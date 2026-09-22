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دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پی ارتحال حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی (رضوان الله تعالی علیه) در پیامی ارتحال این مرجع عالیقدر جهان تشیع را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ,متن پیام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم"الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"
ارتحال یگانهی فقهای عصر، مرجع عالیقدر جهان تشیع، استاد استادان و مراد شاگردان، حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ موسی شبیری زنجانی(رضوان الله تعالی علیه) موجب اندوه عمیق و تأسف شدید حوزه علمیه قم و عموم ارادتمندان مکتب اهلبیت(علیهمالسلام) و مایه فقر دوستدارانش شد.
بیتردید، نام این متخلق به اخلاق الهی و متشبث به دامن نبوی و صاحب قلب ولایت ولوی در پهنه پرافتخار صحنه علمای ربانی تا ابد خواهد درخشید و درخشش آن نور راهی است که شاگردانش در تکاپوی آنند. این عالم منقطع از دنیا و بیرون از حجاب علم و فتوا، با اتصال به معدن عظمت الهی و قدس عزت خدایی در استعداد کامل برای لقاء الهی بود و صورت درخشان و سیرت تابانش به این امر گواهی میداد. آنان که مدتی توفیق تحصیل از مکتب خاص و عام ایشان را داشتند میدانند که استاد دریایی خروشان از معارف نبوی را درنوردیده و اقیانوسهایی از فقه اهل بیت علیهم السلام را تا عمق کاویده بود. در زمانه خود هیچ جستجوگری به پای او نمیرسید و عمق مدرس درسش نیازمند شرح و تفسیر برجستگان بود.
اینجانب فقدان این برجسته دوران و چهره فروزان زمان، را که ضایعهای بزرگ برای حوزههای علمیه و جهان تشیع به شمار میآید، به محضر حضرت ولیعصر(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن عالم فقید و نیز عموم شیعیان و دوستداران علم و حقیقت تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن بزرگمرد فقاهت، علو درجات و ارتقای مقامات با اولیای الهی و برای بازماندگان و خاندان عزیز شبیری و عموم سوگواران، صبر و اجر مسئلت دارم.
حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی