به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ,متن پیام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم"الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"

ارتحال یگانه‌ی فقهای عصر، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، استاد استادان و مراد شاگردان، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ موسی شبیری زنجانی(رضوان الله تعالی علیه) موجب اندوه عمیق و تأسف شدید حوزه علمیه قم و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) و مایه فقر دوستدارانش شد.

بی‌تردید، نام این متخلق به اخلاق الهی و متشبث به دامن نبوی و صاحب قلب ولایت ولوی در پهنه پرافتخار صحنه علمای ربانی تا ابد خواهد درخشید و درخشش آن نور راهی است که شاگردانش در تکاپوی آنند. این عالم منقطع از دنیا و بیرون از حجاب علم و فتوا، با اتصال به معدن عظمت الهی و قدس عزت خدایی در استعداد کامل برای لقاء الهی بود و صورت درخشان و سیرت تابانش به این امر گواهی می‌داد. آنان که مدتی توفیق تحصیل از مکتب خاص و عام ایشان را داشتند می‌دانند که استاد دریایی خروشان از معارف نبوی را درنوردیده و اقیانوس‌هایی از فقه اهل بیت علیهم السلام را تا عمق کاویده بود. در زمانه خود هیچ جستجوگری به پای او نمی‌رسید و عمق مدرس درسش نیازمند شرح و تفسیر برجستگان بود.

اینجانب فقدان این برجسته دوران و چهره فروزان زمان، را که ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع به شمار می‌آید، به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن عالم فقید و نیز عموم شیعیان و دوستداران علم و حقیقت تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن بزرگ‌مرد فقاهت، علو درجات و ارتقای مقامات با اولیای الهی و برای بازماندگان و خاندان عزیز شبیری و عموم سوگواران، صبر و اجر مسئلت دارم.

حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی