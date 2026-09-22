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سیدمناف هاشمی با کسب تمامی آرای مجمع فدراسیون جهانی کبدی، برای چهار سال دیگر بهعنوان نایب رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی کبدی امروز (سهشنبه) در حاشیه بازیهای آسیایی ناگویا برگزار شد و در جریان این مجمع، سیدمناف هاشمی با کسب تمامی آرای اعضای مجمع و با اکثریت مطلق آرا، بار دیگر بهعنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی انتخاب شد.
بر این اساس، هاشمی برای یک دوره چهار ساله دیگر در سمت نایب رئیسی فدراسیون جهانی کبدی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
همچنین در انتخابات ریاست این فدراسیون، «وینود» از پاکستان با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع بهعنوان رئیس فدراسیون جهانی کبدی انتخاب شد.
این انتخاب، تداوم حضور نماینده ایران در یکی از کرسیهای مدیریتی فدراسیون جهانی کبدی را برای چهار سال آینده به همراه خواهد داشت.