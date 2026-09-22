رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد از حضور صددرصدی مأموران پلیس راهور در میدان‌ها، تقاطع‌های حساس و مدارس حاشیه راه‌ها همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ دستوار با تشریح برنامه‌های پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد برای بازگشایی مدارس گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، مأموران پلیس راهور در میدان‌ها، تقاطع‌های حساس و مدارس حاشیه راه‌ها مستقر می‌شوند تا عبور و مرور دانش‌آموزان و شهروندان با نظم و ایمنی بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: برای هر مدرسه نیز استفاده از ظرفیت همیاران پلیس به منظور کمک به عبور ایمن دانش‌آموزان از خیابان‌ها و بلوار‌ها پیش‌بینی شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی ترافیک مدارس اظهار داشت: ساماندهی سرویس مدارس با استفاده از ظرفیت مدیران مدارس و شرکت‌های حمل‌ونقل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یزد انجام شده است.

سرهنگ دستوار همچنین از ساماندهی برخی میدان‌های پرتردد شهر یزد از جمله میدان دانش‌آموز، میدان باهنر، میدان معلم و میدان مهدیه و نیز نصب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی با هدف کاهش تراکم و روان‌سازی ترافیک خبر داد.

وی از خانواده‌ها خواست در روز‌های آغازین سال تحصیلی، مدیریت سفر‌های درون‌شهری را جدی بگیرند و تا حد امکان از تردد با خودرو‌های تک‌سرنشین خودداری کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد تأکید کرد: خانواده‌ها برای یک مسیر، در صورت امکان از یک خودرو با چند سرنشین استفاده کنند و با رعایت سرعت ایمن و مطمئن، صبر و حوصله و قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در تأمین نظم و ایمنی ترافیکی شهر یاری دهند.