاه تهران

۷۱۳-دکتر عیسی دیرنده استاد تمام علوم دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۸۱۳-دکتر عیسی معروف پور استاد تمام دانشگاه کردستان

۹۱۳-دکتر غلامحسین اسلام زاده استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۰۲۳-دکتر غلامحسین بردبار استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۱۲۳-دکتر غلامحسین مهدوی استاد تمام اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز

۲۲۳-دکتر غلامرضا جعفری نیا استاد تمام جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

۳۲۳-دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها استاد تمام علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۴۲۳-دکتر غلامرضا کافی استاد تمام علوم انسانی دانشگاه شیراز

۵۲۳-دکتر غلامرضا کاوسی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۶۲۳-دکتر غلامعلی قاسمی استاد تمام حقوق دانشگاه قم

۷۲۳-دکتر فاروق نصیری استاد تمام شیمی دانشگاه محقق اردبیلی

۸۲۳-دکتر فاطمه رجبی استاد تمام شیمی دانشگاه پیام نور واحد قزوین

۹۲۳-دکتر فاطمه عزیز محمدی استاد تمام زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۰۳۳-دکتر فاطمه موسی قلی زاده ملکی استاد تمام تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد ملکان

۱۳۳-دکتر فتحیه فتاحی زاده استاد تمام قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء

۲۳۳-دکتر فرامرز خدائیان چگنی استاد تمام مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

۳۳۳-دکتر فرامرز سهیلی استاد تمام ارتباطات دانشگاه پیام نور کرمانشاه

۴۳۳-دکتر فرانک موسوی استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه

۵۳۳-دکتر فرحناز کارگر استاد تمام مهندسی شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۶۳۳-دکتر فردین خیر اندیش استاد تمام دانشگاه کردستان

۷۳۳-دکتر فرزانه تفویضی استاد تمام زیست دانشگاه آزاد اسلامی

۸۳۳-دکتر فرزین رضایی استاد تمام حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۹۳۳-دکتر فرشاد صحبت زاده استاد تمام فیزیک اتمی دانشگاه مازندران

۰۴۳-دکتر فرشاد کیوان بهجو استاد تمام جنگلداری دانشگاه محقق اردبیلی

۱۴۳-دکتر فرهاد ادهمی مقدم استاد تمام چشم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۳-دکتر فرهاد خوئینی استاد تمام فیزیک دانشگاه زنجان

۳۴۳-دکتر فرهاد ذوالفقارپور استاد تمام فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی

۴۴۳-دکتر فرهاد قادری استاد تمام مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۵۴۳-دکتر فرید جمالی شینی استاد تمام فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

۶۴۳-دکتر فریبرز رحیم نیا استاد تمام مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

۷۴۳-دکتر فرید فیروزبخش استاد تمام شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۸۴۳-دکتر فرید نجفی استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

۹۴۳-دکتر فواد ایزدی استاد تمام مطالعات آمریکا دانشگاه تهران

۰۵۳-دکتر قادر میرزا قادری استاد تمام دانشگاه کردستان

۱۵۳-دکتر قاسم علیزاده افروزی استاد تمام ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران

۲۵۳-دکتر قباد محمدی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی

۳۵۳-دکتر قربانعلی نعمت زاده استاد تمام زراعت و اصلاح برنج دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۴۵۳-دکتر قنبر امیرنژاد استاد تمام مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

۵۵۳-دکتر قهرمان محمودی استاد تمام علوم بهداشتی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۵۳-دکتر کاکا شاهدی استاد تمام مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۷۵۳-دکتر کامبیز شاهرودی استاد تمام مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی

۸۵۳-دکتر کریم حمدی استاد تمام مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۹۵۳-دکتر کریم سلیمانی استاد تمام مرتع آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۰۶۳-دکتر کورش رضایی مقدم استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۱۶۳-دکتر کیانوش ذاکرحقیقی استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی

۲۶۳-دکتر کیهان برزگر استاد تمام روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۳۶۳-دکتر کیوان کاکابرایی استاد تمام روانشناسی دانشگاه آزاد کرمانشاه

۴۶۳-دکتر کیومرث بشلیده استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز

۵۶۳-دکتر کیومرث حبیبی استاد تمام دانشگاه کردستان

۶۶۳-دکتر کیومرث کلانتری استاد تمام حقوق دانشگاه مازندران

۷۶۳-دکتر لیلا ناطقی استاد تمام صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۶۳-دکتر لیلی حسنی استاد تمام آمارریاضی دانشگاه شهید مدنی

۹۶۳-دکتر ماشاءاﷲ متین-فر استاد تمام ریاضی محض دانشگاه مازندران

۰۷۳-دکتر ماندانا حسن زاده استاد تمام ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی

۱۷۳-دکتر مجتبی جهان اندیش استاد تمام عمران و مواد دانشگاه شیراز

۲۷۳-دکتر مجتبی خوش روش استاد تمام آبیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۳۷۳-دکتر مجتبی رنجبر استاد تمام زیست شناسی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۴۷۳-دکتر مجتبی شریعتی استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

۵۷۳-دکتر مجتبی صلواتی استاد تمام زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

۶۷۳-دکتر مجتبی علوی فاصل استاد تمام فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۷۷۳-دکتر مجید علی طاولی استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

۸۷۳-دکتر مجید گندم گار استاد تمام مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۹۷۳-دکتر مجید محسن زاده گنجی استاد تمام فیزیک دانشگاه قم

۰۸۳-دکتر مجید محمدی اسکوئی استاد تمام معدن دانشگاه سهند

۱۸۳-دکتر مجید هاشمی استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۲۸۳-دکتر محبوبه البرزی استاد تمام علوم تربیتی دانشگاه شیراز

۳۸۳-دکتر محسن بهرام نژاد استاد تمام تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۴۸۳-دکتر محسن رادی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۸۳-دکتر محسن قاضی خانی استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

۶۸۳-دکتر محمد ابراهیم پورزرندی استاد تمام مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۸۳-دکتر محمد اسلامی وقار استاد تمام علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۸۳-دکتر محمد امانی استاد تمام فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۹۸۳-دکتر محمد ترکاشوند استاد تمام دانشگاه یزد

۰۹۳-دکتر محمد جعفری استاد تمام مدیریت کشاورزی دانشگاه تهران

۱۹۳-دکتر محمد جواد ثقه الاسلام استاد تمام کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۹۳-دکتر محمد جواد نظری دلجو استاد تمام باغبانی دانشگاه‌های مهاباد

۳۹۳-دکتر محمد حسین آق خانی استاد تمام مهندسی بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد

۴۹۳-دکتر محمد حسین رنجبر استاد تمام دانشگاه آزاداسلامی

۵۹۳-دکتر محمد حسین کوثری استاد تمام شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

۶۹۳-دکتر محمد حسین مهدوی نژاد استاد تمام دانشگاه یزد

۷۹۳-دکتر محمد حیدر نژاد استاد تمام کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۹۳-دکتر محمد خلج امیرحسینی استاد تمام مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

۹۹۳-دکتر محمد دادخواه استاد تمام کشاورزی دانشگاه بجنورد

۰۰۴-دکتر محمد دارند استاد تمام دانشگاه کردستان

۱۰۴-دکتر محمد راضی جلالی استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۰۴-دکتر محمد رضا غلامی استاد تمام آناتومی دانشگاه علوم پزشکی

۳۰۴-دکتر محمد رضا قائدی استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۴-دکتر محمد رضا نعمت الهی استاد تمام مکانیک دانشگاه شیراز

۵۰۴-دکتر محمد سپهری استاد تمام تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی

۶۰۴-دکتر محمد صادق صبوری استاد تمام ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه آزاد گرمسار

۷۰۴-دکتر محمد صادق ضیایی استاد تمام مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۰۴-دکتر محمد صالحی استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی

۹۰۴-دکتر محمد طیبی رهنی استاد تمام مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

۰۱۴-دکتر محمد علی شمسی نژاد استاد تمام برق قدرت دانشگاه بیرجند

۱۱۴-دکتر محمد کریم سهرذابی استاد تمام کامپیوتر دانشگاه آزاد سمنان

۲۱۴-دکتر محمد مازندرانی استاد تمام دامپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۳۱۴-دکتر محمد محمدی استاد تمام برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

۴۱۴-دکتر محمد محمدیان استاد تمام مکانیک دانشگاه آزاد شاهرود

۵۱۴-دکتر محمد مرادی استاد تمام هواشناسی هوانوردی دانشگاه اقیانوس شناسی

۶۱۴-دکتر محمد مصلح کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی

۷۱۴-دکتر محمد موذنی استاد تمام دامپزشکی دانشگاه شیراز

۸۱۴-دکتر محمد یزدی استاد تمام علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

۹۱۴-دکتر محمدباقر خرمشضاد استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

۰۲۴-دکتر محمدتقی گل مکانی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۱۲۴-دکتر محمدجواد ثقه الاسلام استاد تمام کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲۴-دکتر محمدحسن حائری استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

۳۲۴-دکتر محمدحسین ابوالبشری استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

۴۲۴-دکتر محمدحسین شیخی استاد تمام برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

۵۲۴-دکتر محمدحسین عباس پور فرد استاد تمام مهندسی بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد

۶۲۴-دکتر محمدرضا پورمجیدیان استاد تمام جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۷۲۴-دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۸۲۴-دکتر محمدرضا حسین دخت استاد تمام شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

۹۲۴-دکتر محمدرضا حمیدی زاده استاد تمام مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

۰۳۴-دکتر محمدرضا خانلری استاد تمام فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۱۳۴-دکتر محمدرضا دلیری استاد تمام مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۳۴-دکتر محمدرضا دماوندیان استاد تمام قارچ شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۳۳۴-دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری استاد تمام دانشگاه یزد

۴۳۴-دکتر محمدرضا عبدلی استاد تمام حسابداری دانشگاه آزاد شاهرود

۵۳۴-دکتر محمدرضا محمدی زاده استاد تمام شیمی دانشگاه خلیج فارس

۶۳۴-دکتر محمدرضا میری استاد تمام آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۷۳۴-دکتر محمدسعید عبد خدایی استاد تمام روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

۸۳۴-دکتر محمدعلی بهمنیار استاد تمام خاک شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۹۳۴-دکتر محمدعلی تاجیک استاد تمام گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۰۴۴-دکتر محمدعلی زنگنه اسدی استاد تمام جغرافیای طبیعی دانشگاه حکیم سبزواری

۱۴۴-دکتر محمدعلی غلامی استاد تمام آبیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۲۴۴-دکتر محمدعلی متفکرآزاد استاد تمام علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

۳۴۴-دکتر محمدمهدی دهقان استاد تمام دامپزشکی دانشگاه تهران

۴۴۴-دکتر محمدمهدی سپهری استاد تمام مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

۵۴۴-دکتر محمدمهدی نصیری خوانساری استاد تمام مهندسی صنایع دانشگاه تهران

۶۴۴-دکتر محمدناصر مقدسی استاد تمام مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۷۴۴-دکتر محمدهادی علیشاهی استاد تمام مکانیک دانشگاه شیراز

۸۴۴-دکتر محمدهادی همایون استاد تمام فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

۹۴۴-دکتر محمود بهمن آبادی استاد تمام مهندسی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۰۵۴-دکتر محمود سعادت فومنی استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۴-دکتر محمود قیوم زاده استاد تمام معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۲۵۴-دکتر محمود کریمی استاد تمام الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

۳۵۴-دکتر محمود مرادی استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۴۵۴-دکتر محمود همت فرمدیریت مالی استاد تمام مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۵۴-دکتر محمودرضا دلاور استاد تمام مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران

۶۵۴-دکتر مرتضی اصغری استاد تمام مهندسی شیمی دانشگاه علم و فناوری مازندران

۷۵۴-دکتر مرتضی خمیری استاد تمام علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۸۵۴-دکتر مرتضی دوستی استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

۹۵۴-دکتر مرتضی علویان استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه مازندران

۰۶۴-دکتر مرتضی قائمی استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا

۱۶۴-دکتر مرتضی واحدپور استاد تمام شیمی دانشگاه زنجان

۲۶۴-دکتر مریم امیدی نجف آباد استاد تمام مهندسی کشاورزی ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۳۶۴-دکتر مریم امیدی نجف آبادی استاد تمام مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۶۴-دکتر مریم کوشکی جهرمی استاد تمام علوم تربیتی دانشگاه شیراز

۵۶۴-دکتر مسعود اخوان کاظمی استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه رازی

۶۶۴-دکتر مسعود طاهری نیا استاد تمام حسابداری دانشگاه لرستان

۷۶۴-دکتر مسعود مختاری استاد تمام شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۶۴-دکتر مسعود میرزایی شهرابی استاد تمام شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

۹۶۴-دکتر مسلم منصور لکورج استاد تمام شیمی دانشگاه مازندران

۰۷۴-دکتر مصطفی زاهدی فر استاد تمام فیزیک دانشگاه دولتی کاشان

۱۷۴-دکتر مصطفی سعادت استاد تمام علوم دانشگاه شیراز

۲۷۴-دکتر مصطفی فضائلی استاد تمام حقوق بین الملل دانشگاه قم

۳۷۴-دکتر معرفت سیاه کوهیان استاد تمام فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

۴۷۴-دکتر معصومه طباطبایی استاد تمام شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۷۴-دکتر مقصود امین خندقی استاد تمام مطالعات برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد

۶۷۴-دکتر ملوک خادمی استاد تمام علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء

۷۷۴-دکتر منصور امین استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۸۷۴-دکتر منصور بیات استاد تمام قارچ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۹۷۴-دکتر منصور تقوایی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۰۸۴-دکتر منصور رضایی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۱۸۴-دکتر منصور شاه ولی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۲۸۴-دکتر منوچهر طبیبیان استاد تمام معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۳۸۴-دکتر منیر مجرد استاد تمام زمین شناسی دانشگاه ارومیه

۴۸۴-دکتر مهدی اسلام پناه استاد تمام مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

۵۸۴-دکتر مهدی خداپرست استاد تمام عمران دانشگاه قم

۶۸۴-دکتر مهدی داوری استاد تمام بیماری شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

۷۸۴-دکتر مهدی دوست پرست استاد تمام آمار دانشگاه فردوسی مشهد

۸۸۴-دکتر مهدی زارعی استاد تمام کشاورزی دانشگاه شیراز

۹۸۴-دکتر مهدی زبیری استاد تمام پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

۰۹۴-دکتر مهدی شهبازی استاد تمام علوم ورزشی دانشگاه تهران

۱۹۴-دکتر مهدی صادقی شاهدانی استاد تمام اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

۲۹۴-دکتر مهدی عبداللهی استاد تمام مهندسی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس

۳۹۴-دکتر مهدی محمدی استاد تمام علوم تربیتی دانشگاه شیراز

۴۹۴-دکتر مهدی نعمت زاده افروزی استاد تمام مهندسی سازه دانشگاه مازندران

۵۹۴-دکتر مهرداد چراغی استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی

۶۹۴-دکتر مهرداد دادستانی استاد تمام فیزیک دانشگاه لرستان

۷۹۴-دکتر مهرعلی همتی نژاد استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

۸۹۴-دکتر مهسا هادیپور استاد تمام فارماکولوژیست دانشگاه آزاد اسلامی

۹۹۴-دکتر موسی حسام استاد تمام آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۰۰۵-دکتر میرزا آقا بابازاده استاد تمام شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۵-دکتر میرسامان پیشوایی استاد تمام مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۰۵-دکتر مینو قره بگلو استاد تمام معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۳۰۵-دکتر نادر رازقی استاد تمام علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

۴۰۵-دکتر نادعلی بابائیان استاد تمام زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۵۰۵-دکتر ناصر شیربگی استاد تمام دانشگاه کردستان

۶۰۵-دکتر ناصر صدرا ابرقویی استاد تمام دانشگاه یزد

۷۰۵-دکتر ناصر مهرشاد استاد تمام مهندسی پزشکی دانشگاه بیرجند

۸۰۵-دکتر ناصر وصال استاد تمام دامپزشکی دانشگاه شیراز

۹۰۵-دکتر ناصرحاجی پور استاد تمام انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه تبریز

۰۱۵-دکتر نسرین سلطانخواه استاد تمام ریاضی دانشگاه الزهراء

۱۱۵-دکتر نصیر تقی زاده استاد تمام ریاضی دانشگاه گیلان

۲۱۵-دکتر نظر افضلی استاد تمام تغذیه طیور دانشگاه بیرجند

۳۱۵-دکتر نعمت عزیزی استاد تمام دانشگاه کردستان

۴۱۵-دکتر نوراله محمدی استاد تمام علوم تربیتی دانشگاه شیراز

۵۱۵-دکتر نوید نصیری زاده استاد تمام شیمی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۱۵-دکتر هادی خرمی شاد استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

۷۱۵-دکتر هادی غفاری استاد تمام اقتصاد دانشگاه پیام نور واحد اراک

۸۱۵-دکتر هادی گودرزی استاد تمام فیزیک دانشگاه ارومیه

۹۱۵-دکتر هادی نوبهاری استاد تمام مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

۰۲۵-دکتر هما درودی استاد تمام مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

۱۲۵-دکتر ولی اﷲ بابایی زاد استاد تمام گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۲۲۵-دکتر ولی اﷲ جعفری استاد تمام شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۳۲۵-دکتر وهب چعفریان استاد تمام بیوشیمی دانشگاه گیلان

۴۲۵-دکتر یحیی بوذری نژاد استاد تمام علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران

۵۲۵-دکتر یحیی کامیابی استاد تمام آمار دانشگاه مازندران

۶۲۵-دکتر یحیی معروف استاد تمام ادبیات فارسی دانشگاه رازی

۷۲۵-دکتر یحیی مقصودلو استاد تمام علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۸۲۵-دکتر یعقوب مهارتی استاد تمام مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

۹۲۵-دکتر یوسف قویدل استاد تمام جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

۰۳۵-محمد میگونی استاد تمام دانشگاه کردستان

۱۳۵-دکتر سید مهدی بیضایی دانشیار فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج)

۲۳۵-دکتر مرضیه کهنوجی دانشیار تعلیم و تربیت دانشگاه ولی عصر (عج)

۳۳۵-دکتر اباذر کیخا دانشیار ریاضی دانشگاه ولایت ایرانشهر

۴۳۵-دکتر اباسط میرزایی دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۳۵-دکتر ابراهیم حیدری دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

۶۳۵-دکتر ابراهیم دلشاد معارف دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی قم

۷۳۵-دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه رازی

۸۳۵-دکتر ابراهیم زارعی کیاسری دانشیار شیمی دانشگاه فرهنگیان

۹۳۵-دکتر ابراهیم طاهری دانشیار دانشگاه یزد

۰۴۵-دکتر ابراهیم عباسی دانشیار ریاضی کاربردی دانشگاه‌های مهاباد

۱۴۵-دکتر ابراهیم قاسمی دانشیار مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۴۵-دکتر ابراهیم کنعانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد

۳۴۵-دکتر ابراهیم محمدی منش دانشیار دانشگاه ملایر

۴۴۵-دکتر ابراهیم نعیمی دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

۵۴۵-دکتر ابراهیم نوئی دانشیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

۶۴۵-دکتر ابراهیم واشقانی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد قزوین

۷۴۵-دکتر ابوافضل کاظمی دانشیار صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۸۴۵-دکتر ابوالحسن فیاض انوش دانشیار تاریخ دانشگاه اصفهان

۹۴۵-دکتر ابوالفضل ابراهیم زاده دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد زاهدان

۰۵۵-دکتر ابوالفضل امانی مهترلو دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاداسلامی واحدورزقان

۱۵۵-دکتر ابوالفضل پورگنجی دانشیار دانشگاه یزد

۲۵۵-دکتر ابوالفضل توسلی دانشیار کشاورزی دانشگاه پیام نور زاهدان

۳۵۵-دکتر ابوالفضل حاجی زاده دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

۴۵۵-دکتر ابوالفضل زارع مهرجردی دانشیار دانشگاه یزد

۵۵۵-دکتر ابوالفضل عسکری ساری دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۵۵-دکتر ابوالفضل فدوی دانشیار صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

۷۵۵-دکتر ابوالفضل قربانی دانشیار مهندس شهرسازی دانشگاه مازندران

۸۵۵-دکتر ابوالفضل کیان دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

۹۵۵-دکتر ابوالفضل گندمی دانشیار دانشگاه یزد

۰۶۵-دکتر ابوالفضل محمد ابراهیم دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

۱۶۵-دکتر ابوالفضل میرزاپور ارمکی دانشیار نانو بیوتکنولوزی دانشگاه تربیت مدرس

۲۶۵-دکتر ابوالفضل یدالهی اصلان دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی

۳۶۵-دکتر ابوالقاسم فاتحی دهاقانی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

۴۶۵-دکتر احد نظرپور دانشیار زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۶۵-دکتر احسان رحمانی خلیلی دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۶۵-دکتر احسان رشیدیان دانشیار میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی دانشگاه لرستان

۷۶۵-دکتر احسان ساده دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۶۵-دکتر احسان شکوری دانشیار ساخت و تولید دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

۹۶۵-دکتر احسان عابدی دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۷۵-دکتر احسان کردی دانشیار دانشگاه یزد

۱۷۵-دکتر احسان نظیفی دانشیار زیست شناسی گیاهی دانشگاه مازندران

۲۷۵-دکتر احمد ادیب دانشیار معدن و نفت دانشگاه آزاد اسلامی

۳۷۵-دکتر احمد اکبری دانشیار فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۴۷۵-دکتر احمد جعفریان دانشیار ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۵۷۵-دکتر احمد حاجی صفری دانشیار دانشگاه یزد

۶۷۵-دکتر احمد حیدری دانشیار هنر و طراحی لباس دانشگاه آزاد اسلامی

۷۷۵-دکتر احمد حیدری دانشیار باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۷۵-دکتر احمد خدادادی دربان دانشیار ژنوتکنیک زیست محیطی دانشگاه تربیت مدرس

۹۷۵-دکتر احمد راه چمنی دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۰۸۵-دکتر احمد سلیمی دانشیار سم شناسی و داروشناسی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۸۵-دکتر احمد سید احمدی دانشیار - دانشگاه ولایت ایرانشهر

۲۸۵-دکتر احمد شرافتی دانشیار مهندسی عمران- آب دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۳۸۵-دکتر احمد عبدالحسینی دانشیار دانشگاه یزد

۴۸۵-دکتر احمد غضنفری مقدم دانشیار کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۵۸۵-دکتر احمد کربلائی محمد میگونی دانشیار روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۶۸۵-دکتر احمد مهربان دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد زاهدان

۷۸۵-دکتر احمد مهرجردى دانشیار دانشگاه یزد

۸۸۵-دکتر احمد ناطق گلستان دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۹۸۵-دکتر احمد نهیرات دانشیار دانشگاه کردستان

۰۹۵-دکتر احمد ولی پور دانشیار دانشگاه کردستان

۱۹۵-دکتر احمد یوسف زاده دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۹۵-دکتر احمدرضا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

۳۹۵-دکتر احمدرضا شاهعلی دانشیار معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۹۵-دکتر احمدعلی ربیع نتاج درزی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران

۵۹۵-دکتر احمدعلی قانع دانشیار الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

۶۹۵-دکتر اردشیر احمدی دانشیار صنایع دانشگاه ایوان کی

۷۹۵-دکتر اردشیر اسد بیگی دانشیار تاریخ و تمدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۸۹۵-دکتر اسحاق رحیمیان بوگر دانشیار روانشناسی دانشگاه سمنان

۹۹۵-دکتر اسداﷲ کرد فروزجایی دانشیار فلسفه دانشگاه قم

۰۰۶-دکتر اسداﷲ گنجعلی دانشیار مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

۱۰۶-دکتر اسفندیار بالجانی دانشیار پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی استان

۲۰۶-دکتر اسماعیل جعفری دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

۳۰۶-دکتر اسماعیل زینالی دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۶-دکتر اسماعیل شریفیان دانشیار تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۵۰۶-دکتر اسماعیل قلی نژاد دانشیار کشاورزی دانشگاه پیام نور ارومیه

۶۰۶-دکتر اسماعیل کریمی دانشیار دانشگاه یزد

۷۰۶-دکتر اسماعیل گلی دانشیار علوم و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی

۸۰۶-دکتر اسماعیل نبی زاده دانشیار گیاه شناسی دانشگاه‌های مهاباد

۹۰۶-دکتر اسماعیل نجفی دانشیار جغرافیا دانشگاه دامغان

۰۱۶-دکتر اشرف السادت قاسمی دانشیار شیمی دانشگاه پیام نور

۱۱۶-دکتر اشرف چگینی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه ورامین

۲۱۶-دکتر اشکان خدابنده لو دانشیار مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی استان

۳۱۶-دکتر اشکان غفوری دانشیار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۱۶-دکتر اصغر زارع چاهوکی دانشیار دانشگاه یزد

۵۱۶-دکتر اصغر مولائی دانشیار شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۶۱۶-دکتر اصغرآقا مهدوی دانشیار الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

۷۱۶-دکتر اصلان اگدر نژاد دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۱۶-دکتر اعظم بیات دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۱۶-دکتر اعظم پرچم دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

۰۲۶-دکتر اعظم راستگو دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۱۲۶-دکتر اعظم سبحانی دانشیار شیمی کاربردی دانشگاه کوثر بجنورد

۲۲۶-دکتر اعظم موذنی دانشیار گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی

۳۲۶-دکتر اعلی تورانی دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهراء

۴۲۶-دکتر افسانه خواجه وند خوشلی دانشیار روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۵۲۶-دکتر افشین اقبال زاده دانشیار مهندسی آب دانشگاه رازی

۶۲۶-دکتر افشین زرگر دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۷۲۶-دکتر افشین قلیچی دانشیار شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

۸۲۶-دکتر افضل خانی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد گرمسار

۹۲۶-دکتر اکبر اشرفی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۰۳۶-دکتر اکبر آفرینش خاکی دانشیار تربیت بدنی (علوم ورزشی) دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۶-دکتر اکبر پاد دانشیار ریاضی دانشگاه بجنورد

۲۳۶-دکتر اکبر پاد دانشیار ریاضی دانشگاه فرهنگیان

۳۳۶-دکتر اکبر حیدری دانشیار دانشگاه یزد

۴۳۶-دکتر اکبر رنجبر بافقی دانشیار دانشگاه یزد

۵۳۶-دکتر اکبر عروتی موفق دانشیار الهیات دانشگاه بوعلی سینا

۶۳۶-دکتر اکبر قاسمی دانشیار کشاورزی دانشگاه‌های نقده

۷۳۶-دکتر اکبر محمدی دوست دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۳۶-دکتر اکبر نظری دانشیار ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۹۳۶-دکتر اکرم السادات سفیدگر دانشیار فیزیک نظری دانشگاه مازندران

۰۴۶-دکتر اکرم آشوری دانشیار دانشگاه کردستان

۱۴۶-دکتر اکرم تفتیان دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۶-دکتر اکرم ثناگو دانشیار پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۳۴۶-دکتر اکرم رمضان زاده رستمی دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه لرستان

۴۴۶-دکتر اکرم شریفی دانشیار علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۵۴۶-دکتر الهام بصیری دانشیار ریاضیات و کاربرد‌ها دانشگاه کوثر بجنورد

۶۴۶-دکتر الهام دانایی دانشیار باغبانی دانشگاه آزاد گرمسار

۷۴۶-دکتر الهام رمضانی دانشیار دانشگاه یزد

۸۴۶-دکتر الهام فریبرزی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۹۴۶-دکتر الهام کاویانی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد کرمانشاه

۰۵۶-دکتر الهام منیری دانشیار شیمی دانشگاه ورامین

۱۵۶-دکتر الهه آزادیان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی همدان

۲۵۶-دکتر الهه مرندی دانشیار حقوق دانشگاه الزهراء

۳۵۶-دکتر الهه ملکی نژاد دانشیار دانشگاه یزد

۴۵۶-دکتر الیاس نورایی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه رازی

۵۵۶-دکتر امان اﷲ علیمرادی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه رفسنجان

۶۵۶-دکتر امان گلدی کوچکی دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

۷۵۶-دکتر امجد علی پناه دانشیار دانشگاه کردستان

۸۵۶-دکتر امیر ایزدی دانشیار عمران دانشگاه شمال

۹۵۶-دکتر امیرعباس شجاعی دانشیار صنایع دانشگاه آزاد اسلامی

۰۶۶-دکتر امید اخوان دانشیار فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۶-دکتر امید دژدار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی همدان

۲۶۶-دکتر امید عباس زاده دانشیار زنجان دانشگاه کامپیوتر

۳۶۶-دکتر امید مازندرانی دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

۴۶۶-دکتر امید وحدانی فر دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد

۵۶۶-دکتر امیر انصاری دانشیار علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اراک

۶۶۶-دکتر امیر حسین بقایی دانشیار کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۷۶۶-دکتر امیر خاکی دانشیار دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۸۶۶-دکتر امیر ذاکری دانشیار مدیریت و اقتصاد دانشگاه علم و صنعت ایران

۹۶۶-دکتر امیر سالاری دانشیار دانشگاه هرمزگان

۰۷۶-دکتر امیر صادقی دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۷۶-دکتر امیر قلعه دانشیار فیزیک دانشگاه تفرش

۲۷۶-دکتر امیر مصیبی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه تفرش

۳۷۶-دکتر امیر هوشنگ بحری دانشیار دانشگاه آزاداسلامی

۴۷۶-دکتر امیر هوشنگ رمضانی دانشیار فیزیک نانو مواد دانشگاه آزاد اسلامی

۵۷۶-دکتر امیرحسین ساری دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۶۷۶-دکتر امیرحسین محمودی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۷۶-دکتر امیررضا کیقبادی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۸۷۶-دکتر امیرعلی فرهنگ دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور اردبیل

۹۷۶-دکتر امیرهوشنگ رمضانی دانشیار فیزیک نانو مواد دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

۰۸۶-دکتر امین باقی زاده دانشیار کشاورزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

۱۸۶-دکتر امین جودت دانشیار مکانیک دانشگاه بجنورد

۲۸۶-دکتر امین زارع دانشیار علم اطلاعات دانشگاه رازی

۳۸۶-دکتر امین محمدی دانشیار مهندسی عمران دانشگاه تبریز

۴۸۶-دکتر امین محمودی دانشیار مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس

۵۸۶-دکتر انسیه بابائی دانشیار روان شناسی دانشگاه پیام نور

۶۸۶-دکتر انور محمودی دانشیار دانشگاه کردستان

۷۸۶-دکتر ایرج احمدی دانشیار برق قدرت دانشگاه علم و فناوری مازندران

۸۸۶-دکتر ایرج شاکری نیا دانشیار روانشناسی دانشگاه گیلان

۹۸۶-دکتر ایرج فیضی خانکندی دانشیار جراحی توراکس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۰۹۶-دکتر ایمان اسماعیلی پایین افراکتی دانشیار مهندسی برق دانشگاه مازندران

۱۹۶-دکتر ایمان عطارزاده دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی

۲۹۶-دکتر ایمان محمد پور نیک بین دانشیار مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی

۳۹۶-دکتر آتوسا کلانتر هرمزی دانشیار روان شناسی، مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

۴۹۶-دکتر آذر شیخ زین الدینی دانشیار کشاورزی دانشگاه شیراز

۵۹۶-دکتر آذین پیدایش دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۹۶-دکتر آرزو قائمی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۹۶-دکتر آرش کامران پیرزمان دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه علم و فناوری مازندران

۸۹۶-دکتر آزاد عبداله پور دانشیار روانشناسی دانشگاه‌های مهاباد

۹۹۶-دکتر آزاده اربابی دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی

۰۰۷-دکتر آزاده آزادبخت دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۷-دکتر آزاده حقیقت زاده دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۷-دکتر آزاده سادات نعیمی دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

۳۰۷-دکتر آزیتا امیر فخرایی دانشیار دانشگاه آزاداسلامی

۴۰۷-دکتر آیت شوکتی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه‌های خوی

۵۰۷-دکتر بابک آل طه دانشیار زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (شهید حاج قاسم سلیمانی)

۶۰۷-دکتر بابک دلنوناز دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۷۰۷-دکتر بابک سکاکی دانشیار برق دانشگاه آزاد میاندوآب

۸۰۷-دکتر بابک سوری دانشیار دانشگاه کردستان

۹۰۷-دکتر بابک نخستین روحی دانشیار تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۰۱۷-دکتر باقر سرداری دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه‌های خوی

۱۱۷-دکتر باقر سیدعلی پور دانشیار زیست شناسی بیوشیمی دانشگاه مازندران

۲۱۷-دکتر باقر گرگین دانشیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۱۷-دکتر باقر محمدی دانشیار شیمی دانشگاه پیام نور استان زنجان

۴۱۷-دکتر بتول تقی پور محمدآبادی دانشیار علوم دانشگاه شیراز

۵۱۷-دکتر بختیار جواهری دانشیار دانشگاه کردستان

۶۱۷-دکتر بخشعلی قنبری دانشیار تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۷۱۷-دکتر برات محمدی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۸۱۷-دکتر برزو نظری دانشیار مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران

۹۱۷-دکتر بشیر ندائی شکراب دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۰۲۷-دکتر بهاره صادقی دانشیار دانشگاه یزد

۱۲۷-دکتر بهاره عزیزی نژاد دانشیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ارومیه

۲۲۷-دکتر بهاره نوروزی دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۳۲۷-دکتر بهجت السادات حجازی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۴۲۷-دکتر بهرام ایمانی دانشیار جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی

۵۲۷-دکتر بهرام جعفری دانشیار مکانیک دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۶۲۷-دکتر بهروز خضری دانشیار شیمی فیزیک دانشگاه‌های مهاباد

۷۲۷-دکتر بهروز دوستی دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۲۷-دکتر بهروز زارعی دارکی دانشیار زیست شناسی دریا دانشگاه تربیت مدرس

۹۲۷-دکتر بهروز یحیایی دانشیار پزشکی دانشگاه آزاد شاهرود

۰۳۷-دکتر بهزاد ایزدی دانشیار دانشگاه کردستان

۱۳۷-دکتر بهزاد لاری دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

۲۳۷-دکتر بهشته نیوشا دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۳۳۷-دکتر بهمن حسنوند دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

۴۳۷-دکتر بهمن کرد دانشیار روانشناسی دانشگاه‌های مهاباد

۵۳۷-دکتر بهنام رزاق منشی دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۳۷-دکتر بهنام مکوندی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۳۷-دکتر بهی جلیلی دانشیار خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۸۳۷-دکتر بی بی سادات رضی بهابادی دانشیار قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء

۹۳۷-دکتر بی بی سعیده حسینی زاده مهرجردی دانشیار دانشگاه یزد

۰۴۷-دکتر بیت اله اکبری مقدم دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۱۴۷-دکتر بیتا سودایی دانشیار باستان شناسی دانشگاه ورامین

۲۴۷-دکتر پرهام عظیمی دانشیار صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۳۴۷-دکتر پروانه زیویار دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۴۴۷-دکتر پروانه شمسی پور دانشیار علوم ورزشی دانشگاه الزهراء

۵۴۷-دکتر پروین خدارحمی دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۴۷-دکتر پری ناز بنیسی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۴۷-دکتر پریسا قربان نژاد دانشیار معارف اسلامی دانشگاه الزهراء

۸۴۷-دکتر پریوش محمدی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه‌های مهاباد

۹۴۷-دکتر پژمان خورشید دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۰۵۷-دکتر پژمان محمدی دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی استان

۱۵۷-دکتر پژمان مرادی دانشیار مهندسی کشاورزی- باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۲۵۷-دکتر پویان مهربان دانشیار زیست شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۳۵۷-دکتر پیام خدایی دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد میاندوآب

۴۵۷-دکتر پیام محمودی نصر دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران

۵۵۷-دکتر پیمان رجبی دانشیار علوم پایه دانشگاه پیام نور

۶۵۷-دکتر پیوند واله شیدا دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۷۵۷-دکتر تقی اکبری دانشیار علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

۸۵۷-دکتر تقی بارفروشی دانشیار برق و مخابرات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۹۵۷-دکتر توحید صدقی دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی استان

۰۶۷-دکتر توران سلیمانی ملایوسف دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۱۶۷-دکتر تورج میر محمودی دانشیار کشاورزی دانشگاه‌های مهاباد

۲۶۷-دکتر تیمور آمار دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی

۳۶۷-دکتر جعفر قادری دانشیار اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز

۴۶۷-دکتر جلال جودکی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

۵۶۷-دکتر جلالی شیجانی دانشیار الهیات دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۶۶۷-دکتر جلیل حاجی پور دانشیار هنر و معماری دانشگاه شیراز

۷۶۷-دکتر جلیل ردایی دانشیار دانشگاه یزد

۸۶۷-دکتر جلیل شفاعی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

۹۶۷-دکتر جمال الدین سهیلی دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۰۷۷-دکتر جمال شفی پور دانشیار دانشگاه یزد

۱۷۷-دکتر جمال طالب قره قشلاق دانشیار ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان استان

۲۷۷-دکتر جمشید احسانی نیا دانشیار دانشگاه هرمزگان

۳۷۷-دکتر جمشید پیرگزی دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندران

۴۷۷-دکتر جهانبخش مرادی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۷۷-دکتر جهانشیر محمدزاده هابیلی دانشیار کشاورزی دانشگاه شیراز

۶۷۷-دکتر جواد اسماعیل زاده دانشیار برق دانشگاه کوثر بجنورد

۷۷۷-دکتر جواد ایمانی دانشیار شهرسازی دانشگاه هنر

۸۷۷-دکتر جواد چزگی دانشیار محیط زیست دانشگاه بیرجند

۹۷۷-دکتر جواد حسن زاده دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد واحد تاکستان قزوین

۰۸۷-دکتر جواد رمضانی دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

۱۸۷-دکتر جواد رهدارپور دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد واحد بین الملل زابل

۲۸۷-دکتر جواد زارع دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه کوثر بجنورد

۳۸۷-دکتر جواد طیبی دانشیار علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی بیرجند

۴۸۷-دکتر جواد عباسی آقا ملکی دانشیار برق وقدرت دانشگاه دامغان

۵۸۷-دکتر جواد فتحی مورچانی دانشیار دانشگاه هرمزگان

۶۸۷-دکتر جواد کیانی دانشیار هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۸۷-دکتر جواد کیهان دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۸۸۷-دکتر جواد ناظمی رفیع دانشیار دانشگاه کردستان

۹۸۷-دکتر جواد نیکوکار دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۰۹۷-دکتر جواد وروانی دانشیار آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۱۹۷-دکتر چمران همتی دانشیار دانشگاه هرمزگان

۲۹۷-دکتر حافظ مهدنژاد دانشیار دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

۳۹۷-دکتر حامد افشاری دانشیار مهندسی بیوسیستم دانشگاه آزاد اسلامی

۴۹۷-دکتر حامد آگاهی دانشیار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۵۹۷-دکتر حامد تقوایی دانشیار نفت و گاز دانشگاه شیراز

۶۹۷-دکتر حامد چهار سوفی دانشیار ترویج دانشگاه آزاد اسلامی

۷۹۷-دکتر حامد رشیدی دانشیار شیمی دانشگاه رئیس صنعتی کرمانشاه

۸۹۷-دکتر حامد زارعی دانشیار دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۹۷-دکتر حامد سعیدی دانشیار مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران

۰۰۸-دکتر حامد شهبازی فنی مهندسی دانشگاه اصفهان

۱۰۸-دکتر حامد عباسی دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد کرمانشاه

۲۰۸-دکتر حامد فضل ا... تبار دانشیار صنایع دانشگاه دامغان

۳۰۸-دکتر حامد قادرزاده دانشیار دانشگاه کردستان

۴۰۸-دکتر حامد نجفی آشتیانی دانشیار فیزیک دانشگاه ولایت ایرانشهر

۵۰۸-دکتر حامدخانی دانشیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۶۰۸-دکتر حبیب اصغرپور دانشیار تربیت بدنی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

۷۰۸-دکتر حبیب اﷲ نادری دانشیار روانشناسی دانشگاه مازندران

۸۰۸-دکتر حبیب اﷲ نخعی دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

۹۰۸-دکتر حبیب انصاری سامانی دانشیار دانشگاه یزد

۰۱۸-دکتر حبیب حاتمی دانشیار دانشگاه کردستان

۱۱۸-دکتر حبیب حمیدی نژاد دانشیار نانو فیزیک دانشگاه مازندران

۲۱۸-دکتر حبیب زارع دانشیار دانشگاه یزد

۳۱۸-دکتر حبیب زمانی محجوب دانشیار تاریخ و تمدن اسلام دانشگاه قم

۴۱۸-دکتر حجت اﷲ رحیمی دانشیار دانشگاه یزد

۵۱۸-دکتر حجت اﷲ یونسی دانشیار مهندسی آب دانشگاه لرستان

۶۱۸-دکتر حجت حسین زاده دانشیار معدن دانشگاه صنعتی ارومیه

۷۱۸-دکتر حجت ورمزیاری دانشیار مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

۸۱۸-دکتر حجت الاسلام کمال خواجه پور دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی

۹۱۸-دکتر حدیده معبودی دانشیار شیلات دانشگاه آزاد اسلامی

۰۲۸-دکتر حسام الدین خلعتبری لیماکی دانشیار فلسفه وکلام قرآن پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی

۱۲۸-دکتر حسن احمدی زاده دانشیار ادیان و فلسفه دانشگاه دولتی کاشان

۲۲۸-دکتر حسن اسلامی دانشیار دانشگاه یزد

۳۲۸-دکتر حسن اکبری دانشیار جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۴۲۸-دکتر حسن امینی راد دانشیار عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۵۲۸-دکتر حسن برزگر دانشیار ریاضی دانشگاه تفرش

۶۲۸-دکتر حسن حبیبی دانشیار مهندسی علوم دامی دانشگاه خلیج فارس

۷۲۸-دکتر حسن حسن پور دانشیار ریاضی دانشگاه بیرجند

۸۲۸-دکتر حسن حسین زاده دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۹۲۸-دکتر حسن حمزه لویی دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

۰۳۸-دکتر حسن حیدری دانشیار جغرافیا دانشگاه ارومیه

۱۳۸-دکتر حسن دعاگو مجرد دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی

۲۳۸-دکتر حسن دهقان دهنوی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

۳۳۸-دکتر حسن ذوالفقارزاده دانشیار مهندسی معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۴۳۸-دکتر حسن رضایی دانشیار محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۵۳۸-دکتر حسن سرباز دانشیار دانشگاه کردستان

۶۳۸-دکتر حسن سعیدی دانشیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

۷۳۸-دکتر حسن صالح دانشیار تغذیه دانشگاه سراوان

۸۳۸-دکتر حسن عسکری دانشیار معارف دانشگاه شهید باهنر کرمان

۹۳۸-دکتر حسن علیدادی سلیمانی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۰۴۸-دکتر حسن عیوض زاده دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

۱۴۸-دکتر حسن مجیدی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

۲۴۸-دکتر حسن مهرمنش دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۴۸-دکتر حسن یعقوبی دانشیار روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۴۴۸-دکتر حسن یگانه دانشیار مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۵۴۸-دکتر حسنا ورمقانی دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۶۴۸-دکتر حسین ابوالفضلی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد سمنان

۷۴۸-دکتر حسین احمد بر آبادی دانشیار مشاوره دانشگاه بجنورد

۸۴۸-دکتر حسین احمدی دانش آشتیانی دانشیار مکانیک و مواد دانشگاه آزاد اسلامی

۹۴۸-دکتر حسین احمری دانشیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۰۵۸-دکتر حسین اردلانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی همدان

۱۵۸-دکتر حسین اسفندیان دانشیار شیمی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۲۵۸-دکتر حسین اسلامی مفیدآبادی دانشیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۵۸-دکتر حسین اسماعیلی دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه تهران

۴۵۸-دکتر حسین افشاری دانشیار علوم باغبانی دانشگاه آزاد دامغان

۵۵۸-دکتر حسین اکبری دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۶۵۸-دکتر حسین اکبری فرد دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

۷۵۸-دکتر حسین انارکی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۸۵۸-دکتر حسین اورجی دانشیار شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۹۵۸-دکتر حسین بدیعی دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

۰۶۸-دکتر حسین بزرگیان دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه مازندران

۱۶۸-دکتر حسین پرورش دانشیار محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی

۲۶۸-دکتر حسین جهانتیغ دانشیار جغرافیا دانشگاه سراوان

۳۶۸-دکتر حسین جوادی کیا دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه رازی

۴۶۸-دکتر حسین حاتمی دانشیار مکانیک دانشگاه لرستان

۵۶۸-دکتر حسین حبیبی تبار دانشیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۶۶۸-دکتر حسین حسنی دانشیار دانشگاه یزد

۷۶۸-دکتر حسین حسینی قابوس دانشیار صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

۸۶۸-دکتر حسین حق شناس دانشیار مهندسی حمل و نقل دانشگاه صنعتی اصفهان

۹۶۸-دکتر حسین حیدری دانشیار مکانیک دانشگاه تفرش

۰۷۸-دکتر حسین خسروی دانشیار مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۷۸-دکتر حسین دانش مهر دانشیار دانشگاه کردستان

۲۷۸-دکتر حسین داودی دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

۳۷۸-دکتر حسین دوستکامی دانشیار قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۴۷۸-دکتر حسین رجب زاده دانشیار علوم قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۵۷۸-دکتر حسین رحمانی دانشیار شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۶۷۸-دکتر حسین ردایی دانشیار دانشگاه یزد

۷۷۸-دکتر حسین رضوان دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

۸۷۸-دکتر حسین سازگار دانشیار علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۷۸-دکتر حسین شکفته دانشیار کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۰۸۸-دکتر حسین صادقی دانشیار باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۱۸۸-دکتر حسین صفری دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی

۲۸۸-دکتر حسین عزیزی دانشیار زیست شناسی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۳۸۸-دکتر حسین قرقچیان دانشیار دانشگاه یزد

۴۸۸-دکتر حسین قویدل دانشیار دانشگاه یزد

۵۸۸-دکتر حسین کریمی فرد دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۶۸۸-دکتر حسین محبی دانشیار ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۷۸۸-دکتر حسین محمدی منش دانشیار دانشگاه یزد

۸۸۸-دکتر حسین مرادی دانشیار باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۹۸۸-دکتر حسین مستعان دانشیار مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک

۰۹۸-دکتر حسین نجفی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اردبیل

۱۹۸-دکتر حسین نویدی نیا دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند

۲۹۸-دکتر حسین نیکوفرد دانشیار شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود

۳۹۸-دکتر حسینعلی اسدی قارنه دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

۴۹۸-دکتر حسینعلی تقی پور دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۹۸-دکتر حسینعلی رهدار دانشیار مهندسی عمران دانشگاه زابل

۶۹۸-دکتر حسینعلی قاری دانشگاه یزد

۷۹۸-دکتر حسینعلی لازمی دانشیار دانشگاه یزد

۸۹۸-دکتر حکیم توغدری دانشیار علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۹۹۸-دکتر حمدﷲ منظری توکلی دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (شهید حاج قاسم سلیمانی)

۰۰۹-دکتر حمزه اکبری دانشیار روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

۱۰۹-دکتر حمزه آگاهی دانشیار ریاضی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲۰۹-دکتر حمید محمودیان عطا آبادی دانشیار علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۳۰۹-دکتر حمیدرضا رضوی دانشیار مدیریت دانشگاه شمال

۴۰۹-دکتر حمید بذرپاچ دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۵۰۹-دکتر حمید بیک زاده دانشیار دانشگاه یزد

۶۰۹-دکتر حمید تابلی دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور کرمان

۷۰۹-دکتر حمید تابلی دانشیار مدیریت پیام نور کرمان

۸۰۹-دکتر حمید ترنج زر دانشیار منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۹۰۹-دکتر حمید توحیدی دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

۰۱۹-دکتر حمید حاجیان پور دانشیار علوم انسانی دانشگاه شیراز

۱۱۹-دکتر حمید حمیدیان دانشیار دانشگاه یزد

۲۱۹-دکتر حمید رضا طاهری دانشیار علوم دامی دانشگاه زنجان

۳۱۹-دکتر حمید رضا عاشوری نژاد دانشیار مکانیک دانشگاه فنی مهندسی دولتی بویین زهرا قزوین

۴۱۹-دکتر حمید سفید دانشیار دانشگاه یزد

۵۱۹-دکتر حمید سلیمانی مهر دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۶۱۹-دکتر حمید شفیع زاده دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد گرمسار

۷۱۹-دکتر حمید قدیری دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۸۱۹-دکتر حمید کامیاب دانشیار محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۹۱۹-دکتر حمید گرانیان دانشیار مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

۰۲۹-دکتر حمید مطهری دانشیار دانشگاه یزد

۱۲۹-دکتر حمید نجات دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۲۲۹-دکتر حمید نگارش دانشیار فلسفه دانشگاه قم

۳۲۹-دکتر حمیدرضا انصاری دانشیار معماری دانشگاه تهران

۴۲۹-دکتر حمیدرضا خالدی دانشیار بیوتکنولوژی دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۵۲۹-دکتر حمیدرضا رازقی دانشیار مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۲۹-دکتر حمیدرضا شاهوردی دانشیار مهندسی نفت دانشگاه صنعتی اصفهان

۷۲۹-دکتر حمیدرضا عابدینی دانشیار دانشگاه یزد

۸۲۹-دکتر حمیدرضا غفوری طالقانی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه مازندران

۹۲۹-دکتر حمیدرضا محدث دانشیار دانشگاه یزد

۰۳۹-دکتر حمیدرضا مردانی دانشیار شیمی دانشگاه پیام نور

۱۳۹-دکتر حمیدرضا مشایخی دانشیار ادبیات عرب دانشگاه مازندران

۲۳۹-دکتر حمیدرضا منیری حمزه-کلایی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

۳۳۹-دکتر حمیدرضا وزیری دانشیار زیست شناسی سلولی و ملکولی دانشگاه گیلان

۴۳۹-دکتر حمیدرضا وطن خواه دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

۵۳۹-دکتر حمیده خانی دانشیار دانشگاه یزد

۶۳۹-دکتر حیدر علیزارعی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه‌های خوی

۷۳۹-دکتر حیدر قیاسی دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد قزوین

۸۳۹-دکتر خاطره خندان بارانی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد زاهدان

۹۳۹-دکتر خالد احمدزاده دانشیار دانشگاه کردستان

۰۴۹-دکتر خداداد مصطفوی دانشیار مهندسی اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۱۴۹-دکتر خداکرم غریبی دانشیار دانشگاه یزد

۲۴۹-دکتر خدیجه حاتمی پور دانشیار پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

۳۴۹-دکتر خدیجه مظفری دانشیار حقوق دانشگاه الزهراء

۴۴۹-دکتر خسرو چهری دانشیار زیست شناسی دانشگاه رازی

۵۴۹-دکتر خسرو عیسی زاده دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۴۹-دکتر خسرو محمدی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

۷۴۹-دکتر خطیبی عمید دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی

۸۴۹-دکتر خلیل غفاری دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۴۹-دکتر خلیل گرگانی فیروزجاه دانشیار مهندسی برق دانشگاه مازندران

۰۵۹-دکتر خوشناز پاینده دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۵۹-دکتر داریوش خواجوی دانشیار علوم ورزشی دانشگاه اراک

۲۵۹-دکتر داریوش نظری دانشیار تاریخ دانشگاه لرستان

۳۵۹-دکتر دانش محمدی رکعتی دانشیار علوم انسانی دانشگاه شیراز

۴۵۹-دکتر داود ابراهیمی بقا دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۵۵۹-دکتر داود اندرز دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه دماوند

۶۵۹-دکتر داود بهره پور دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۷۵۹-دکتر داود خدادادی دهکردی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۵۹-دکتر داود خورشیدی دانشیار علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۹۵۹-دکتر داود زارعی دانشیار مهندسی شیمی، پلیمر و نساجی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۶۹-دکتر داود کلانتری مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۱۶۹-دکتر داود محمودی نیا دانشیار اقتصاد پژوهشکده پسته

۲۶۹-دکتر داود مدنی دانشیار گروه زبان دانشگاه آزاد اسلامی

۳۶۹-دکتر داود هاشم آبادی دانشیار علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۶۹-دکتر داوود ابراهیمی بقا دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۶۹-دکتر داوود پورمحمد دانشیار فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۶۶۹-دکتر داوود درویشی سلوکلائی دانشیار ریاضی دانشگاه پیام نو

۷۶۹-دکتر داوود رهاب زاده دانشیار تغذیه دانشگاه‌های بوکان

۸۶۹-دکتر داوود معماری دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۹۶۹-دکتر دکنر علیرضا کوکبی دانشیار دانشگاه صنعتی همدان

۰۷۹-دکتر ذکریا بزدوده دانشیار دانشگاه کردستان

۱۷۹-دکتر ذکریا فرج زاده دانشیار کشاورزی دانشگاه شیراز

۲۷۹-دکتر راحم خوشبخت دانشیار پاتوبیولوژی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۳۷۹-دکتر راضیه فرازکیش دانشیار کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی

۴۷۹-دکتر راضیه نجات دانشیار شیمی دانشگاه کوثر بجنورد

۵۷۹-دکتر رامین انصاری دانشیار مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۶۷۹-دکتر رامین رستمی دانشیار آب دانشگاه آزاد میاندوآب

۷۷۹-دکتر رامین سلیم نژاد دانشیار علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۸۷۹-دکتر رامین ویسی دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۷۹-دکتر ربیعی دانشیار ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود

۰۸۹-دکتر رجب توحیدیان دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۱۸۹-دکتر رجب دشتی کلانتر دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۸۹-دکتر رحمان دوستیان دانشیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۸۹-دکتر رحمت اﷲ معمار دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

۴۸۹-دکتر رحمت اﷲ میرزایی دانشیار دانشگاه کردستان

۵۸۹-دکتر رحمت عباس-نژاد سرستی دانشیار باستان شناسی دانشگاه مازندران

۶۸۹-دکتر رحمت عباس تبار مقری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

۷۸۹-دکتر رحمت اﷲ میرزایی دانشیار دانشگاه کردستان

۸۸۹-دکتر رحیم دبیری دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۹۸۹-دکتر رحیم دهقان سیمکانی دانشیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

۰۹۹-دکتر رحیم فائز دانشیار مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۹-دکتر رحیم نادرعلی دانشیار فیزیک دانشگاه ارومیه

۲۹۹-دکتر رستم سیف الدینی دانشیار پزشک دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۳۹۹-دکتر رسول باقری دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۴۹۹-دکتر رسول جلیلی دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۵۹۹-دکتر رسول رنجبریان دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی استان

۶۹۹-دکتر رسول صمدزاده دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۷۹۹-دکتر رسول محبی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه دامغان

۸۹۹-دکتر رسول وظیفه شناس دانشیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی بناب

۹۹۹-دکتر رضا ابراهیمی دانشیار علوم و مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۰۰۰۱-دکتر رضا ابراهیمی گسکرئی دانشیار علوم و مهندسی خاک دانشگاه گیلان

۱۰۰۱-دکتر رضا احتشام رائی دانشیار مدیریت صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۲۰۰۱-دکتر رضا احمدی دانشیار مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک

۳۰۰۱-دکتر رضا اسلامی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه‌های مهاباد

۴۰۰۱-دکتر رضا اسلامی یخفروزان دانشیار مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۵۰۰۱-دکتر رضا اکبری دانشیار دانشگاه یزد

۶۰۰۱-دکتر رضا اکرمی دانشیار شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

۷۰۰۱-دکتر رضا الهامی دانشیار فقه و مبانی دانشگاه تبریز

۸۰۰۱-دکتر رضا بابا زاده دانشیار ادبیات عرب دانشگاه‌های خوی

۹۰۰۱-دکتر رضا بیگ زاده دانشیار دانشگاه کردستان

۰۱۰۱-دکتر رضا پیرایش دانشیار مدیریت دانشگاه زنجان

۱۱۰۱-دکتر رضا تحویلیان دانشیار متخصص فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی

۲۱۰۱-دکتر رضا جلیل زاده ینگجه دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۱۰۱-دکتر رضا حسین زاده دانشیار شیمی دانشگاه جهاد‌ی

۴۱۰۱-دکتر رضا حسین نژاد دانشیار گیاه شناسی دانشگاه‌های مهاباد

۵۱۰۱-دکتر رضا خوش بین دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه فنی مهندسی دولتی بویین زهرا قزوین

۶۱۰۱-دکتر رضا دزواره رسنانی دانشیار عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۷۱۰۱-دکتر رضا دشتی دانشیار تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

۸۱۰۱-دکتر رضا دهقانی دانشیار مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

۹۱۰۱-دکتر رضا رستم زاده دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۰۲۰۱-دکتر رضا رضاپور دانشیار دانشگاه یزد

۱۲۰۱-دکتر رضا رنجبر کریمی دانشیار شیمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان

۲۲۰۱-دکتر رضا سلطانی شال دانشیار روانشناسی دانشگاه گیلان

۳۲۰۱-دکتر رضا سلیمانی دانشیار دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

۴۲۰۱-دکتر رضا شافعی دانشگاه کردستان

۵۲۰۱-دکتر رضا شعبان نژاد خاص دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۶۲۰۱-دکتر رضا شکرزاده دانشیار معارف اسلامی دانشگاه صنعتی ارومیه

۷۲۰۱-دکتر رضا صابونچی دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۲۰۱-دکتر رضا صداقت دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

۹۲۰۱-دکتر رضا عباسپور دانشیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۰۳۰۱-دکتر رضا غلامی جمکرانی دانشیار حسابداری دانشگاه قم

۱۳۰۱-دکتر رضا غنی زاده دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی استان

۲۳۰۱-دکتر رضا فلاح نژاد دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۳۰۱-دکتر رضا فهیمی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۴۳۰۱-دکتر رضا کیپور دانشیار قدرت دانشگاه سمنان

۵۳۰۱-دکتر رضا محمدی دانشیار شیمی آلی دانشگاه تبریز

۶۳۰۱-دکتر رضا محمدی دانشیار فیزیک دانشگاه گیلان

۷۳۰۱-دکتر رضا مضطرزاده دانشیار دانشگاه یزد

۸۳۰۱-دکتر رضا میرزایی دانشیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۹۳۰۱-دکتر رضا میکائیل دانشیار معدن دانشگاه صنعتی ارومیه

۰۴۰۱-دکتر رضا نوروز دانشیار آبیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۱۴۰۱-دکتر رضا نوروزبیگی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۴۰۱-دکتر رضا نیک بخش دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

۳۴۰۱-دکتر رضا یاری دانشیار بیولوژی سلولی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۴۰۱-دکتر رضا یوسفی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۵۴۰۱-دکتر رعنا شیخ بیگلو دانشیار اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز

۶۴۰۱-دکتر رقیه ذلفقاری دانشیار علوم جنگل دانشگاه یاسوج

۷۴۰۱-دکتر رقیه کتانی دانشیار ریاضی دانشگاه یاسوج

۸۴۰۱-دکتر رمضان هاونگی دانشیار الکترونیک دانشگاه بیرجند

۹۴۰۱-دکتر رمضانعلی نادری مایوان دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد

۰۵۰۱-دکتر روجیار پیرمحمدیانی دانشیار دانشگاه کردستان

۱۵۰۱-دکتر روح اﷲ احمدی دانشیار مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۵۰۱-دکتر روح اﷲ آدینه دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۳۵۰۱-دکتر روح اﷲ بهرامی دانشیار تاریخ دانشگاه رازی

۴۵۰۱-دکتر روح اﷲ خلیلی نژاد دانشیار حقوق دانشگاه شهید باهنر

۵۵۰۱-دکتر روح اﷲ سهرابی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

۶۵۰۱-دکتر روح اﷲ فدایی نژاد دانشیار برق دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

۷۵۰۱-دکتر روح اﷲ یوسفی دانشیار باستان شناسی دانشگاه ورامین

۸۵۰۱-دکتر روح اله اوجی دانشیار جغرافیا دانشگاه گیلان

۹۵۰۱-دکتر روح اله صیادی نژاد دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه دولتی کاشان

۰۶۰۱-دکتر روح اله کریمی دانشیار نقشه برداری دانشگاه تفرش

۱۶۰۱-دکتر روح اله میرزایی دانشیار محیط زیست دانشگاه دولتی کاشان

۲۶۰۱-دکتر روح اﷲ سمیعی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

۳۶۰۱-دکتر روحانی مقدم دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۶۰۱-دکتر رویا اشراقی سامانی دانشیار مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۵۶۰۱-دکتر زهرا اردبیلی دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار

۶۶۰۱-دکتر زهرا براتی سده دانشیار ریاضی دانشگاه کوثر بجنورد

۷۶۰۱-دکتر زهرا تنها دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۶۰۱-دکتر زهرا خدارحم پور دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۶۰۱-دکتر زهرا رجائی دانشیار دانشگاه پیام نور

۰۷۰۱-دکتر زهرا زنبق دانشیار دانشگاه یزد

۱۷۰۱-دکتر زهرا سلمان دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه علامه طباطبایی

۲۷۰۱-دکتر زهرا فروتنی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه‌های خوی

۳۷۰۱-دکتر زهرا قاسم نژادابرقوئی دانشیار الهیات دانشگاه شیراز

۴۷۰۱-دکتر زهرا قلعه نوی دانشیار فیزیک دانشگاه کوثر بجنورد

۵۷۰۱-دکتر زهرا مرادی دانشیار مدیریت مالی دانشگاه دماوند

۶۷۰۱-دکتر زهرا یار احمدی دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۷۰۱-دکتر زهراسادات میرهاشمی دانشیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه الزهراء

۸۷۰۱-دکتر زهره بلک دانشیار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۷۰۱-دکتر زهره دادی دانشیار ریاضی دانشگاه بجنورد

۰۸۰۱-دکتر زهره طباطبایی نسب دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی

۱۸۰۱-دکتر زهره مشاک دانشیار بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۲۸۰۱-دکتر زهره میرجعفری دانشیار شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۳۸۰۱-دکتر زین العابدین رحمانی دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

۴۸۰۱-دکتر زین العابدین امینی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۵۸۰۱-دکتر زینب حزباوی دانشیار علوم مرتع دانشگاه محقق اردبیلی

۶۸۰۱-دکتر زینب رضایی دانشیار علوم دانشگاه شیراز

۷۸۰۱-دکتر زینب شیخ حسینی ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر (عج)

۸۸۰۱-دکتر زینب صادقی زبان روسی دانشگاه الزهراء

۹۸۰۱-دکتر زینب محکمی دانشیار علوم باغبانی دانشگاه پژوهشگاه زابل

۰۹۰۱-دکتر ژاله صابرنژاد دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی

۱۹۰۱-دکتر سارا جرجانی دانشیار شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

۲۹۰۱-دکتر سارا جعفریان دانشیار صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۹۰۱-دکتر ساسان سامانیان دانشیار هنر و معماری دانشگاه شیراز

۴۹۰۱-دکتر سامره شجاعی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

۵۹۰۱-دکتر سپیده خراسانی دانشیار کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۶۹۰۱-دکتر سپیده رحیمی دانشیار عمران دانشگاه آزاد اسلامی

۷۹۰۱-دکتر ستار ابراهیمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۸۹۰۱-دکتر سجاد ارشدی دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۹۰۱-دکتر سجاد ازگلی دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

۰۰۱۱-دکتر سجاد رسولی دانشیار دانشگاه یزد

۱۰۱۱-دکتر سجاد رضائی دانشیار روانشناسی دانشگاه گیلان

۲۰۱۱-دکتر سجاد محمدزاده دانشیار مخابرات دانشگاه بیرجند

۳۰۱۱-دکتر سحر دهیوری دانشیار مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۱۱-دکتر سحر رضایی دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد کرمانشاه

۵۰۱۱-دکتر سعدون عزیزی دانشیار دانشگاه کردستان

۶۰۱۱-دکتر سعدی صمدی دانشیار دانشگاه کردستان

۷۰۱۱-دکتر سعید امامقلی زاده دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شمال

۸۰۱۱-دکتر سعید پرهوده دانشیار علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۹۰۱۱-دکتر سعید منصوری دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

۰۱۱۱-دکتر سعید اصغریزاده دانشیار فیزیک دانشگاه تبریز

۱۱۱۱-دکتر سعید ایل بیگی دانشیار علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

۲۱۱۱-دکتر سعید آهار دانشیار دانشگاه یزد

۳۱۱۱-دکتر سعید پیری دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر استان زنجان

۴۱۱۱-دکتر سعید جبارزاده دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی استان

۵۱۱۱-دکتر سعید جهانتیغ دانشیار مدیریت دانشگاه ملی مهارت

۶۱۱۱-دکتر سعید خراشادی زاده دانشیار مهندسی برق دانشگاه بیرجند

۷۱۱۱-دکتر سعید سلطانی دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۱۱۱-دکتر سعید فیروزی دانشیار مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۱۱۱-دکتر سعید قاضی مغربی برق دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۰۲۱۱-دکتر سعید قربانی دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۲۱۱-دکتر سعید میروکیلی دانشیار دانشگاه یزد

۲۲۱۱-دکتر سعید نجفی دانشیار مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه

۳۲۱۱-دکتر سعید نصراﷲ نژاد دانشیار زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۴۲۱۱-دکتر سعیدرضا استاد تمامزاده دانشیار مهندسی برق دانشگاه اراک

۵۲۱۱-دکتر سعیده ابراهیمی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شیراز

۶۲۱۱-دکتر سعیده بزازیان دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

۷۲۱۱-دکتر سعیده قضایی دانشیار فیزیک دانشگاه کوثر بجنورد

۸۲۱۱-دکتر سکینه حسین آبادی دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

۹۲۱۱-دکتر سلمان احمدی دانشیار دانشگاه کردستان

۰۳۱۱-دکتر سلمان موحدی راد دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۳۱۱-دکتر سلیمان حیدری دانشیار علوم انسانی دانشگاه شیراز

۲۳۱۱-دکتر سمانه جعفری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

۳۳۱۱-دکتر سمانه مقیمی دانشیار دانشگاه یزد

۴۳۱۱-دکتر سمیه تکلوی ورنیاب دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۵۳۱۱-دکتر سمیه رهایی دانشیار بیوتکنولوژی غذایی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۶۳۱۱-دکتر سمیه سلیمانی امیری دانشیار مهندسی شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۷۳۱۱-دکتر سمیه عسکری دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

۸۳۱۱-دکتر سمیه فتوحی دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی

۹۳۱۱-دکتر سمیه مُلایی دانشیار مهندسی عمران دانشگاه بناب

۰۴۱۱-دکتر سنجر سلاجقه دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (شهید حاج قاسم سلیمانی)

۱۴۱۱-دکتر سهراب ارشاد دانشیار شیمی دانشگاه پیام نور

۲۴۱۱-دکتر سهراب محمودی دانشیار اگروتکنولوژی زراعی دانشگاه بیرجند

۳۴۱۱-دکتر سهیل آقایی دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه قم

۴۴۱۱-دکتر سهیلا رستمی دانشیار دانشگاه کردستان

۵۴۱۱-دکتر سهیلا قاسمی دانشیار علوم دانشگاه شیراز

۶۴۱۱-دکتر سودابه نوری دانشیار فیزیک فوتونیک دانشگاه مازندران

۷۴۱۱-دکتر سوده حسینی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

۸۴۱۱-دکتر سولماز خلیفه دانشیار علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

امیر شمس نیا دانشیار علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ۹۴۱۱-دکتر

فتح اله ساجدی دانشیار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی ۰۵۱۱-دکتر

کیوان مرعشی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۵۱۱-دکتر

۲۵۱۱-دکتر محمد حسین حجتی دانشیار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۳۵۱۱-دکتر سیدحسام الدین حسینی دانشیار علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۵۱۱-دکتر سیدعلی علوی فاضل دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۵۱۱-دکتر سیدعماد حسینی دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

۶۵۱۱-دکتر سیده سولماز دشتی دانشیار محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی

۷۵۱۱-دکتر سیما سبز علی پور دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۵۱۱-دکتر سینا عطارروشن دانشیار زیست دانشگاه آزاد اسلامی

۹۵۱۱-دکتر سیامک باقری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه قم

۰۶۱۱-دکتر سیامک بهاروند دانشیار زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

۱۶۱۱-دکتر سیاوش خداپرست دانشیار تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۶۱۱-دکتر سید ابوطالب موسوی پارسا دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۶۱۱-دکتر سید ابولفضل وارسته دانشیار دانشگاه یزد

۴۶۱۱-دکتر سید احسان امیرحسینی دانشیار علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۶۱۱-دکتر سید احسان غیاثی دانشیار کشاورزی دانشگاه بیرجند

۶۶۱۱-دکتر سید احمد حسینی دانشیار مدیریت دانشگاه ایوان کی

۷۶۱۱-دکتر سید احمد میریان دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی

۸۶۱۱-دکتر سید اسماعیل حسینی دانشیار مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

۹۶۱۱-دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد دانشیار ادبیات عربی دانشگاه گیلان

۰۷۱۱-دکتر سید امراﷲ حسینی دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۱۷۱۱-دکتر سید امید رستگار دانشیار دانشگاه کردستان

۲۷۱۱-دکتر سید امیر حسین حسینی دانشیار مکانیک دانشگاه فنی مهندسی دولتی بویین زهرا قزوین

۳۷۱۱-دکتر سید امیر حسین هاشمی دانشیار عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۴۷۱۱-دکتر سید جلال منتظری دانشیار دانشگاه یزد

۵۷۱۱-دکتر سید جواد بایگی دانشیار هوافضا دانشگاه آزاد دامغان

۶۷۱۱-دکتر سید جواد حسینی واشان دانشیار علوم دامی دانشگاه بیرجند

۷۷۱۱-دکتر سید حسن حاتمی نسب دانشیار دانشگاه یزد

۸۷۱۱-دکتر سید حسن صدیقی دانشیار مهندسی فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران

۹۷۱۱-دکتر سید حسن ملائکه دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۰۸۱۱-دکتر سید حسین حسینی مهر دانشیار دانشگاه کردستان

حسین نقوی دانشیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ۱۸۱۱-دکتر

حیدر فرع شیرازی دانشیار عربی دانشگاه خلیج فارس ۲۸۱۱-دکتر

رضا حسینی دانشیار مهندسی برق و قدرت دانشگاه آزاد اسلامی استان ۳۸۱۱-دکتر

۴۸۱۱-دکتر رضا سلیمان زاده نجفی دانشیار عربی دانشگاه اصفهان

۵۸۱۱-دکتر سید رضاحسینی دانشیار برق و قدرت دانشگاه‌های خوی

۶۸۱۱-دکتر سید روح اله کاظمی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

۷۸۱۱-دکتر سید زین العابدین امینی سابق دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۸۱۱-دکتر سید سجاد موسی پور دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

۹۸۱۱-دکتر سید سعید حاجی نصیری دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۰۹۱۱-دکتر سید سعید رضا احمدی زاده دانشیار محیط زیست دانشگاه بیرجند

۱۹۱۱-دکتر سید سهیل آقایی دانشیار علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۹۱۱-دکتر سید ضیاء محمدی مبارکه دانشیار شیمی دانشگاه پیام نور کرمان

۳۹۱۱-دکتر سید عابد حسینی دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۴۹۱۱-دکتر سید عباس باقری دانشیار دانشگاه یزد

۵۹۱۱-دکتر سید عباس باقری یزدی دانشیار دانشگاه یزد

۶۹۱۱-دکتر سید عباس دوران دانشیار دانشگاه یزد

۷۹۱۱-دکتر سید عبدالرحیم کیاحسینی دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد سمنان

۸۹۱۱-دکتر سید عبدالطیف هاشمی فرد دانشیار شیمی دانشگاه خلیج فارس

۹۹۱۱-دکتر سید عبدالمجید جلایی دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

۰۰۲۱-دکتر سید علی آقا میرجلیلی دانشیار مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۲۱-دکتر سید علی بنی هاشمی دانشیار دانشگاه پیام نور

۲۰۲۱-دکتر سید علی حسینی تفرشی دانشیار زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی کاشان

۳۰۲۱-دکتر سید علی میراسماعیلی دانشیار دانشگاه یزد

۴۰۲۱-دکتر سید علیرضا عظیمی دخت دانشیار دانشگاه یزد

۵۰۲۱-دکتر سید علیرضا مذهب دانشیار دانشگاه یزد

۶۰۲۱-دکتر سید علیرضا مصطفوی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه اراک

۷۰۲۱-دکتر سید غلامرضا میری دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد زاهدان

۸۰۲۱-دکتر سید کاظم موسوی دانشیار دانشگاه یزد

۹۰۲۱-دکتر سید مجتبی متین خواه دانشیار دانشگاه یزد

۰۱۲۱-دکتر سید مجتبی موسوی دانشیار علوم دام دانشگاه لرستان

۱۱۲۱-دکتر سید محمد رضا خطیبی دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۲۱۲۱-دکتر سید محمد طباطبایی دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

محمد عظیمی دانشیار دانشگاه صنعتی همدان ۳۱۲۱-دکتر

محمود هاشمی دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی ۴۱۲۱-دکتر

مرتضی جوادپور دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه مجتمع آموزش عالی گناباد ۵۱۲۱-دکتر

۶۱۲۱-دکتر مرتضی سیفتی دانشگاه یزد

۷۱۲۱-دکتر سید مرتضی محمدی دانشیار آمار دانشگاه زابل

۸۱۲۱-دکتر سید مسعود سیدی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

۹۱۲۱-دکتر سید مصطفی بلوردی دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کرمان

۰۲۲۱-دکتر سید مهدی میرداداشی دانشیار حقوق دانشگاه قم

۱۲۲۱-دکتر سید مهدی نصیری دانشیار کشاورزی دانشگاه شیراز

۲۲۲۱-دکتر سید هاشم طبسی دانشیار ریاضی دانشگاه دامغان

۳۲۲۱-دکتر سید وحید شاهرخی دانشیار زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

۴۲۲۱-دکتر سیدابراهیم سرپرست سادات دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

۵۲۲۱-دکتر سیدابراهیم قاسمی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فناوری مازندران

۶۲۲۱-دکتر سیداحمد مختاری دانشیار مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۷۲۲۱-دکتر سیدباقر میراشرفی دانشیار آمار دانشگاه مازندران

۸۲۲۱-دکتر سیدجلیل امامی دانشیار دانشگاه یزد

۹۲۲۱-دکتر سیدجواد حسینی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد شاهرود

۰۳۲۱-دکتر سیدحسن صدیقی دانشیار مهندسی فضایی دانشگاه علم و صنعت

۱۳۲۱-دکتر سیدحسن قاضوی دانشیار معارف اسلامی دانشگاه تهران

۲۳۲۱-دکتر سیدحسن قوامی دانشیار اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

۳۳۲۱-دکتر سیدحسین حسین نژاد دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

۴۳۲۱-دکتر سیدحسین مرعشی دانشیار علوم انسانی دانشگاه شیراز

۵۳۲۱-دکتر سیدحسین مرعشیان دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

۶۳۲۱-دکتر سیدحسینعلی دانش دانشیار دانشگاه یزد

۷۳۲۱-دکتر سیدحمید شمع ریزی دانشیار دانشگاه یزد

۸۳۲۱-دکتر سیدرحمان مرتضوی باباحیدری دانشیار هنر دانشگاه آزاد اسلامی

۹۳۲۱-دکتر سیدرحیم صانعی فرد دانشیار ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۰۴۲۱-دکتر سیدرضا حسینی زوارمحله دانشیار شیمی دانشگاه مازندران

۱۴۲۱-دکتر سیدعلی جوهری دانشیار دانشگاه کردستان

۲۴۲۱-دکتر سیدعلی رحمان زاده دانشیار علوم ارتباطاات دانشگاه آزاد اسلامی

۳۴۲۱-دکتر سیدعلی سیدیان دانشیار معماری دانشگاه مازندران

۴۴۲۱-دکتر سیدعلی صفوی دانشیار هنر شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

۵۴۲۱-دکتر سیدعلی هاشمی دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۶۴۲۱-دکتر سیدفخرالدین افضلی دانشیار کشاورزی دانشگاه شیراز

۷۴۲۱-دکتر سیدمجید ذبیح زاده دانشیار صنایع چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۸۴۲۱-دکتر سیدمجید یادآور نیک روش دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

۹۴۲۱-دکتر سیدمحمد حسن حسینی دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شاهرود

۰۵۲۱-دکتر سیدمحمد حسینی دانشیار دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

۱۵۲۱-دکتر سیدمحمد خامسی هامانه دانشیار دانشگاه یزد

۲۵۲۱-دکتر سیدمحمد رضا خلیل نژاد دانشیار معماری منظر دانشگاه بیرجند

۳۵۲۱-دکتر سیدمحمد کرباسی دانشیار مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۴۵۲۱-دکتر سیدمحمداسدی نژاد دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه گیلان

۵۵۲۱-دکتر سیدمحمدهاشم پور مولا دانشیار الهیات دانشگاه شیراز

۶۵۲۱-دکتر سیدمرتضی میردهقان اشکذری دانشیار علوم دانشگاه شیراز

۷۵۲۱-دکتر سیدمصطفی عمادی دانشیار خاک شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۸۵۲۱-دکتر سیدمهدی شریفی دانشیار مدیریت رسانه دانشگاه تهران

۹۵۲۱-دکتر سیده اسماء حسینی دانشیار علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء

۰۶۲۱-دکتر سیده‌ام البنین قاسمیان دانشیار دانشگاه واحد بهبهان

۱۶۲۱-دکتر سیدهادی رستمیان دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه دامغان

۲۶۲۱-دکتر سیروان آتشک دانشیار فیزیولوژی دانشگاه‌های مهاباد

۳۶۲۱-دکتر سینا اسدی دانشیار علوم دانشگاه شیراز

۴۶۲۱-دکتر سینا فروزش دانشیار تاریخ ایران دوره اسلامبی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۵۶۲۱-دکتر شادان صدیق بهزادی دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۶۶۲۱-دکتر شادمان پورموسی دانشیار مهندسی صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۷۶۲۱-دکتر شاهد حسن پور دانشیار شیمی دانشگاه گیلان

۸۶۲۱-دکتر شاهین ریاحی دانشیار تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۶۲۱-دکتر شاهین فکور دانشیار دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۷۲۱-دکتر شبنم آقایان دانشیار علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۷۲۱-دکتر شبنم شاد رو دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۲۷۲۱-دکتر شرافت کریمی دانشیار دانشگاه کردستان

۳۷۲۱-دکتر شقایق وحدت دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۷۲۱-دکتر شکراله خاکرند دانشیار علوم انسانی دانشگاه شیراز

۵۷۲۱-دکتر شکراله زیاری دانشیار ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی

۶۷۲۱-دکتر شهاب الدین باقری دانشیار فییولوژیِ ورزشی دانشگاه لرستان

۷۷۲۱-دکتر شهاب الدین قره ویسی دانشیار علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۷۲۱-دکتر شهاب قاضی دانشیار تغذیه طیور دانشگاه رازی

۹۷۲۱-دکتر شهرام حسامی دانشیار علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۰۸۲۱-دکتر شهرام خرم نژادیان محیط زیست دانشگاه دماوند

۱۸۲۱-دکتر شهرام شهروئی دانشیار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۸۲۱-دکتر شهرام علم دانشیار تربیت بدنی دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۳۸۲۱-دکتر شهرام محمدی دانشیار دانشگاه کردستان

۴۸۲۱-دکتر شهرداد دارابی دانشیار حقوق دانشگاه قم

۵۸۲۱-دکتر شهرزاد خرم نژادیان دانشیار محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی

۶۸۲۱-دکتر شهره عالیان سماک-خواه دانشیار بهداشت مواد غذایی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۷۸۲۱-دکتر شهریار درگاهی دانشیار مشاوره دانشگاه فرهنگیان

۸۸۲۱-دکتر شهریار کارگر دانشیار کشاورزی دانشگاه شیراز

۹۸۲۱-دکتر شهلا الهامی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۹۲۱-دکتر شهلا همدانی دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر استان زنجان

۱۹۲۱-دکتر شهلا وزیری اسفرجانی دانشیار پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۹۲۱-دکتر شهناز شایان فر دانشیار فلسفه دانشگاه الزهراء

۳۹۲۱-دکتر شورانگیز شمس آباد فراهانی دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی

۴۹۲۱-دکتر شیده سراییان دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۵۹۲۱-دکتر شیما پرندین دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد

۶۹۲۱-دکتر صابر قاسمی دانشیار دانشگاه آزاداسلامی

۷۹۲۱-دکتر صاحب سروش فر دانشیار فیزیک دانشگاه یاسوج

۸۹۲۱-دکتر صادق خزل پور دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

۹۹۲۱-دکتر صادق سلیمانی دانشیار دانشگاه کردستان

۰۰۳۱-دکتر صادق نصری دانشیار علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

۱۰۳۱-دکتر صالحه گنجعلی دانشیار مهندسی کشاورزی دانشگاه زابل

۲۰۳۱-دکتر صدرا علی پور دانشیار علوم قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۳۰۳۱-دکتر صدیقه حسین پور دانشیار تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرمانشاه

۴۰۳۱-دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی دانشیار کشاورزی دانشگاه شیراز

۵۰۳۱-دکتر صدیقه طوطیان اصفهانی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

۶۰۳۱-دکتر صدیقه عباسی دانشیار شیمی دانشگاه کوثر بجنورد

۷۰۳۱-دکتر صفا صالحیان دانشیار علوم ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۸۰۳۱-دکتر صفار جباری دانشیار علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۰۳۱-دکتر صلاح بهرام آرا دانشیار مهندسی برق ـ قدرت دانشگاه آزاد اسلامی

۰۱۳۱-دکتر صلاح لدین مولانایی دانشیار دانشگاه کردستان

۱۱۳۱-دکتر ضرقام باقری فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

۲۱۳۱-دکتر طاهره چالدره دانشیار ادبیات عرب دانشگاه آزاد گرمسار

۳۱۳۱-دکتر طاهره حبیبی دانشیار علوم دانشگاه شیراز

۴۱۳۱-دکتر طیبه زارعی دانشیار معارف دانشگاه آزاد کرمانشاه

۵۱۳۱-دکتر طیبه طباطبایی دانشیار محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

۶۱۳۱-دکتر طیبه فردوسی دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران

۷۱۳۱-دکتر عادل صلواتی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

۸۱۳۱-دکتر عادل مدحج دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۱۳۱-دکتر عاس سماواتی دانشیار الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۰۲۳۱-دکتر عاطفه نوارچی دانشیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه الزهراء

۱۲۳۱-دکتر عبادت قنبری پرمهر دانشیار عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲۲۳۱-دکتر عباس احمدی دانشیار منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۳۲۳۱-دکتر عباس ارباب دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد واحد تاکستان قزوین

۴۲۳۱-دکتر عباس خورشیدی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۲۳۱-دکتر عباس رشیدی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه مازندران

۶۲۳۱-دکتر عباس صادق زاده عطار دانشیار متالوژی دانشگاه کاشان

۷۲۳۱-دکتر عباس صالحی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۸۲۳۱-دکتر عباس صداقتی دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی استان

۹۲۳۱-دکتر عباس عسکری ندوشن دانشیار دانشگاه یزد

۰۳۳۱-دکتر عباس علی ولی دانشیار بیابان زدایی دانشگاه دولتی کاشان

۱۳۳۱-دکتر عباس فنی اصل دانشیار فلسفه دانشگاه محقق اردبیلی

۲۳۳۱-دکتر عباس کاظمی نجف آبادی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

۳۳۳۱-دکتر عباس کریمی دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۴۳۳۱-دکتر عباس مرادی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

۵۳۳۱-دکتر عباس مصلائی پور دانشیار الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

۶۳۳۱-دکتر عباس ملکی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۳۳۱-دکتر عباس میرزائی ثمرین دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۸۳۳۱-دکتر عباس نیکو دانشیار شیمی عالی دانشگاه ارومیه

۹۳۳۱-دکتر عباس واعظ زاده دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

۰۴۳۱-دکتر عباسعلی رستمی نسب دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۴۳۱-دکتر عباسعلی زمانی دانشیار شیمی دانشگاه زنجان

۲۴۳۱-دکتر عباسعلی طالبی زیدی دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

۳۴۳۱-دکتر عباسعلی معین دانشیار علوم تشریح دانشگاه آزاد زاهدان

۴۴۳۱-دکتر عبدالحسین حیدری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان اردبیل

۵۴۳۱-دکتر عبدالحسین همتی سراپرده دانشیار مهندسی نفت دانشگاه شهید باهنر

۶۴۳۱-دکتر عبدالحمید فرزانه دانشیار علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۷۴۳۱-دکتر عبدالرحمان باقرزاده لداری دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران

۸۴۳۱-دکتر عبدالرحیم پذیرا دانشیار شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

۹۴۳۱-دکتر عبدالرحیم رحیمی دانشیار مدیریت دولتی و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی

۰۵۳۱-دکتر عبدالرصا عطاشى دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروند

۱۵۳۱-دکتر عبدالرضا حسینی دانشیار مدیریت دانشگاه ایوان کی

۲۵۳۱-دکتر عبدالرضاحاتملو دانشیار نرم افزار دانشگاه‌های خوی

۳۵۳۱-دکتر عبدالصالح زر دانشیار تربیت بدنی دانشگاه خلیج فارس

۴۵۳۱-دکتر عبدالصمد کرامت دانشیار شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۵۵۳۱-دکتر عبدالعلی بنائی فر دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۵۳۱-دکتر عبدالعلی شکر دانشیار الهیات دانشگاه شیراز

۷۵۳۱-دکتر عبدالکریم عباسی دزفولی دانشیار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۵۳۱-دکتر عبداﷲ بیک خورمیزی دانشیار دانشگاه یزد

۹۵۳۱-دکتر عبداﷲ میرشکار دانشیار صنایع دانشگاه سیستان و بلوچستان

۰۶۳۱-دکتر عبداﷲ نعامی دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

۱۶۳۱-دکتر عبدالمجید ایزدپناه دانشیار فیزیک دانشگاه گلستان

۲۶۳۱-دکتر عبدالمجید خوشنود دانشیار هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳۶۳۱-دکتر عبدالمجید میرزاعلیان دانشیار دانشگاه هرمزگان

۴۶۳۱-دکتر عبدالمحمد کاشیان دانشیار اقتصاد دانشگاه سمنان

۵۶۳۱-دکتر عبداله احمد پور دانشیار کشاورزی دانشگاه شهید باکری

۶۶۳۱-دکتر عبداله صفرزایی دانشیار تاریخ ایران و باستان دانشگاه ولایت ایرانشهر

۷۶۳۱-دکتر عبدالهادی حسین زاده دانشیار مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

۸۶۳۱-دکتر عبدالواحد بامری دانشیار مذاهب و کلام دانشگاه سیستان و بلوچستان

۹۶۳۱-دکتر عدالمجید دهقان دانشیار مدیریت دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۰۷۳۱-دکتر عذرا غفاری نوران دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۱۷۳۱-دکتر عصمت سوادی دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۷۳۱-دکتر عطاءاﷲ نجفی جیلانی دانشیار عمران دانشگاه آزاد اسلامی

۳۷۳۱-دکتر عقیل حبیبی دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۴۷۳۱-دکتر شمس الدینی دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۵۷۳۱-دکتر فرج تبار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۷۳۱-دکتر علی-اکبر جهانی دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

۷۷۳۱-دکتر علی ارشدی دانشیار مهندسی علوم شیلات دانشگاه خلیج فارس

۸۷۳۱-دکتر علی اسدی پور دانشیار علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۹۷۳۱-دکتر علی اسماعیلی دانشیار دانشگاه یزد

۰۸۳۱-دکتر علی اشرف سلطانی دانشیار علوم و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی

۱۸۳۱-دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۸۳۱-دکتر علی اصغر یساقی دانشیار علوم قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۳۸۳۱-دکتر علی اکبر حسن نژاد دانشیار زمین شناسی دانشگاه دامغان

۴۸۳۱-دکتر علی اکبر عمویی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه مازندران

۵۸۳۱-دکتر علی اکبر فراتی دانشیار ادبیات عرب دانشگاه تهران

۶۸۳۱-دکتر علی اکبر قیومی دانشیار دانشگاه یزد

۷۸۳۱-دکتر علی اکبردسترنج دانشیار برق دانشگاه یاسوج

۸۸۳۱-دکتر علی امراللهی دانشیار دانشگاه یزد

۹۸۳۱-دکتر علی آریاپور دانشیار منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۹۳۱-دکتر علی آزاد منش دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه مجتمع آموزش عالی بم

۱۹۳۱-دکتر علی آسمند جونقانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۹۳۱-دکتر علی آقا محمدی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

۳۹۳۱-دکتر علی باصری دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۹۳۱-دکتر علی باقرزاده دانشیار اقتصاد دانشگاه‌های خوی

۵۹۳۱-دکتر علی برزگری دانشیار تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

۶۹۳۱-دکتر علی برهمند دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۷۹۳۱-دکتر علی برومندنیا دانشیار کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی

۸۹۳۱-دکتر علی بهنام فرد دانشیار مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

۹۹۳۱-دکتر علی پارسا دانشیار شیمی تجزیه دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۰۰۴۱-دکتر علی پاکدامن دانشیار ریاضی دانشگاه گلستان

۱۰۴۱-دکتر علی پایان دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد زاهدان

۲۰۴۱-دکتر علی پروری دانشیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی

۳۰۴۱-دکتر علی پیرزاد دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۴۱-دکتر علی جلالوند دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۵۰۴۱-دکتر علی چهکندی نژاد دانشیار فقه دانشگاه آزاد اسلامی

۶۰۴۱-دکتر حسامی نقشبندی دانشیار دانشگاه کردستان

۷۰۴۱-دکتر حیدری مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

۸۰۴۱-دکتر علی حیدری مقدم دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

۹۰۴۱-دکتر علی خادمی دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۰۱۴۱-دکتر علی خوزین دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۱۱۴۱-دکتر علی دشتی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

۲۱۴۱-دکتر علی دلنواز دانشیار عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۳۱۴۱-دکتر علی دهقان دانشیار عمران دانشگاه دماوند

۴۱۴۱-دکتر علی دهقان بنادکی دانشیار عمران دانشگاه آزاد اسلامی

۵۱۴۱-دکتر علی ربانی دانشیار ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

۶۱۴۱-دکتر علی رستمی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۱۴۱-دکتر علی رضایی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی استان

۸۱۴۱-دکتر علی رنجبر دانشیار مهندسی نفت دانشگاه خلیج فارس

۹۱۴۱-دکتر علی ریاحی مدوار دانشیار زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه کوثر بجنورد

۰۲۴۱-دکتر علی زارع زردینی دانشیار دانشگاه یزد

۱۲۴۱-دکتر علی زراعتکار مقدم دانشیار شیمی دانشگاه بیرجند

۲۲۴۱-دکتر علی زراعی دانشیار باستان شناسی دانشگاه بیرجند

۳۲۴۱-دکتر علی سپهری دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

۴۲۴۱-دکتر علی سرداری دانشیار دانشگاه یزد

۵۲۴۱-دکتر علی شاکر دانشیار دانشگاه یزد

۶۲۴۱-دکتر علی شامل دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۷۲۴۱-دکتر علی شمس الدینی دانشیار سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس

۸۲۴۱-دکتر علی شیبانی دانشیار دانشگاه یزد

۹۲۴۱-دکتر علی صدر آبادی دانشیار دانشگاه یزد

۰۳۴۱-دکتر علی طراوتی دانشیار زیست شناسی بیوشیمی دانشگاه مازندران

۱۳۴۱-دکتر علی عارفی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۳۴۱-دکتر علی عبداللهی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۳۳۴۱-دکتر علی فتح الهی دانشیار دانشیار ادیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

۴۳۴۱-دکتر علی فرمانی دانشیار برق الکترونیک دانشگاه لرستان

۵۳۴۱-دکتر علی فرهنگ نیا دانشیار دانشگاه یزد

۶۳۴۱-دکتر علی فروش باستانی دانشیار ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

۷۳۴۱-دکتر علی فروهر مهر دانشیار ژنتیک دانشگاه لرستان

۸۳۴۱-دکتر قاسمی دانشیار مهندسی برق دانشگاه علوم و فنون مازندران

۹۳۴۱-دکتر کاظمی برق دانشگاه تفرش

۰۴۴۱-دکتر علی کاظمی دانشیار مدیریت دانشگاه اصفهان

۱۴۴۱-دکتر علی کیایی دانشیار صنیع چوب دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۴۱-دکتر علی لطفی کهدویی دانشیار دانشگاه یزد

۳۴۴۱-دکتر علی ماندگاری دانشیار دانشگاه یزد

۴۴۴۱-دکتر علی متولی دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۵۴۴۱-دکتر علی محتشمی دانشیار مدیریت صنعنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۶۴۴۱-دکتر علی محمد ساجدی دانشیار الهیات دانشگاه شیراز

۷۴۴۱-دکتر علی محمد صادقی دانشیار معماری دانشگاه یاسوج

۸۴۴۱-دکتر علی محمدی دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه الزهراء

۹۴۴۱-دکتر علی محمدی دانشیار داروسازی دانشگاه آزاد دامغان

۰۵۴۱-دکتر علی مختاری دانشیار دانشگاه یزد

۱۵۴۱-دکتر علی مددی دانشیار برق دانشگاه تفرش

۲۵۴۱-دکتر علی مرادخانی دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی

۳۵۴۱-دکتر علی مظومی فر دانشیار شیمی تجزیه دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۴۵۴۱-دکتر علی منصوری دانشیار دانشگاه یزد

۵۵۴۱-دکتر علی منصوری دانشیار حسابداری دانشگاه زنجان

۶۵۴۱-دکتر علی نادری دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی استان

۷۵۴۱-دکتر علی نخعی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه تهران

۸۵۴۱-دکتر علی نظری دانشیار دانشگاه یزد

۹۵۴۱-دکتر علی نعمتی بابای لو دانشیار مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۰۶۴۱-دکتر علی نودهی دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۱۶۴۱-دکتر علی نوری دانشیار علوم دامی دانشگاه آزاد گرمسار

۲۶۴۱-دکتر علی همتی دانشیار عمران دانشگاه آزاد سمنان

۳۶۴۱-دکتر علی همتی دانشیار علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۴۶۴۱-دکتر علی وارسته مرادی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۵۶۴۱-دکتر علی وظیفه شناس دانشیار دانشگاه یزد

۶۶۴۱-دکتر علیرضا اسلامی دانشیار مهندسی منابع طبیعی جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی

۷۶۴۱-دکتر علیرضا ایزدبخش دانشیار الکترونیک و مخابرات دانشگاه آزاد گرمسار

۸۶۴۱-دکتر علیرضا بادله دانشیار علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

۹۶۴۱-دکتر علیرضا بنایی دانشیار شیمی دانشگاه پیام نور اردبیل

۰۷۴۱-دکتر علیرضا پسرکلو دانشیار زیست شناسی دانشگاه اراک

۱۷۴۱-دکتر علیرضا پیر خائفی وداود معنوی پور دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد گرمسار

۲۷۴۱-دکتر علیرضا جرجرزاده دانشیار انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۷۴۱-دکتر علیرضا جهانگیری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۴۷۴۱-دکتر علیرضا حسن آبادی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد زاهدان

۵۷۴۱-دکتر علیرضا خلیلی اسبوئی دانشیار ریاضی دانشگاه فرهنگیان

۶۷۴۱-دکتر علیرضا خواجه شاهکویی دانشیار جغرافیا دانشگاه گلستان

۷۷۴۱-دکتر علیرضا روستا دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۷۴۱-دکتر علیرضا زمانی بهابادی دانشیار ریاضی محض دانشگاه فردوسی مشهد

۹۷۴۱-دکتر علیرضا سبزواری دانشیار دانشگاه یزد

۰۸۴۱-دکتر علیرضا سیروس مهر دانشیار زراعت دانشگاه زابل

۱۸۴۱-دکتر علیرضا شعبانی دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه محدث نوری

۲۸۴۱-دکتر علیرضا شکوه فر دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۸۴۱-دکتر علیرضا صباحی دانشیار پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۴۸۴۱-دکتر علیرضا صفدری نژاد دانشیار نقشه برداری دانشگاه تفرش

۵۸۴۱-دکتر علیرضا طاهری دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۸۴۱-دکتر علیرضا عسکری دانشیار علوم انسانی دانشگاه شیراز

۷۸۴۱-دکتر علیرضا عیدی دانشیار دانشگاه کردستان

۸۸۴۱-دکتر علیرضا فولادی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی کاشان

۹۸۴۱-دکتر علیرضا فیروزفر دانشیار عمران دانشگاه آزاد اسلامی

۰۹۴۱-دکتر علیرضا قوجه زاده دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۹۴۱-دکتر علیرضا قوجه زاده دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه ورامین

۲۹۴۱-دکتر علیرضا کاظمی دانشیار دانشگاه یزد

۳۹۴۱-دکتر علیرضا کوهکن دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

۴۹۴۱-دکتر علیرضا کیخا دانشیار علوم اقتصادی دانشگاه زابل

۵۹۴۱-دکتر علیرضا لادن مقدم دانشیار مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۹۴۱-دکتر علیرضا معطوفی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۷۹۴۱-دکتر علیرضا معماری هنجنی دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۹۴۱-دکتر علیرضا منظری توکلی دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (شهید حاج قاسم سلیمانی)

۹۹۴۱-دکتر علیرضا نداف اسکویی دانشیار مکانیک دانشگاه ایوان کی

۰۰۵۱-دکتر علیرضا نظام آبادی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۱۰۵۱-دکتر علیرضا همایونی دانشیار روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

۲۰۵۱-دکتر علیرضامنفرد دانشیار کگیاهپزشکی دانشگاه یاسوج

۳۰۵۱-دکتر عمران توحیدی دانشیار ریاضی دانشگاه کوثر بجنورد

۴۰۵۱-دکتر عنایت اﷲ شیخ حسینی دانشیار شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۰۵۱-دکتر عیسی ابراهیم زاده دانشیار جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

۶۰۵۱-دکتر عیسی پیری دانشیار کشاورزی دانشگاه پیام نور زاهدان

۷۰۵۱-دکتر عیسی جعفری دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور اردبیل

۸۰۵۱-دکتر عیسی غلام پور دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۰۵۱-دکتر عین اﷲ کشاورز دانشیار آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۰۱۵۱-دکتر غلامحسین پورقنبری دانشیار دانشگاه یزد

۱۱۵۱-دکتر غلامرضا ابراهیم زاده رجائی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۲۱۵۱-دکتر غلامرضا اسدی کرم دانشیار علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۳۱۵۱-دکتر غلامرضا امیری دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

۴۱۵۱-دکتر غلامرضا جمالی دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس

۵۱۵۱-دکتر غلامرضا حسنی درمیان دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

۶۱۵۱-دکتر غلامرضا خاکساری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۷۱۵۱-دکتر غلام رضا خلج دانشیار مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۸۱۵۱-دکتر غلامرضا داشاب دانشیار ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه زابل

۹۱۵۱-دکتر غلامرضا روشن دانشیار جغرافیا دانشگاه گلستان

۰۲۵۱-دکتر غلامرضا زابلی دانشیار تغذیه دام دانشگاه پژوهشگاه زابل

۱۲۵۱-دکتر غلامرضا زارعی دانشیار دانشگاه یزد

۲۲۵۱-دکتر غلامرضا ضابط پورکاری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۲۵۱-دکتر غلامرضا عسکرزاده دانشیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۲۵۱-دکتر غلامرضا نجفی دانشیار شیمی دانشگاه قم

۵۲۵۱-دکتر فاضل امیری دانشیار منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

۶۲۵۱-دکتر فاضل جهانگیری دانشیار لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی

۷۲۵۱-دکتر فاضل شجاعی دانشیار شیمی دانشگاه خلیج فارس

۸۲۵۱-دکتر فاطمه الحانی دانشیار آموزش پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

۹۲۵۱-دکتر فاطمه السادات آقایی میبدی دانشیار دانشگاه یزد

۰۳۵۱-دکتر فاطمه آقایی دانشیار دانشگاه یزد

۱۳۵۱-دکتر فاطمه برزگری دانشیار دانشگاه یزد

۲۳۵۱-دکتر فاطمه حاجی اکبری دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه کوثر بجنورد

۳۳۵۱-دکتر فاطمه حمیدی فر دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۴۳۵۱-دکتر فاطمه دانشفر دانشیار دانشگاه کردستان

۵۳۵۱-دکتر فاطمه دست رنج دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

۶۳۵۱-دکتر فاطمه زارع زردینی دانشیار دانشگاه یزد

۷۳۵۱-دکتر فاطمه زارعی دانشیار علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۳۵۱-دکتر فاطمه زمانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد

۹۳۵۱-دکتر فاطمه شریعتی دانشیار بیولوژی دریا دانشگاه آزاد اسلامی

۰۴۵۱-دکتر فاطمه شکریان دانشیار مرتع آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۱۴۵۱-دکتر فاطمه شهابی زاده دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۵۱-دکتر فاطمه شیخ علیشاهی دانشیار دانشگاه یزد

۳۴۵۱-دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۴۴۵۱-دکتر فاطمه فرهت نیا دانشیار مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

۵۴۵۱-دکتر فاطمه قنبری دانشیار شیمی کاربردی دانشگاه‌های مهاباد

۶۴۵۱-دکتر فاطمه نادی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

۷۴۵۱-دکتر فاطمه نجات زاده دانشیار صنایع غذایی دانشگاه‌های خوی

۸۴۵۱-دکتر فاطمه نخعی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۴۵۱-دکتر فاطمه نصرتی دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران

۰۵۵۱-دکتر فاطمه واعظ جوادی دانشیار زمین شناسی دانشگاه تهران

۱۵۵۱-دکتر فاطمه وجدانی دانشیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

۲۵۵۱-دکتر فائزه اسدیان اردکانی دانشیار دانشگاه یزد

۳۵۵۱-دکتر فرانک اخلاقیان دانشیار دانشگاه کردستان

۴۵۵۱-دکتر فرانک بهمنی دانشیار فلسفه دانشگاه یاسوج

۵۵۵۱-دکتر فرج اله براتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

۶۵۵۱-دکتر فرح نامنی دانشیار تربیت بدنی دانشگاه ورامین

۷۵۵۱-دکتر فرخنده رضا نژاد دانشیار زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۸۵۵۱-دکتر فرداد راستگو دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

۹۵۵۱-دکتر فردین صادق زاده دانشیار خاک شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۰۶۵۱-دکتر فردین موسیوند دانشیار زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۶۵۱-دکتر فردین نعمت زاده دانشیار مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک

۲۶۵۱-دکتر فرزاد ابراهیمی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۳۶۵۱-دکتر فرزاد پارسا دانشیار دانشگاه کردستان

۴۶۵۱-دکتر فرزاد جهان بین دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شاهد

۵۶۵۱-دکتر فرزاد حسن پور دانشیار مهندسی آبیاری دانشگاه زابل

۶۶۵۱-دکتر فرزاد خادمی دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۷۶۵۱-دکتر فرزام توانکار دانشیار مهندسی جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

۸۶۵۱-دکتر فرزین شماع دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد کرمانشاه

۹۶۵۱-دکتر فرشاد ابراهیم پور نورآبادی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۷۵۱-دکتر فرشاد رخشنده رو دانشیار مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۱۷۵۱-دکتر فرشاد فائزی رازی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد سمنان

۲۷۵۱-دکتر فرشته ابوالحسنی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران

۳۷۵۱-دکتر فرشته پور محسنی دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور اردبیل

۴۷۵۱-دکتر فرشته کتبی دانشیار دانشگاه یزد

۵۷۵۱-دکتر فرشته کردستانی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۶۷۵۱-دکتر فرشید سلیمی ننه کران دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۷۷۵۱-دکتر فرشین هرمزی نژاد دانشیار علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی

۸۷۵۱-دکتر فرهاد اعتباری دانشیار مدیرت صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۹۷۵۱-دکتر فرهاد دیوسالاری دانشیار ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۰۸۵۱-دکتر فرهاد ذوالفقاری دانشیار مدیریت دانشگاه سراوان

۱۸۵۱-دکتر فرهاد رحمانی دانشیار دانشگاه کردستان

۲۸۵۱-دکتر فرهاد رحمانی فر دانشیار دامپزشکی دانشگاه شیراز

۳۸۵۱-دکتر فرهاد سلیمانیان دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی استان

۴۸۵۱-دکتر فرهاد سلیمی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

۵۸۵۱-دکتر فرهاد محمدی دانشیار دانشگاه کردستان

۶۸۵۱-دکتر فرهاد وفایی دانشیار دانشگاه کردستان

۷۸۵۱-دکتر فرهنگ میزانی دانشیار شیمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۸۸۵۱-دکتر فروغ کلانتری دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۸۵۱-دکتر فروغ محمدی دانشیار دامپزشکی دانشگاه آزاد کرمانشاه

۰۹۵۱-دکتر فریده شریفی فر دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۹۵۱-دکتر فریبا البرزی دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۲۹۵۱-دکتر فریبا حاجی علی دانشیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه الزهراء

۳۹۵۱-دکتر فریبا حافظی دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۹۵۱-دکتر فریبا خوشبخت دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شیراز

۵۹۵۱-دکتر فریبا نظری دانشیار انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۹۵۱-دکتر فریبرز پرندین دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد کرمانشاه

۷۹۵۱-دکتر فریبرز پیرو دانشیار جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی

۸۹۵۱-دکتر فریبرز عزیزی دانشیار شیمی دانشگاه ورامین

۹۹۵۱-دکتر فریبرز یوسفوند دانشیار مهندسی آبیاری دانشگاه آزاد کرمانشاه

۰۰۶۱-دکتر فریده حسین ثابت دانشیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

۱۰۶۱-دکتر فریدون اکبرزاده دانشیار انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۶۱-دکتر فریدون وفایی دانشیار مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳۰۶۱-دکتر فضل اﷲ لک دانشیار آمار دانشگاه خلیج فارس

۴۰۶۱-دکتر فلورا محمدی زاده دانشیار شیلات دانشگاه آزاداسلامی

۵۰۶۱-دکتر فهمیه مخبر دزفولی دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۶۰۶۱-دکتر قادر پریز دانشیار زبان وادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی

۷۰۶۱-دکتر قادر قاسمی دانشیار ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی

۸۰۶۱-دکتر قادر نجارباشی دانشیار فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی

۹۰۶۱-دکتر قاسم اکبری دانشیار مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۰۱۶۱-دکتر قاسم سلیمی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شیراز

۱۱۶۱-دکتر قاسم محمدی نژاد دانشیار به نژادی گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۱۶۱-دکتر قدرت احمدیان دانشیار علوم سیاسی دانشگاه رازی

۳۱۶۱-دکتر قدرت اﷲ حیدری دانشیار مرتع آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۴۱۶۱-دکتر قدرت اله رستمی پایدار دانشیار زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۱۶۱-دکتر کوروش استوارسنگری دانشیار علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۶۱۶۱-دکتر کارن فتاحی دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی

۷۱۶۱-دکتر کاظم برخورداری دانشیار دانشگاه یزد

۸۱۶۱-دکتر کاظم چراغ بیرجندی دانشیار تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۱۶۱-دکتر کامبیز رهبر دانشیار کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی

۰۲۶۱-دکتر کامبیز نرماشیری دانشیار عمران دانشگاه آزاد زاهدان

۱۲۶۱-دکتر کامران چپی دانشیار دانشگاه کردستان

۲۲۶۱-دکتر کامران شیوندی چلیچه دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

۳۲۶۱-دکتر کامران قاسمی دانشیار باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۴۲۶۱-دکتر کامران محسنی فر دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۲۶۱-دکتر کامی کابوسی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۶۲۶۱-دکتر کاوه پرندین دانشیار حسابداری دانشگاه پیام نور کرمانشاه

۷۲۶۱-دکتر کاوه کرمی دانشیار دانشگاه کردستان

۸۲۶۱-دکتر کبری کاظمیان مقدم دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

۹۲۶۱-دکتر کبری نودهی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۰۳۶۱-دکتر کرم اﷲ باقری فرد دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۶۱-دکتر کلثوم نامی دانشیار دانشگاه آزاداسلامی

۲۳۶۱-دکتر کمال رهبری منش دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۳۳۶۱-دکتر کمیل دشتی رستمی دانشیار تربیت بدنی دانشگاه مازندران

۴۳۶۱-دکتر کورش پارسا معین دانشیار مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۳۶۱-دکتر کوروش پارسا دانشیار مدیریت دانشگاه دماوند

۶۳۶۱-دکتر کیانوش فتحی واجارگاه دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۷۳۶۱-دکتر کیوان حیدرنژاد دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

۸۳۶۱-دکتر کیومرث احمدی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۳۶۱-دکتر کیومرث امینی دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۰۴۶۱-دکتر کیومرث فرح بخش دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

۱۴۶۱-دکتر کیومرث یاسریان دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۲۴۶۱-دکتر گارنیه کشیشیان دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۴۶۱-دکتر لاله رومیانی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۴۶۱-دکتر لطفعلی کوزه گر دانشیار جغرافیا انسانی دانشگاه شهید بهشتی

۵۴۶۱-دکتر لقمان اسدپور دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی استان

۶۴۶۱-دکتر لقمان قهرمانی دانشیار دانشگاه کردستان

۷۴۶۱-دکتر لیلی کریمی فرد دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی

۸۴۶۱-دکتر لیلا ابراهیمی قوام آبادی دانشیار محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی

۹۴۶۱-دکتر لیلا اسدپور دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۵۶۱-دکتر لیلا پیشکار دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۵۶۱-دکتر لیلا دولتیاری دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

۲۵۶۱-دکتر لیلا شهباز دانشیار ریاضی دانشگاه مراغه

۳۵۶۱-دکتر لیلا قاسمی دانشیار ادبیات عرب دانشگاه آزاد گرمسار

۴۵۶۱-دکتر لیلا ناطقی دانشیار صنایع عدایی دانشگاه ورامین

۵۵۶۱-دکتر لیلا ندرلو دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه رازی

۶۵۶۱-دکتر لیلا وفاجو دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۵۶۱-دکتر لیلی غلامی دانشیار منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۸۵۶۱-دکتر لیلی فزونی حسن کیاده دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۹۵۶۱-دکتر لیلی مرادی دانشیار شیمی دانشگاه دولتی کاشان

۰۶۶۱-دکتر مازیار احمدی گلسفیدی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۱۶۶۱-دکتر مازیار یحیوی دانشیار دانشگاه آزاداسلامی

۲۶۶۱-دکتر ماشاﷲ ولیخانی دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

۳۶۶۱-دکتر مالک احمدی دانشیار علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۴۶۶۱-دکتر مانی مجدم دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۵۶۶۱-دکتر متین هاشمی دانشیار مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۶۶۶۱-دکتر مجتبی اسماعیل زاده دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس

۷۶۶۱-دکتر مجتبی بذرافشان دانشیار مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

۸۶۶۱-دکتر مجتبی ترابی دانشیار دانشگاه یزد

۹۶۶۱-دکتر مجتبی جاویدی دانشیار الهیات دانشگاه شیراز

۰۷۶۱-دکتر مجتبی خسروی دانشیار دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۱۷۶۱-دکتر مجتبی دهقان بنادکی دانشیار دانشگاه یزد

۲۷۶۱-دکتر مجتبی ذوالجودی دانشیار هواشناسی دریایی دانشگاه اقیانوس شناسی

۳۷۶۱-دکتر مجتبی ذوالفقاری دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه اراک

۴۷۶۱-دکتر مجتبی رضایی احمد آبادی دانشیار دانشگاه یزد

۵۷۶۱-دکتر مجتبی گراوند دانشیار تاریخ دانشگاه لرستان

۶۷۶۱-دکتر مجتبی گودرزی دانشیار فیزیک دانشگاه صنعتی اراک

۷۷۶۱-دکتر مجتبی محمدی دانشیار منابع طبیعی دانشگاه سراوان

۸۷۶۱-دکتر مجتبی محمودی منفرد دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۹۷۶۱-دکتر مجتبی مختاریان دانشیار معدن دانشگاه صنعتی ارومیه

۰۸۶۱-دکتر مجتبی معظمی دانشیار مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۸۶۱-دکتر مجتبی ملکی چوبری دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

۲۸۶۱-دکتر مجتبی نجفی دانشیار تمام برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

۳۸۶۱-دکتر مجتبی یوسفی راد دانشیار مهندسی کشاورزی- زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۴۸۶۱-دکتر مجید نوجوان دانشیار صنایع دانشگاه آزاد اسلامی

۵۸۶۱-دکتر مجید اشرفی دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

۶۸۶۱-دکتر مجید الهی شیروان دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه بجنورد

۷۸۶۱-دکتر مجید حبیبی دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه اقیانوس شناسی

۸۸۶۱-دکتر مجید رضا رضوی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۸۶۱-دکتر مجید رضایی والا دانشیار دانشگاه صنعتی همدان

۰۹۶۱-دکتر مجید سلیمانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۱۹۶۱-دکتر مجید سنایی پور دانشیار مهندسی الکترونیک دانشگاه اراک

۲۹۶۱-دکتر مجید شخصی نیایی دانشیار دانشگاه یزد

۳۹۶۱-دکتر مجید صابری فتحی دانشیار فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

۴۹۶۱-دکتر مجید عباسی دانشیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی

۵۹۶۱-دکتر مجید عبدالرزاق نژاد علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی بیرجند

۶۹۶۱-دکتر مجید علی آبادی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۹۶۱-دکتر مجید فرهیان دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه آزاد کرمانشاه

۸۹۶۱-دکتر مجید قدسی حسن آباد دانشیار مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۹۹۶۱-دکتر مجید کزازی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

۰۰۷۱-دکتر مجید محمدصادق دانشیار دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار

۱۰۷۱-دکتر مجید محمدنژاد دانشیار شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

۲۰۷۱-دکتر مجید محمدی دانشیار ادبیات عرب دانشگاه رازی

۳۰۷۱-دکتر مجید نیک زر دانشیار دانشگاه یزد

۴۰۷۱-دکتر محبت نداف دانشیار زیست دانشگاه کوثر بجنورد

۵۰۷۱-دکتر محبعلی رهدار دانشیار صنایع دانشگاه سیستان و بلوچستان

۶۰۷۱-دکتر محبوبه السادات شریف دانشیار شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۰۷۱-دکتر محبوبه ربانی دانشیار شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

۸۰۷۱-دکتر محبوبه سادات شریف دانشیار شیمی دانشگاه قم

۹۰۷۱-دکتر محبوبه سلیمان پور دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

۰۱۷۱-دکتر محبوبه شهری ناصری دانشیار فیزیک دانشگاه پیام نور

۱۱۷۱-دکتر محبوبه طاهرخانی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد واحد تاکستان قزوین

۲۱۷۱-دکتر محبوبه عابدی سماکوش دانشیار تربیت بدنی دانشگاه مازندران

۳۱۷۱-دکتر محبوبه مسلمی زاده دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۱۷۱-دکتر محبوبه یگانه دانشیار فیزیک دانشگاه کوثر بجنورد

۵۱۷۱-دکتر محد امینی زاده دانشیار حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان

۶۱۷۱-دکتر محسن احمدپور دانشیار محیط زیست دریا دانشگاه مازندران

۷۱۷۱-دکتر محسن احمدنژاد دانشیار مهندسی عمران دانشگاه مازندران

۸۱۷۱-دکتر محسن بارونی دانشیار مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۹۱۷۱-دکتر محسن پورصادقیان دانشیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۰۲۷۱-دکتر محسن پیشوایی علوی دانشیار دانشگاه کردستان

۱۲۷۱-دکتر محسن ترابیان دانشیار آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۲۲۷۱-دکتر محسن جبین پور دانشیار دانشگاه یزد

۳۲۷۱-دکتر محسن جعفری دانشیار تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

۴۲۷۱-دکتر محسن حبیبی دانشیار فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

۵۲۷۱-دکتر محسن حسینعلی زاده دانشیار مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۶۲۷۱-دکتر محسن خالقی مقدم دانشیار ریاضی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۷۲۷۱-دکتر محسن خطیبی نیا دانشیار عمران دانشگاه بیرجند

۸۲۷۱-دکتر محسن خواجه امینیان دانشیار دانشگاه یزد

۹۲۷۱-دکتر محسن دهقانی دانشیار دانشگاه آزاداسلامی

۰۳۷۱-دکتر محسن رستمیان دانشیار ریاضی دانشگاه بجنورد

۱۳۷۱-دکتر محسن رشیدی دانشیار حسایداری دانشگاه لرستان

۲۳۷۱-دکتر محسن رضایی دانشیار دانشگاه یزد

۳۳۷۱-دکتر محسن رضائی دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران

۴۳۷۱-دکتر محسن رمضانی دانشیار دانشگاه کردستان

۵۳۷۱-دکتر محسن رنجبران دانشیار زمین شناسی دانشگاه تهران

۶۳۷۱-دکتر محسن زارع زاده دانشیار دانشگاه یزد

۷۳۷۱-دکتر محسن زاینده رودی دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی

۸۳۷۱-دکتر محسن زیب دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۳۷۱-دکتر محسن شیراوند دانشیار الهیات و معارف اهل بیت (ع) دانشگاه اصفهان

۰۴۷۱-دکتر محسن عارفی دانشیار آمار دانشگاه بیرجند

۱۴۷۱-دکتر محسن عبداللهی دانشیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۲۴۷۱-دکتر محسن عبدالهی معارف دانشیار علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۴۷۱-دکتر محسن علامه دانشیار زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۴۴۷۱-دکتر محسن علیزاده ثانی دانشیار مدیریت بازگانی دانشگاه مازندران

۵۴۷۱-دکتر محسن فرشادفر دانشیار کشاورزی دانشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی

۶۴۷۱-دکتر محسن کیخا صابر دانشیار گیاه شناسی دانشگاه زابل

۷۴۷۱-دکتر محسن گل محمدیان دانشیار روانشناسی دانشگاه رازی

۸۴۷۱-دکتر محسن مرادی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۹۴۷۱-دکتر محسن ملکی دانشیار آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

۰۵۷۱-دکتر محمد ابراهیم مالمیر دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه رازی

۱۵۷۱-دکتر محمد اسلامیان پیچا دانشیار ریاضی محض دانشگاه علم و فناوری مازندران

۲۵۷۱-دکتر محمد اکبری دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند

۳۵۷۱-دکتر محمد امین ادیبی دانشیار مدیریت صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۴۵۷۱-دکتر محمد امین فرد دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

آبرومند دانشیار پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ۵۵۷۱-دکتر

آزادی دانشیار عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ۶۵۷۱-دکتر

باقر توکلی دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۷۵۷۱-دکتر

باقر خدابخشی دانشیار دانشگاه صنعتی همدان ۸۵۷۱-دکتر

باقر عامری نیا حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ۹۵۷۱-دکتر

۵۶۷۱-دکتر محمد جواد عبدالهی فرد دانشیار برق دانشگاه تفرش

۶۶۷۱-دکتر محمد جواد محمود ابادی دانشیار مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

۷۶۷۱-دکتر محمد حاتمی دانشیار مکانیک دانشگاه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

۸۶۷۱-دکتر محمد حاجی زاد دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۶۷۱-دکتر محمد حبیبی دانشیار ریاضی دانشگاه تفرش

۰۷۷۱-دکتر محمد حجت دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۷۷۱-دکتر محمد حجی پور دانشیار جغرافیا دانشگاه بیرجند

۲۷۷۱-دکتر محمد حسن بهنام فر دانشیار تاریخ دانشگاه کوثر بجنورد

۳۷۷۱-دکتر محمد حسن جوادی دانشیار فقه و حقوق دانشگاه ارومیه

۴۷۷۱-دکتر محمد حسن صادقی روشن دانشیار محیط زیست دانشگاه آزاد واحد تاکستان قزوین

۵۷۷۱-دکتر محمد حسن مجیدی دانشیار مهندسی مخابرات دانشگاه بیرجند

تقی رکنی دانشیار کلام اسلامی دانشگاه قم ۰۶۷۱-دکتر

توحیدی دانشیار مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) ۱۶۷۱-دکتر

ثابت دانشیار فناوری نانو دانشگاه ولی عصر (عج) ۲۶۷۱-دکتر

جلیلوند دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی همدان ۳۶۷۱-دکتر

جواد رضوانی دانشیار مکانیک دانشگاه آزاد سمنان ۴۶۷۱-دکتر

رادمرد دانشیار حقوق دانشگاه مازندران ۸۸۷۱-دکتر

رحمان رحیمی دانشیار دانشگاه کردستان ۹۸۷۱-دکتر

رحیمی دانشیار زبان عرب دانشگاه اصفهان ۰۹۷۱-دکتر

رضا جابر انصاری دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان ۱۹۷۱-دکتر

۶۷۷۱-دکتر محمد حسین امینی فرد دانشیار باغبانی دانشگاه بیرجند

۷۷۷۱-دکتر محمد حسین ثقفی دانشیار عمران دانشگاه آزاد سمنان

۸۷۷۱-دکتر محمد حسین خسروی دانشیار مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

۹۷۷۱-دکتر محمد حسین زمانیان دانشیار متخصص بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی

۰۸۷۱-دکتر محمد حسین فلاح دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۸۷۱-دکتر محمد حسین معطر دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۲۸۷۱-دکتر محمد خاکساری دانشیار پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۳۸۷۱-دکتر محمد خلیلی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه اراک

۴۸۷۱-دکتر محمد خیرخواه دانشیار اکولوژی دانشگاه بجنورد

۵۸۷۱-دکتر محمد دادپسند دانشیار کشاورزی دانشگاه شیراز

۶۸۷۱-دکتر محمد دالمن پور دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

۷۸۷۱-دکتر دوستار دانشیار مدیریت دانشگاه گیلان

۷۹۷۱-دکتر محمد رضا فرهادپور دانشیار علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۹۷۱-دکتر محمد رضا یوسفی دانشیار ادبیات عرب دانشگاه قم

۹۹۷۱-دکتر محمد رضایی دانشیار دانشگاه ملایر

۰۰۸۱-دکتر محمد رنجبرهمقاوندی دانشیار فنی مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۰۸۱-دکتر محمد روحانی مقدم دانشیار فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد سمنان

۲۰۸۱-دکتر محمد سجاد صیدی دانشیار روانشناسی دانشگاه رازی

۳۰۸۱-دکتر محمد سلیمانی دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

۴۰۸۱-دکتر محمد سیم جو دانشیار مهندسی نفت دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۵۰۸۱-دکتر محمد شاه کرمی دانشیار دانشگاه یزد

۶۰۸۱-دکتر محمد شریف خانی دانشیار مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

رضا دهقانی اشکذری دانشیار کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی ۲۹۷۱-دکتر

رضا ذوالفقاری دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه قم ۳۹۷۱-دکتر

رضا شاه حسینی دانشیار دانشگاه یزد ۴۹۷۱-دکتر

رضا شهبازی دانشیار هنر‌های نمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ۵۹۷۱-دکتر

رضا صرفی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۶۹۷۱-دکتر

۷۰۸۱-دکتر محمد شورمچ دانشیار تاریخ دانشگاه پیام نور

۸۰۸۱-دکتر محمد صادقی دانشیار دانشگاه یزد

۹۰۸۱-دکتر محمد صالح قفائی دانشیار دانشگاه یزد

۰۱۸۱-دکتر محمد طاهر میرکزهی دانشیار تغذیه دانشگاه سراوان

۱۱۸۱-دکتر محمد طائر قدسی دانشیار ادبیات دانشگاه آزاد میاندوآب

۲۱۸۱-دکتر محمد طلوع عسگری دانشیار برق دانشگاه آزاد سمنان

۳۱۸۱-دکتر محمد عابدی اردکانی دانشیار دانشگاه یزد

۴۱۸۱-دکتر محمد عترت دوست دانشیار الهیات دانشگاه ولی عصر (عج)

۵۱۸۱-دکتر محمد عظیمی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان اردبیل

۶۱۸۱-دکتر محمد علی اخگر دانشیار علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۷۱۸۱-دکتر محمد علی رستمی نژاد دانشیار فناوری آموزشی دانشگاه بیرجند

۸۱۸۱-دکتر محمد علی شیخ محسنی دانشیار شیمی دانشگاه شهید باکری

علی صالحی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه گیلان ۹۱۸۱-دکتر

علی فردین دانشیار روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ۰۲۸۱-دکتر

علی قاسم زاده دانشیار شیمی دانشگاه قم ۱۲۸۱-دکتر

علی کرمی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ۲۲۸۱-دکتر

علی مهرپویا ریاضی دانشگاه تفرش ۳۲۸۱-دکتر

۹۲۸۱-دکتر محمد کاظم رحیمی نژاد دانشیار دانشگاه یزد

۰۳۸۱-دکتر محمد کاظم کاوه پیش قدم دانشیار علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۱۳۸۱-دکتر محمد کاظم محمدی دانشیار علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی

۲۳۸۱-دکتر محمد کاوه نافچی دانشیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۳۸۱-دکتر محمد محسن زاده دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گیلان

۴۳۸۱-دکتر محمد محمدی دانشیار فیزیک دانشگاه خلیج فارس

۵۳۸۱-دکتر محمد مدرسی دانشیار بهنژادی گیاهی دانشگاه خلیج فارس

۶۳۸۱-دکتر محمد مقاصدی دانشیار ریاضی محض دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۷۳۸۱-دکتر محمد ملاعلی پور دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران

۸۳۸۱-دکتر محمد ملکی دانشیار دانشگاه کردستان

علیزاده دانشیار اقتصاد دانشگاه لرستان ۴۲۸۱-دکتر

غفوری فر دانشیار زبان ادبیات عرب دانشگاه کوثر بجنورد ۵۲۸۱-دکتر

فائزی قاسمی دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ۶۲۸۱-دکتر

قاسم اکبری دانشیار آمار دانشگاه بیرجند ۷۲۸۱-دکتر

قانونی بقا دانشیار مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی ۸۲۸۱-دکتر

۹۳۸۱-دکتر محمد مهدی ابطحی دانشیار فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۰۴۸۱-دکتر محمد مهدی حسین زاده دانشیار جغرافیا طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

۱۴۸۱-دکتر محمد مهدی حسینی دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد شاهرود

۲۴۸۱-دکتر محمد مهدی رضایی دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

۳۴۸۱-دکتر محمد مهدی زاهدی دانشیار ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۴۴۸۱-دکتر محمد مهدی فداکار دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۵۴۸۱-دکتر محمد مهدی فرقانی فر دانشیار زیست شناسی سلولی ومولکولی دانشگاه آزاد دامغان

۶۴۸۱-دکتر محمد مهدی فروغی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (شهید حاج قاسم سلیمانی)

۷۴۸۱-دکتر محمد مهدی کریم نژاد دانشیار دانشگاه یزد

۸۴۸۱-دکتر محمد مهدی معینی دانشیار علوم دامی دانشگاه رازی

۹۴۸۱-دکتر محمد مهدی نوری اسکندری دانشیار ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود

۰۵۸۱-دکتر محمد مولوی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

میرزایی حیدری دانشیار مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ۱۵۸۱-دکتر

نبی احمدی دانشیار ادبیات عرب دانشگاه رازی ۲۵۸۱-دکتر

نبی رنجبری دانشیار گروه زبان دانشگاه آزاد اسلامی ۳۵۸۱-دکتر

نریمانی راد دانشیار فیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ۴۵۸۱-دکتر

نعمتی دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ۵۵۸۱-دکتر

۶۵۸۱-دکتر هادی خالقزاده دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۵۸۱-دکتر همتی دانشیار علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۵۸۱-دکتر محمدباقر نگهبان دانشیار علم اطلاعات دانشگاه خلیج فارس

۹۵۸۱-دکتر محمدتقی بائی دانشیار شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

۰۶۸۱-دکتر محمدتقی خیرآبادی دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۱۶۸۱-دکتر محمدتقی معصومی دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۲۶۸۱-دکتر محمدجواد تقی پوریانی گیلانی دانشیار گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی

۳۶۸۱-دکتر محمدجواد سلمانپور دانشیار الهیات دانشگاه شیراز

۴۶۸۱-دکتر محمدجواد شریف زاده دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

۵۶۸۱-دکتر محمدحسن جعفری ندوشن دانشیار دانشگاه یزد

۶۶۸۱-دکتر محمدحسن طرازکار دانشیار کشاورزی دانشگاه شیراز

۷۶۸۱-دکتر محمدحسین جهانگیر دانشیار مهندسی انرژی دانشگاه تهران

۸۶۸۱-دکتر محمدحسین رونقی دانشیار اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز

۹۶۸۱-دکتر محمدحسین سالاری فر دانشیار روان شناسی دانشگاه بیرجند

۰۷۸۱-دکتر محمدحسین طالبی دانشیار دانشگاه یزد

۱۷۸۱-دکتر محمدحسین قلی زاده دانشیار دانشگاه کردستان

۲۷۸۱-دکتر محمدحسین معیری دانشیار مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

۳۷۸۱-دکتر محمدحسین ناصری فرد دانشیار دانشگاه یزد

۴۷۸۱-دکتر محمدرضا احمدزاده دانشیار برق دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۷۸۱-دکتر محمدرضا اختصاصی دانشیار دانشگاه یزد

۶۷۸۱-دکتر محمدرضا اسدی یونسی دانشیار روانشناسی دانشگاه بیرجند

۷۷۸۱-دکتر محمدرضا اکبری دانشیار علوم دامی دانشگاه بیرجند

۸۷۸۱-دکتر محمدرضا اله قلی قصری دانشیار شیمی دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۹۷۸۱-دکتر محمدرضا آخوندی دانشیار دانشگاه یزد

۰۸۸۱-دکتر محمدرضا برزوئی دانشیار ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

۱۸۸۱-دکتر محمدرضا برومند دانشیار عمران دانشگاه تفرش

۲۸۸۱-دکتر محمدرضا بلانیان دانشیار دانشگاه یزد

۳۸۸۱-دکتر محمدرضا پیرچراغ دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۴۸۸۱-دکتر محمدرضا جمالی دانشیار شیمی دانشگاه علم و فناوری مازندران

۵۸۸۱-دکتر محمدرضا داداشی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۶۸۸۱-دکتر محمدرضا ربیعی مندجین دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۸۸۱-دکتر محمدرضا رسولی دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

۸۸۸۱-دکتر محمدرضا رضوانی دانشیار کشاورزی دانشگاه شیراز

۹۸۸۱-دکتر محمدرضا زند مقدم دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد سمنان

۰۹۸۱-دکتر محمدرضا سرمستی امامی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه علم و فناوری مازندران

۱۹۸۱-دکتر محمدرضا سلطانی ایزدموسی دانشیار فیزیک دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۲۹۸۱-دکتر محمدرضا سلیمی بجستانی دانشیار پاتوبیولوژی دانشگاه سمنان

۳۹۸۱-دکتر محمدرضا صفدرخانی دانشیار دانشگاه یزد

۴۹۸۱-دکتر محمدرضا عبودی دانشیار علوم دانشگاه شیراز

۵۹۸۱-دکتر محمدرضا قربانی دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه بجنورد

۶۹۸۱-دکتر محمدرضا کلائی دانشیار مهندسی شیمی، پلیمر و نساجی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۹۸۱-دکتر محمدرضا مطهری دانشیار مهندسی عمران دانشگاه اراک

۸۹۸۱-دکتر محمدرضا معصومی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی زواره

۹۹۸۱-دکتر محمدرضا ملک ثابت دانشیار دانشگاه یزد

۰۰۹۱-دکتر محمدرضا ولیلو دانشیار دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۱۰۹۱-دکتر محمدصادق حیدری دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۲۰۹۱-دکتر محمدصادق نصراللهی دانشیار ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

۳۰۹۱-دکتر محمدعلی باقری دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۹۱-دکتر محمدعلی پرغو دانشیار تاریخ دانشگاه تبریز

۵۰۹۱-دکتر محمدعلی تجملیان دانشیار دانشگاه یزد

۶۰۹۱-دکتر محمدعلی حسین زاده دانشیار دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۷۰۹۱-دکتر محمدعلی خورسندیان دانشیار حقوق دانشگاه شیراز

۸۰۹۱-دکتر محمدعلی رضایی کرمانی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

۹۰۹۱-دکتر محمدعلی رنجبر دانشیار علوم انسانی دانشگاه شیراز

۰۱۹۱-دکتر محمدعلی فردین دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد زاهدان

۱۱۹۱-دکتر محمدعلی قاسم زاده دانشیار شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۱۹۱-دکتر محمدعلی گنجعلی دانشیار فیزیک دانشگاه علم و فناوری مازندران

۳۱۹۱-دکتر محمدعلی نوروزیان دانشیار علوم دام و طیور دانشگاه تهران

۴۱۹۱-دکتر محمدکاظم خالصی دانشیار شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۵۱۹۱-دکتر محمدمهدی جوکار دانشیار علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۱۹۱-دکتر محمدمهدی زارعی دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

۷۱۹۱-دکتر محمدمهدی شاهمرادی فریدونی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

۸۱۹۱-دکتر محمدمهدی مجاهدی موخر دانشیار اقتصاد بازرگانی-پولی دانشگاه علامه طباطبایی

۹۱۹۱-دکتر محمدمیرزایی حیدری دانشیار مهندسی تولید وژنتیک گیاهی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۰۲۹۱-دکتر محمدنقی صفرزاد ویشکایی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۲۹۱-دکتر محمدهادی امید دانشیار روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

۲۲۹۱-دکتر محمدهادی صادقی دانشیار حقوق دانشگاه شیراز

۳۲۹۱-دکتر محمود احمدپور برازجانی دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

۴۲۹۱-دکتر محمود احمدی دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

۵۲۹۱-دکتر محمود اسدی دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۲۹۱-دکتر محمود امامی نمین دانشیار حقوق دانشگاه مازندران

۷۲۹۱-دکتر محمود بابایی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۸۲۹۱-دکتر محمود پور یوسف دانشیار زراعت- اکولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۹۲۹۱-دکتر محمود جاجرمی دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.

۰۳۹۱-دکتر محمود حاجی صفری دانشیار متالوژی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۱-دکتر محمود حسنی دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۲۳۹۱-دکتر محمود ذاکری نیری دانشیار عمران دانشگاه آزاد اسلامی

۳۳۹۱-دکتر محمود سینائی دانشیار زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد چابهار

۴۳۹۱-دکتر محمود عبداللهی دانشیار معدن دانشگاه تربیت مدرس

۵۳۹۱-دکتر محمود عیسوی دانشیار اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

۶۳۹۱-دکتر محمود فال سلیمان دانشیار جغرافیا دانشگاه بیرجند

۷۳۹۱-دکتر محمود قنبری دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۸۳۹۱-دکتر محمود کوشش صبا دانشیار دانشگاه کردستان

۹۳۹۱-دکتر محمود گودرزی دانشیار مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۴۹۱-دکتر محمود محمدی شریف دانشیار بیماری‌های گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۱۴۹۱-دکتر محمود مشفق دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

۲۴۹۱-دکتر محمود نیاد دانشیار دانشگاه خلیج فارس

۳۴۹۱-دکتر محمودرضا شاکرمی دانشیار برق دانشگاه فنی و مهندسی

۴۴۹۱-دکتر محمودزاده باقری دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی

۵۴۹۱-دکتر مختار عارفی دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد کرمانشاه

۶۴۹۱-دکتر مددعلی ولوییان دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد سمنان

۷۴۹۱-دکتر مدرس خیابانی دانشیار زبان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۸۴۹۱-دکتر مراد شمسی دانشیار علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۴۹۱-دکتر مرادپاشا اسکندری نسب دانشیار علوم دامی دانشگاه زنجان

۰۵۹۱-دکتر مرتضی قاسمی دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۵۹۱-دکتر مرتضی ابراهیمی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

۲۵۹۱-دکتر مرتضی اسفندیاری دانشیار شیمی دانشگاه بجنورد

۳۵۹۱-دکتر مرتضی جدید الاسلام زیدآبادی دانشیار برق دانشگاه صنعتی سیرجان

۴۵۹۱-دکتر مرتضی خدابین دانشیار آمار کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۵۵۹۱-دکتر مرتضی سعادت طرقی دانشیار مکانیک دانشگاه کوثر بجنورد

۶۵۹۱-دکتر مرتضی قاسمی دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۵۹۱-دکتر مرتضی نظیفی دانشیار روانشناسی دانشگاه بجنورد

۸۵۹۱-دکتر مرجان عباسی دانشیار مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

۹۵۹۱-دکتر مرجان علی اکبرزاده دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه ورامین

۰۶۹۱-دکتر مرجان مجدی نسب دانشیار کشاورزی دانشگاه شیراز

۱۶۹۱-دکتر مرزبان ادیب منش دانشیار برنامه ریزی آموزشی دانشگاه فرهنگیان

۲۶۹۱-دکتر مرضیه السادات سجادی نژاد دانشیار روانشناسی دانشگاه اراک

۳۶۹۱-دکتر مرضیه پیله ور دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۴۶۹۱-دکتر مرضیه فلاح تفتی دانشیار دانشگاه یزد

۵۶۹۱-دکتر مرضیه محصص دانشیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

۶۶۹۱-دکتر مریم ابریشم کار دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۶۹۱-دکتر مریم ارمغان دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۸۶۹۱-دکتر مریم اسلام پناه دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه

۹۶۹۱-دکتر مریم اله دادیان دانشیار مامایی دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

۰۷۹۱-دکتر مریم آقایی بجستانی دانشیار فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد سمنان

۱۷۹۱-دکتر مریم بختیار دانشیار علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۷۹۱-دکتر مریم بستان پیرا دانشیار شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۳۷۹۱-دکتر مریم بناهان دانشیار علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء

۴۷۹۱-دکتر مریم درپر دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد

۵۷۹۱-دکتر مریم درگاهی دانشیار شیمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۶۷۹۱-دکتر مریم سالم دانشیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

۷۷۹۱-دکتر مریم شیبانیان دانشیار زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد

۸۷۹۱-دکتر مریم صابری دانشیار دانشگاه یزد

۹۷۹۱-دکتر مریم صدرنیا دانشیار زیست شناسی دانشگاه پیام نور واحد اراک

۰۸۹۱-دکتر مریم عبدشاهی دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه الزهراء

۱۸۹۱-دکتر مریم قانع دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۸۹۱-دکتر مریم قربانی هشجین دانشیار ریاضی جبر دانشگاه علم و فناوری مازندران

۳۸۹۱-دکتر مریم قریشی دانشیار روانشناسی دانشگاه الزهراء

۴۸۹۱-دکتر مریم کریمیان بستانی دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد زاهدان

۵۸۹۱-دکتر مریم کیانی صدر دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۶۸۹۱-دکتر مریم محمدی روزبهانی دانشیار محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی

۷۸۹۱-دکتر مریم مختاری دینانی دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه الزهراء

۸۸۹۱-دکتر مریم مشایخ دانشیار مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۹۸۹۱-دکتر مریم نیّری دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی

۰۹۹۱-دکتر مریم یزدانی دانشیار شیمی دانشگاه شهید باکری

۱۹۹۱-دکتر مژده چله مال دزفول نژاد دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۹۹۱-دکتر مژده ملکی دانشیار گیاه پزشکی دانشگاه ورامین

۳۹۹۱-دکتر مژگان حسینی دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۹۹۱-دکتر مژگان عظیمی دانشیار مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۵۹۹۱-دکتر مژگان فرزامی سپهر دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۶۹۹۱-دکتر مژگان محمدی نائینی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۷۹۹۱-دکتر مسعود ابراهیمی دانشیار دانشگاه کردستان

۸۹۹۱-دکتر مسعود باغفلکی دانشیار ریاضی دانشگاه رئیس آزاد کرمانشاه

۹۹۹۱-دکتر مسعود تقی زاده دانشیار علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

۰۰۰۲-دکتر مسعود دهقان دانشیار دانشگاه کردستان

۱۰۰۲-دکتر مسعود دوستی دانشیار مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۲۰۰۲-دکتر مسعود دیدارخواه دانشیار علوم دامی دانشگاه بیرجند

۳۰۰۲-دکتر مسعود رادمهر دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

۴۰۰۲-دکتر مسعود رخش خورشید دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند

۵۰۰۲-دکتر مسعود رهگذر دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

۶۰۰۲-دکتر مسعود سپه وندی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۰۰۲-دکتر مسعود سعادتی دانشیار شیمی دانشگاه فرهنگیان

۸۰۰۲-دکتر مسعود شکوهی دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۹۰۰۲-دکتر مسعود صفری دانشیار جغرافیا دانشگاه پیام نور کرمانشاه

۰۱۰۲-دکتر مسعود گلستانی اسفندآبادی دانشیار دانشگاه یزد

۱۱۰۲-دکتر مسعود معصومی دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی

۲۱۰۲-دکتر مسعود موحدی دانشیار دانشگاه یزد

۳۱۰۲-دکتر مسعود میروکیلی دانشیار دانشگاه یزد

۴۱۰۲-دکتر مسعود نیازی دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۵۱۰۲-دکتر مسعود نیک سیرت دانشیار دانشگاه یزد

۶۱۰۲-دکتر مسعود هنرور دانشیار مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۷۱۰۲-دکتر مسلم باقری دانشیار اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز

۸۱۰۲-دکتر مسلم محمدی دانشیار کامپیوتر دانشگاه پیام نور میاندوآب

۹۱۰۲-دکتر مسیح افقه دانشیار علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۰۲۰۲-دکتر مصطفی اسماعیلی دانشیار مهندسی برق دانشگاه صنعتی بیرجند

۱۲۰۲-دکتر مصطفی بسطام دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه مازندران

۲۲۰۲-دکتر مصطفی رجائی پور دانشیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۳۲۰۲-دکتر مصطفی سالاری دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه آزاد زاهدان

۴۲۰۲-دکتر مصطفی سبزه کار دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی بیرجند

۵۲۰۲-دکتر مصطفی شیرمردی دانشیار دانشگاه یزد

۶۲۰۲-دکتر مصطفی عزیزی شمامی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه مازندران

۷۲۰۲-دکتر مصطفی غلامی دانشیار برق دانشگاه علم و فناوری مازندران

۸۲۰۲-دکتر مصطفی فیروزآبادی دانشیار دانشگاه یزد

۹۲۰۲-دکتر مصطفی قبایی دانشیار کامپیوتر دانشگاه قم

۰۳۰۲-دکتر مصطفی گواهی دانشیار زراعت دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۱۳۰۲-دکتر مصطفی مصلایی دانشیار دانشگاه یزد

۲۳۰۲-دکتر مصطفی هادوی نژاد دانشیار مدیریت دانشگاه ولی عصر (عج)

۳۳۰۲-دکتر مظاهر احمدی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

۴۳۰۲-دکتر مظاهر سلامت طلب دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

۵۳۰۲-دکتر معصومه باقرپور دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

۶۳۰۲-دکتر معصومه دهقان دانشیار علوم انسانی دانشگاه شیراز

۷۳۰۲-دکتر معصومه رستم آبادی دانشیار عمران دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا قزوین

۸۳۰۲-دکتر معصومه زارع ده آبادی دانشیار دانشگاه یزد

۹۳۰۲-دکتر معصومه شاه میرزائی دانشیار مهندسی هوا و فضا دانشگاه آزاد گرمسار

۰۴۰۲-دکتر معصومه شایان مهر دانشیار بیماری‌های گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۱۴۰۲-دکتر معصومه صادقی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه آزاد گرمسار

۲۴۰۲-دکتر معصومه عابدینی دانشیار زیست شناسی دانشگاه پیام نوز

۳۴۰۲-دکتر معصومه عرفانی خانقاهی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه واحد یادگار امام (ره)

۴۴۰۲-دکتر معصومه موذن سرخی دانشیار مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه کوثر بجنورد

۵۴۰۲-دکتر معصومه نژادعلی لفمجانی دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۶۴۰۲-دکتر معظمه کردجزی دانشیار فرآوری محصولات دریایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۷۴۰۲-دکتر معین صباحی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

۸۴۰۲-دکتر مفید فردوسی دانشیار جغرافیا دانشگاه بیرجند

۹۴۰۲-دکتر ملاحت شعبانی دانشیار مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور اردبیل

۰۵۰۲-دکتر ملیحه اختری دانشیار چوب و صنایع کاغذی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

۱۵۰۲-دکتر ملیحه صمدی کاظمی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

۲۵۰۲-دکتر ملیحه علی ماندگاری دانشیار دانشگاه یزد

۳۵۰۲-دکتر منصور احمدی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۵۰۲-دکتر منصور افشار محمدیان دانشیار زیست شناسی دانشگاه گیلان

۵۵۰۲-دکتر منصور پروین دانشیار جغرافیا دانشگاه رازی

۶۵۰۲-دکتر منصور جعفری بگلو دانشیار جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

۷۵۰۲-دکتر منصور خرم دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

۸۵۰۲-دکتر منصور غریب پور دانشیار فقه دانشگاه یاسوج

۹۵۰۲-دکتر منصور گرکز دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۰۶۰۲-دکتر منصور لهونیان دانشیار دانشگاه کردستان

۱۶۰۲-دکتر منصور مصلی نژاد دانشیار هنر و معماری دانشگاه شیراز

۲۶۰۲-دکتر منصور نیک پناه دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه سراوان

۳۶۰۲-دکتر منصور نیک پور دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی

۴۶۰۲-دکتر منصوره پشنگ پور دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

۵۶۰۲-دکتر منصوره تجویدی دانشیار پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۶۶۰۲-دکتر منوچهر علی نژاد دانشیار دانشگاه یزد

۷۶۰۲-دکتر منیره سادات حسینی طبقدهی دانشیار پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

۸۶۰۲-دکتر منیژه احمدی دانشیار جغرافیا دانشگاه زنجان

۹۶۰۲-دکتر مهتاب پیرباوقار دانشیار دانشگاه کردستان

۰۷۰۲-دکتر مهدی شریف دانشیار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۱۷۰۲-دکتر مهدی غیبی دانشیار علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۲۷۰۲-دکتر مهدی ابراهیمی دانشیار زیست شناسی دانشگاه ورامین

۳۷۰۲-دکتر مهدی ابطحی دانشیار مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۴۷۰۲-دکتر مهدی احمدی نژاد دانشیار علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۵۷۰۲-دکتر مهدی ادیبی دانشیار عمران دانشگاه بجنورد

۶۷۰۲-دکتر مهدی اره پناهی دانشیار برق دانشگاه تفرش

۷۷۰۲-دکتر مهدی اسلام زاده دانشیار دانشگاه یزد

۸۷۰۲-دکتر مهدی اسماعیل پور دانشیار دانشگاه یزد

۹۷۰۲-دکتر مهدی اسماعیلی دانشیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۰۸۰۲-دکتر مهدی اعلم دانشیار دانشگاه یزد

۱۸۰۲-دکتر مهدی افچنگی دانشیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۲۸۰۲-دکتر مهدی بانشی دانشیار مکانیک دانشگاه شیراز

۳۸۰۲-دکتر مهدی بشکوه دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۴۸۰۲-دکتر مهدی بیات دانشیار شیمی دانشگاه بجنورد

۵۸۰۲-دکتر مهدی تقوی رفسنجانی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه ولی عصر (عج)

۶۸۰۲-دکتر مهدی ثقفی دانشیار دانشگاه پیام نور

۷۸۰۲-دکتر مهدی جعفری دانشیار دانشگاه یزد

۸۸۰۲-دکتر مهدی جوکار دانشیار الهیات دانشگاه یاسوج

۹۸۰۲-دکتر مهدی چگنی دانشیار حقوق دانشگاه آیت اﷲ العظمی بروجردی

۰۹۰۲-دکتر مهدی حاتمی دانشیار دانشگاه کردستان

۱۹۰۲-دکتر مهدی حسینی فرهی دانشیار علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۹۰۲-دکتر مهدی خاکزند دانشیار معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۹۰۲-دکتر مهدی خداوردی زاده دانشیار ابتیک لیزر دانشگاه صنعتی ارومیه

۴۹۰۲-دکتر مهدی خلج دانشیار شیمی دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا قزوین

۵۹۰۲-دکتر مهدی ذاکری دانشیار مهندسی آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۶۹۰۲-دکتر مهدی رضا سرافراز دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شیراز

۷۹۰۲-دکتر مهدی رضایی صامتی دانشیار دانشگاه ملایر

۸۹۰۲-دکتر مهدی رفیعی راد دانشیار ریاضی محض دانشگاه مازندران

۹۹۰۲-دکتر مهدی رمضانی دانشیار مهندسی منابع طبیعی علوم مرتع دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۰۰۱۲-دکتر مهدی روحی دانشیار ریاضی دانشگاه گلستان

۱۰۱۲-دکتر مهدی رییس زاده دانشیار دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۱۲-دکتر مهدی زکی پور دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۳۰۱۲-دکتر مهدی زمستانی دانشیار دانشگاه کردستان

۴۰۱۲-دکتر مهدی زواری دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی استان

۵۰۱۲-دکتر مهدی سبک دانشیار دانشگاه یزد

۶۰۱۲-دکتر مهدی سراوانی دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد زاهدان

۷۰۱۲-دکتر مهدی سلطانی دانشیار دانشگاه یزد

۸۰۱۲-دکتر مهدی سلطانی فر دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد سمنان

۹۰۱۲-دکتر مهدی سیاهی دانشیار مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

۰۱۱۲-دکتر مهدی صفری دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

۱۱۱۲-دکتر مهدی صفری گرایلی دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

۲۱۱۲-دکتر مهدی عبدالملکی دانشیار دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

۳۱۱۲-دکتر مهدی عزتی دانشیار تاریخ دانشگاه رازی

۴۱۱۲-دکتر مهدی فاتحی نیا دانشیار دانشگاه یزد

۵۱۱۲-دکتر مهدی فرزین فر دانشیار برق دانشگاه دامغان

۶۱۱۲-دکتر مهدی فروزانفر دانشیار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۱۱۲-دکتر مهدی فلاح جلودار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۸۱۱۲-دکتر مهدی فیروزی ابهری دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر استان زنجان

۹۱۱۲-دکتر مهدی قاجار دانشیار خاک شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۰۲۱۲-دکتر مهدی قدرتی دانشیار روانشاسی دانشگاه پیام نور واحد قزوین

۱۲۱۲-دکتر مهدی کاظمی دانشیار دانشگاه ملایر

۲۲۱۲-دکتر مهدی کاکائی دانشیار دانشگاه ملی مهارت شهید مفتح

۳۲۱۲-دکتر مهدی گردویی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

۴۲۱۲-دکتر مهدی گلچین دانشیار دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۵۲۱۲-دکتر مهدی مجلسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۶۲۱۲-دکتر مهدی محمدی قلعه نی دانشیار مهندسی آب دانشگاه اراک

۷۲۱۲-دکتر مهدی مهام دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

۸۲۱۲-دکتر مهدی مهدی خانی دانشیار مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۹۲۱۲-دکتر مهدی میرزاپور دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

۰۳۱۲-دکتر مهدی ناظمی اردکانی دانشیار دانشگاه یزد

۱۳۱۲-دکتر مهدی نکویی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد شاهرود

۲۳۱۲-دکتر مهدی هدایتی شهیدانی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه گیلان

۳۳۱۲-دکتر مهدی همایون فر دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۳۱۲-دکتر مهدی واحدی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

۵۳۱۲-دکتر مهدی وادی زاده دانشیار مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۶۳۱۲-دکتر مهدی ورسه‌ای دانشیار مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

۷۳۱۲-دکتر مهدی یزدانی بیجارینه دانشیار صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۸۳۱۲-دکتر مهدیه رضایی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد اراک

۹۳۱۲-دکتر مهدیه صادق پور دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۰۴۱۲-دکتر مهدیه محمدتقی زاده دانشیار مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی

۱۴۱۲-دکتر مهران ترکی دانشیار علوم دامی دانشگاه رازی

۲۴۱۲-دکتر مهران جواهری بابلی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۴۱۲-دکتر مهران خلج دانشیار صنایع دانشگاه آزاد اسلامی

۴۴۱۲-دکتر مهران رضائی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران

۵۴۱۲-دکتر مهران مسلمی دانشیار شیلات دانشگاه آزاد اسلامی

۶۴۱۲-دکتر مهرداد احمدی کمر پشتی دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی

۷۴۱۲-دکتر مهرداد غزنوی دانشیار ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود

۸۴۱۲-دکتر مهرداد مرادی دانشیار علوم و فناوری نانو دانشگاه دولتی کاشان

۹۴۱۲-دکتر مهرناز آزاد یکتا دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۰۵۱۲-دکتر مهرنوش تدینی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۵۱۲-دکتر مهرنوش خالقیان دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۵۱۲-دکتر مهری تلخابی دانشیار ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

۳۵۱۲-دکتر مهسا رون دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۴۵۱۲-دکتر مهسا کفاش پور دانشیار دانشگاه یزد

۵۵۱۲-دکتر موسی ارشد دانشیار علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۶۵۱۲-دکتر موسی اعظمی دانشیار توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا

۷۵۱۲-دکتر موسی عربی دانشیار علوم انسانی دانشگاه شیراز

۸۵۱۲-دکتر میترا امانی دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۵۱۲-دکتر میترا جوان دانشیار مهندسی عمران دانشگاه رازی

۰۶۱۲-دکتر میترا زراعت پیشه دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۶۱۲-دکتر میثم جلالی دانشیار نانوفناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۶۱۲-دکتر میثم شیرخدایی دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

۳۶۱۲-دکتر میثم لطیفی دانشیار مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

۴۶۱۲-دکتر میر ناصر میرباقری دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور اردبیل

۵۶۱۲-دکتر میرتوحید اریبی دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی استان

۶۶۱۲-دکتر میلاد غنی دانشیار شیمی دانشگاه مازندران

۷۶۱۲-دکتر میلاد نیازآذری دانشیار برق قدرت دانشگاه علم و فناوری مازندران

۸۶۱۲-دکتر نادر رهبر دانشیار مکانیک دانشگاه آزاد سمنان

۹۶۱۲-دکتر نادر محمدی دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی

۰۷۱۲-دکتر نادر نادری دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه رازی

۱۷۱۲-دکتر نادیا محمودی دانشیار نانو فیزیک دانشگاه الزهراء

۲۷۱۲-دکتر نازنین بشیری منش دانشیار دانشگاه پیام نور

۳۷۱۲-دکتر نازنین فرهادیار دانشیار شیمی دانشگاه ورامین

۴۷۱۲-دکتر نازیلا ارباب سلیمانی دانشیار زیست شناسی سلولی ومولکولی دانشگاه آزاد دامغان

۵۷۱۲-دکتر نازیلا آقایی هیری دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۶۷۱۲-دکتر ناصر بای دانشیار تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

۷۷۱۲-دکتر ناصر شفیعی ثابت دانشیار علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

۸۷۱۲-دکتر ناصر فروهی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تبریز

۹۷۱۲-دکتر ناصر محمدی احمد آباد دانشیار دانشگاه یزد

۰۸۱۲-دکتر ناصر مطهری فریمانی دانشیار مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

۱۸۱۲-دکتر نامدار یوسفوند دانشیار زیست شناسی دانشگاه رازی

۲۸۱۲-دکتر ناهید جعفری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۸۱۲-دکتر ناهید حسین عباسی دانشیار پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

۴۸۱۲-دکتر ناهید صفری دانشیار حقوق دانشگاه مراغه

۵۸۱۲-دکتر ناهید گلی زاد بهاری دانشیار مدرسی معارف اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۶۸۱۲-دکتر نبی اﷲ رمضانی دانشیار مهندسی برق قدرت دانشگاه علم و فناوری مازندران

۷۸۱۲-دکتر نجم الدین عرب دانشیار مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

۸۸۱۲-دکتر نجمه مصلح دانشیار دامپزشکی دانشگاه شیراز

۹۸۱۲-دکتر نجمه ملک محمدی دانشیار ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی

۰۹۱۲-دکتر ندا احمدی دانشیار فیزیک دانشگاه آزاد گرمسار

۱۹۱۲-دکتر ندا حسن زاده دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۲۹۱۲-دکتر ندا هدایت دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه ورامین

۳۹۱۲-دکتر نرجس سابقی دانشیار ریاضی دانشگاه ولایت ایرانشهر

۴۹۱۲-دکتر نرگس انصاری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۵۹۱۲-دکتر نرگس بنائیان دانشیار مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه گیلان

۶۹۱۲-دکتر نرگس جابری نسب دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی

۷۹۱۲-دکتر نرگس دل افروز دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

۸۹۱۲-دکتر نرگس ظهرابی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۹۹۱۲-دکتر نسترن پارسافرد دانشیار شیمی دانشگاه کوثر بجنورد

۰۰۲۲-دکتر نسرین چوبکار دانشیار مهندسی شیلات دانشگاه آزاد کرمانشاه

۱۰۲۲-دکتر نسرین کریمی دانشیار حقوق اسلامی دانشگاه قم

۲۰۲۲-دکتر نسرین متین نیا دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

۳۰۲۲-دکتر نعمت ا... نعمتی دانشیار تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد دامغان

۴۰۲۲-دکتر نعمت مینائی دانشیار کشاورزی دانشگاه بجنورد

۵۰۲۲-دکتر نفیسه مصطفوی دانشیار علوم انسانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۶۰۲۲-دکتر نفیسه نقوی دانشیار میکرو بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

۷۰۲۲-دکتر نقی کمالی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

۸۰۲۲-دکتر نگین جباری دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

۹۰۲۲-دکتر نهاد مروتی دانشیار دانشگاه یزد

۰۱۲۲-دکتر نور علی ساجدی دانشیار کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۱۱۲۲-دکتر نوراﷲ عبدی دانشیار منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۲۱۲۲-دکتر نوید خیاط دانشیار مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۱۲۲-دکتر نوید قنواتی دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۱۲۲-دکتر نیلوفر نیک قدم دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی

۵۱۲۲-دکتر نیمارنجی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

۶۱۲۲-دکتر هاجر آبیار دانشیار محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۷۱۲۲-دکتر هاجر پاکیاری دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد واحد تاکستان قزوین

۸۱۲۲-دکتر هاجر رجایی دانشیار فیزیک دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۹۱۲۲-دکتر هادی اعظمی دانشیار جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

۰۲۲۲-دکتر هادی اولیاء دانشیار دانشگاه یزد

۱۲۲۲-دکتر هادی بیاتی دانشیار تاریخ اسلام دانشگاه مازندران

۲۲۲۲-دکتر هادی بیگی نژاد دانشیار دانشگاه ملایر

۳۲۲۲-دکتر هادی پورشافعی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند

۴۲۲۲-دکتر هادی حیدری نیا دانشیار ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی

۵۲۲۲-دکتر هادی رزاقی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۶۲۲۲-دکتر هادی رزقی شیر سوار دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد گرمسار

۷۲۲۲-دکتر هادی رزمی دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی

۸۲۲۲-دکتر هادی رضازاده دانشیار ریاضی کاربردی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۹۲۲۲-دکتر هادی صمیمی دانشیار دانشگاه کردستان

۰۳۲۲-دکتر هادی عباسی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه بجنورد

۱۳۲۲-دکتر هادی عمرانی دانشیار زمین شناسی دانشگاه گلستان

۲۳۲۲-دکتر هادی فتاحی دانشیار مهندسی ژئومکانیک دانشگاه صنعتی اراک

۳۳۲۲-دکتر هادی کارگر دانشیار میکانیک دانشگاه قم

۴۳۲۲-دکتر هادی کوهساری دانشیار کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

۵۳۲۲-دکتر هادی نصراللهی دانشیار دانشگاه یزد

۶۳۲۲-دکتر هادی نظری دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس

۷۳۲۲-دکتر هادی هنرور دانشیار دانشگاه یزد

۸۳۲۲-دکتر هادی واسعی دانشیار فلسفه دانشگاه قم

۹۳۲۲-دکتر هاشم شاهسونی دانشیار دانشگاه کردستان

۰۴۲۲-دکتر هاشم قربانی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران

۱۴۲۲-دکتر هاشم یعقوبی دانشیار زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۲۴۲۲-دکتر هاله سنایی شعار دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۴۲۲-دکتر هامان توکلی دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

۴۴۲۲-دکتر هانیه غفاری دانشیار دانشگاه کردستان

۵۴۲۲-دکتر هدایت بهروزفر دانشیار اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه زابل

۶۴۲۲-دکتر هما بقایی دانشیار علوم وصنایع غذایی دانشگاه آزاد دامغان

۷۴۲۲-دکتر همیمن گل پیرا دانشیار دانشگاه کردستان

۸۴۲۲-دکتر هوشنگ دباغ دانشیار دانشگاه کردستان

۹۴۲۲-دکتر هیرش گلپیرا دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی

۰۵۲۲-دکتر وجیهه عندلیب دانشیار دانشگاه یزد

۱۵۲۲-دکتر وحید اکبرپور دانشیار باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۲۵۲۲-دکتر وحید آرایی دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۳۵۲۲-دکتر وحید بیگدلی راد دانشیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۴۵۲۲-دکتر وحید پروانه دانشیار ریاضی دانشگاه آزاد کرمانشاه

۵۵۲۲-دکتر وحید خواجه وند دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

۶۵۲۲-دکتر وحید رویانی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

۷۵۲۲-دکتر وحید زنگانه دانشیار فیزیک دانشگاه گلستان

۸۵۲۲-دکتر وحید شالچیان دانشیار مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

۹۵۲۲-دکتر وحید قدس دانشیار برق دانشگاه آزاد سمنان

۰۶۲۲-دکتر وحیده حدیقه رضوان دانشیار شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۱۶۲۲-دکتر وحیده رحیمی مهر دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی

۲۶۲۲-دکتر وریا حفیدی دانشیار دانشگاه کردستان

۳۶۲۲-دکتر وکیل احمدی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه رازی

۴۶۲۲-دکتر ولی اله خوش طینت دانشیار فلسفه دانشگاه پیام نور اردبیل

۵۶۲۲-دکتر ولی علی میرزالو دانشیار مکانیک دانشگاه ارومیه

۶۶۲۲-دکتر ولی مهدی نژاد دانشیار علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان

۷۶۲۲-دکتر وهاب رستمی دانشیار حسابداری دانشگاه پیام نور استان زنجان

۸۶۲۲-دکتر وهاب سرفرازی دانشیار دانشگاه صنعتی همدان

۹۶۲۲-دکتر ویلما بایرام زاده دانشیار مهندسی منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

۰۷۲۲-دکتر یادگار کریمی دانشیار دانشگاه کردستان

۱۷۲۲-دکتر یاسر سالاری دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (شهید حاج قاسم سلیمانی) ۲۷۲۲-دکتر یاسر گلدوست دانشیار معماری دانشگاه مازندران

۳۷۲۲-دکتر یاسر هاشمی دانشیار کامپیوتر دانشگاه آزاد میاندوآب

۴۷۲۲-دکتر یاشار زهفروش دانشیار برق دانشگاه آزاد اسلامی استان

۵۷۲۲-دکتر یحیی کمالی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

۶۷۲۲-دکتر یحیی معروفی دانشیار دانشگاه کردستان

۷۷۲۲-دکتر یداﷲ پشا آبادی دانشیار دانشگاه کردستان

۸۷۲۲-دکتر یداﷲ چاشنی دل دانشیار علوم دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۹۷۲۲-دکتر یداﷲ سپهری دانشیار معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۰۸۲۲-دکتر یداﷲ واقعی دانشیار آمار دانشگاه بیرجند

۱۸۲۲-دکتر یداﷲ یعقوبی نژاد دانشیار مهندسی مواد دانشگاه صنعتی بیرجند

۲۸۲۲-دکتر یداله فرزانه دانشیار مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۳۸۲۲-دکتر یزدان موحدی دانشیار علوم شناختی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

۴۸۲۲-دکتر یعقوب علیزاده دانشیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور ارومیه

۵۸۲۲-دکتر یعقوب نوروزی دانشیار ادیبات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی استان

۶۸۲۲-دکتر یوسف استارمی دانشیار ریاضی دانشگاه گلستان

۷۸۲۲-دکتر یوسف فرجی دانشیار علوم قرآنی دانشگاه پیام نور میاندوآب

۸۸۲۲-دکتر یوسف محنت-فر دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

۹۸۲۲-دکتر یوسف ناموروانسفلی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

۰۹۲۲-دکتر یوسف نظری دانشیار علوم انسانی دانشگاه شیراز

۱۹۲۲-دکتر یوسفعلی زیاری دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

۲۹۲۲-دکتر یونس محمدی دانشیار مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین