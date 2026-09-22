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معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی از شهروندان خواست اطلاعات هویتی و بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، عیسی پورسلیمی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: شیوههای مجرمانه مانند ارسال پیامکها و لینکهای جعلی با عناوین ابلاغیه قضایی، یارانه، سهام، قرعهکشی و خدمات بانکی بسیار رایج شده است.
او تاکید کرد: شهروندان نباید کدهای تایید، رمز پویا، اطلاعات کارت بانکی، کد ملی و تصاویر مدارک هویتی خود را در اختیار دیگران قرار دهند یا روی لینکهای ناشناس کلیک کنند.
پورسلیمی افزود: مجرمان با ایجاد احساس اضطرار و نگرانی، افراد را به ارایه اطلاعات یا واریز وجه ترغیب میکنند به همین منظور پیش از هر اقدامی، صحت پیام یا تماس از طریق مراجع رسمی بررسی شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان بر نظارت والدین بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی تاکید کرد و استفاده از رمزهای مطمئن، احراز هویت ۲ مرحلهای، بهروزرسانی نرمافزارها و حفظ اطلاعات شخصی را از راههای کاهش خطر جرایم سایبری دانست.