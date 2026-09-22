شبکه‌های سیما همزمان با هفته دفاع مقدس، با تدارک برنامه‌های متنوع ضمن بازخوانی حماسه، ایثار و مقاومت در هشت سال دفاع مقدس، به تبیین پیوند میان تجربه دفاع مقدس و دفاع از ایران در روز‌های اخیر می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روایت تاریخ جنگ تحمیلی، بازخوانی حماسه و ایثار رزمندگان، تبیین فرهنگ مقاومت و ایستادگی و معرفی الگو‌های سبک زندگی و سیره ایثارگران، از محور‌های برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی در این ایام است.

این برنامه‌ها از امروز تا دوشنبه ۶ مهر با رویکرد‌های مختلف از شبکه‌های تلویزیونی پخش می شوند.

شبکه یک

ویژه‌برنامه «حماسه‌خوان» از دوشنبه ۳۰ شهریور، ساعت ۲۳ پخش می شود.

این برنامه با تمرکز بر مفاهیم حماسه، ایستادگی و مقاومت، روایت‌هایی از دفاع مقدس و فرهنگ ایثار را برای مخاطبان شبکه یک بازگو می‌کند. ویژه‌برنامه «حماسه‌خوان» شنبه تا چهارشنبه پخش می‌شود.

همچنین برنامه‌های «صبح بخیرایران»، «سیمای خانواده» و «ایران امروز» در کنار ویژه‌برنامه‌های شبکه یک، بخش‌هایی را به این رویداد اختصاص می‌دهند.

شبکه دو

مجموعه نمایشی «مادران» به مناسبت هفته دفاع مقدس، از دوشنبه ۳۰ شهریور، دوشنبه‌ها ساعت ۲۱:۱۵ پخش می‌شود. این مجموعه محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ به کارگردانی مسعود دهنوی و تهیه‌کنندگی حسین رستم‌پور است و با نگاهی اجتماعی و انسانی، داستان زنانی را روایت می‌کند که در مواجهه با دشواری‌ها و بحران‌های زندگی، با صبر و استقامت در حفظ خانواده و عبور از مشکلات نقش‌آفرینی می‌کنند.

برنامه‌های «زمانه»، «صبحانه ایرانی»، «عصر خانواده» و «پاورقی» نیز در این ایام با توجه به مناسبت‌های پیش‌رو، بخش‌هایی متناسب با هفته دفاع مقدس خواهند داشت.

پخش فیلم‌های سینمایی، مستند، فیلم کوتاه و نماهنگ نیز بخش دیگری از تدارک شبکه دو برای این روزهاست.

در کنار این آثار، مجموعه‌ای از مستندها، فیلم‌های کوتاه و نماهنگ‌های متناسب با هفته دفاع مقدس نیز در جدول پخش شبکه دو قرار گرفته است.

شبکه سه

برنامه «سلام صبح بخیر» با دعوت از کارشناسان و میهمانانی به بررسی دوران دفاع مقدس و همچنین به نقش آفرینی مردم در جنگ خواهد پرداخت.

برنامه «کشور دوست» به مناسبت دهه دفاع مقدس، بعد از اذان مغرب در جدول پخش شبکه سه جانمایی شده است.

همچنین فیلم‌های سینمایی «آسمان غرب» و «آبادان یازده ۶۰» در این هفته پخش می‌شود.

شبکه چهار

برنامه علمی، فرهنگی، هنری «چاووش» که در ساعات عصرگاهی این شبکه پخش می شود در ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تمامی فعالیت‌های علمی، فرهنگی، ادبی و هنری خود را به‌صورت ویژه به پاسداشت حماسه دفاع مقدس ملت ایران و تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت اختصاص می‌دهد. در این راستا، با تمرکز بر بازخوانی خاطرات و روایت‌های ماندگار رزمندگان، بررسی متون و آثار تألیفی معتبر، نقد و بررسی آثار هنری و ادبی و همچنین میزبانی از پژوهشگران، نویسندگان، سینماگران و هنرمندان فعال در این عرصه، بستری برای واکاوی ابعاد مختلف دفاع مقدس فراهم می‌آورد.

در این برنامه به هنر، سینما، تئاتر، ادبیات، کتاب، موسیقی، داستان و نمایش دفاع مقدس پرداخته می‌شود. هدف، فراهم‌آوردن زمینه‌ای برای واکاوی زیباشناختی و پژوهشیِ آثار ماندگار دفاع مقدس و پیوند فرهنگی میان نسل‌ها است تا میراث زنده این حماسه به زبان امروز بازخوانی شود و همچنان الهام‌بخش بماند. «چاووش» از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۸ تا ۲۱ زنده پخش می‌شود.

برنامه شبانگاهی «سوره» که زنده از ساعت ۲۱ تا ۲۴ روز‌های شنبه تا چهارشنبه پخش می‌شود، در روز‌های گرامیداشت دفاع مقدس، در میز‌های گفت‌و‌گو اعم از میز تاریخ، میز آمادگاه، میز یادآور، میز وضعیت جنگی و در میز گفت‌و‌گو‌های آزاد ساعت ۲۳ به موضوع دفاع مقدس خواهد پرداخت.

فیلم‌های سینمایی و مجموعه شبکه نیز حال و هوای دفاع مقدس را خواهد داشت. در ساعت پخش مجموعه های روزانه، مجموعه ۷ قسمتی «رقص پرواز» پخش می شود. پخش این مجموععه از بامداد یکشنبه شروع شده و تا شنبه ۴ مهر ادامه خواهد داشت. «رقص باد» محصول سال ۱۳۸۴ به کارگردانی احمد مرادپور و بازی بازیگرانی، چون مهدی هاشمی، لاله اسکندری، شهاب حسینی و امیرحسین صدیق است. این مجموعه روایت‌گر داستان زندگی پزشکی حاذق به نام دکتر یاوری، جراح متخصص است که در زمان جنگ تحمیلی از آمریکا به ایران بازگشته و برای انجام یک عمل جراحی مجبور می‌شود به اهواز سفر کند.

فیلم‌های سینمایی آخر هفته شبکه که در ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود، «ملکه» و «ضد گلوله» نام دارد. «ضد گلوله» ساخته مصطفی کیایی، محصول سال ۱۳۹۰ پنجشنبه و «ملکه» ساخته محمد علی باشه آهنگر، محصول سال ۱۳۹۰ جمعه پخش می‌شود.

در این هفته چند مستند از جمله مستند‌های «رزم آهنگ»، «چکاد» و «سربازان ابدی» ویژه دفاع مقدس از این شبکه پخش می شود. مستند «رزم آهنگ» به بررسی روند تهیه و ساخت رزم آهنگ‌های دوران انقلاب و بعد از آن می‌پردازد و از روز یکشنبه ۲۹ شهریور تا آخر هفته برای پخش در ساعت ۹ صبح در نظر گرفته شده است. مستند «چکاد» درباره علی فریدونی عکاس جنگ، پنجشنبه ۲ مهر ساعت ۱۹ و مستند «سربازان ابدی» که در یک قسمت ۹۰ دقیقه‌ای به بررسی نقش ۷ سردار اسطوره‌ای ایران‌زمین از آریوبرزن تا حاج‌قاسم سلیمانی در حفظ و حراست از مرز‌های ایران می‌پردازد جمعه ۳ مهر ساعت ۲۳ پخش خواهد شد.

از میان برنامه‌های موسیقایی ویژه دفاع مقدس نیز «نغمه‌های بابک زرین» با محتوای سرود‌های حماسی برای پخش در ساعت ۷ صبح روز جمعه ۳ مهر، در نظر گرفته شده است.

سخنرانی رهبر شهید در جمع بسیجیان نیز در دو قسمت ۳۰ دقیقه‌ای تحت عنوان «تاریخ شفاهی ایران» در روز‌های پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۰ و «سخنرانی دکتر الهی قمشه‌ای» با عنوان شجاعت در اسلام در روز جمعه ۳ مهر در ساعت ۸ صبح پخش می‌شود.

شبکه نسیم

همزمان با هفته دفاع مقدس، ویژه برنامه «نسیم‌آوا» به تهیه‌کنندگی و اجرای محمدرضا محبی، پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۱ با روایت موسیقایی دفاع و مقاومت مردم ایران از دوران هشت سال دفاع مقدس تا حوادث و نبرد‌های سال‌های اخیر پخش می شود.

در این ویژه‌برنامه، موسیقی به عنوان یکی از ماندگارترین راویان روز‌های حماسه و مقاومت مورد توجه قرار گرفته و آثار شاخص موسیقی پاپ، سنتی، موسیقی فیلم، قطعات ارکسترال و سمفونیک و همچنین سرود‌های خاطره‌انگیز و آثار گروه‌های سرود در قالب بخش‌های مختلف برنامه پخش می‌شود.

مرور آثار ماندگار هنرمندان، آهنگسازان و خوانندگان، بازخوانی موسیقی فیلم‌ها و مجموعه‌های خاطره‌انگیز مرتبط با دفاع مقدس، پرداختن به آثار سمفونیک و ارکسترال و حضور گروه‌های سرود از جمله بخش‌های این ویژه‌برنامه است.

«قاب عاشقی» با مروری بر آثار سینماگران حوزه دفاع مقدس، از دوشنبه ساعت ۲۳ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

در برنامه «نمای نزدیک» نیز پشت صحنه فیلم‌های دفاع مقدس، از جمله فیلم «خدای جنگ»، پخش و بررسی خواهد شد.

همچنین مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه داستانی با موضوع دفاع مقدس از جمله «غواصان کربلای ۴»، «نوشابه مشکی» با یادی از شهید باکری، «اسیری که هرگز آزاد نشد» با یاد شهید حسین لشگری و «نذر ابدی» با محوریت خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، در جدول پخش شبکه نسیم قرار گرفته است.

مجموعه «یادتون» نیز با بهره‌گیری از بخش‌هایی از آثار مرتبط با دفاع مقدس، یاد و خاطره روز‌های حماسه و ایثار را زنده می‌کند.

شبکه قرآن و معارف

برنامه «صبح ظهور» با حال‌وهوای ویژه هفته دفاع مقدس، از شنبه ۲۸ شهریور، ساعت ۹ صبح پخش می شود تا در کنار پرداختن به موضوعات مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، مخاطبان را با فضای معنوی و حماسی این ایام همراه کند.

دیدار رهبر انقلاب اسلامی با خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان به مناسبت هفته دفاع مقدس نیز از قاب شبکه قرآن پخش خواهد شد.

قسمت اول این برنامه دوشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۲۱ پخش شد و قسمت دوم جمعه ۳ مهر ساعت ۱۹:۳۵ تقدیم مخاطبان می‌شود، روایتی از تکریم خانواده‌هایی که صبر و استقامت آنان بخشی ماندگار از تاریخ دفاع مقدس را رقم زده است.

مستند «در لباس سربازی» به کارگردانی مهدی نقویان هم از دیگر آثار ویژه شبکه قرآن و معارف در هفته دفاع مقدس است که روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ساعت ۰۰:۱۵ بامداد پخش می‌شود.

این مستند روایتی ویژه از حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی در جبهه‌ها از نخستین روز‌های آغاز جنگ تحمیلی تا ترور ایشان در تیر سال ۱۳۶۰ است. در این اثر، بخشی از تصاویر، فیلم‌ها، اسناد و همچنین خاطرات شفاهی شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) از دوران دفاع مقدس منتشر شده است.

همچنین مستند «سید مجتبی» پنجشنبه ۲ مهر ساعت ۰۰:۱۵ بامداد پخش می شود.

این مستند به روایت رشادت‌ها و نحوه شهادت شهید سیدمجتبی هاشمی، تکاور خط مقدم و از چهره‌های برجسته جنگ‌های نامنظم دوران دفاع مقدس می‌پردازد، مردی که نامش با مقاومت، شجاعت و حضور در سخت‌ترین میدان‌های نبرد گره خورده است.

در این راستا، مجموعه پویانمایی «سلام بر ابراهیم» از امروز ساعت ۹:۲۵ صبح آغاز شده است.

این اثر گوشه‌هایی از زندگی و مجاهدت‌های شهید ابراهیم هادی را در دوران دفاع مقدس روایت می‌کند. انتقال مجروحان و پیکر شهدا از مناطق عملیاتی به عقب از مهم‌ترین فعالیت‌های این شهید والامقام بود، مجاهدی که در مواردی پیکر شهدا را از مناطق کوهستانی بر دوش می‌کشید و به عقب منتقل می‌کرد.

شهید ابراهیم هادی سرانجام در جریان عملیات والفجر در کانال‌های فکه، در حالی که در برابر پیشروی دشمن مقاومت می‌کرد، به شهادت رسید.

شبکه مستند

شبکه مستند به مناسبت هفته دفاع مقدس، مجموعه‌ای از مستند‌ها و برنامه‌های مرتبط با این مناسبت را در جدول پخش خود قرار داده است. «غیر رسمی» یکی از این مستندهاست که به روایت دیدار‌های غیررسمی و صمیمی رهبر معظم انقلاب با فعالان فرهنگی، هنری، علمی و دیگر اقشار جامعه می‌پردازد. این مستند پنجشنبه دوم مهر ساعت ۱۹ پخش می شود.

«اروند تو را می‌شناسد» نیز امروز ساعت ۲۱ پخش می‌شود. این مستند پرتره‌ای از شهید محمدحسن طوسی، فرمانده اطلاعات لشکر ویژه ۲۵ کربلا، است و به زندگی و خدمات این شهید در دوران دفاع مقدس می‌پردازد.

مستند «ستاره‌های خرمشهر» نیز در سه قسمت از اول تا سوم مهر هر شب ساعت ۲۱ پخش خواهد شد. این مجموعه در هر قسمت به معرفی یکی از شهدای دفاع مقدس و روایت زندگی و رشادت‌های آنان اختصاص دارد.

همچنین برنامه «نردبان» با هفت قسمت ویژه دفاع مقدس، از ۲۸ شهریور تا سوم مهر ساعت ۱۵ پخش می شود. این برنامه در فصل جدید با تمرکز بیشتر بر سینمای مستند، بخش‌هایی همچون نقد و تحلیل آثار مستند، گفت‌و‌گو با فیلم‌سازان و عکاسان مستند، معرفی مستندسازان و بسته‌های آموزشی «کارگاه تجربه» را دنبال می‌کند و در کنار آن، آثار ارسالی در حوزه فیلم و عکس را نیز به نمایش می‌گذارد.

مستند‌های کوتاه، کلیپ‌ها، سرود‌های حماسی و میان‌برنامه‌های آرشیوی نیز در فواصل کنداکتور، فضای برنامه‌های شبکه مستند را در طول هفته دفاع مقدس همراهی خواهند کرد.

شبکه امید

برنامه ترکیبی اذانگاهی «صبح ظهور»، با رویکردی معرفتی و معنوی، مخاطبان شبکه امید را همراهی می‌کند. این برنامه شامل بخش‌های متنوعی نظیر نماهنگ‌های حماسی، مناجات و درددل با امام زمان (عج)، قرائت دعا‌های مأثور، مسابقه، معرفی کتاب‌های مرتبط، رفع شبهات دینی و همچنین بخش جذاب دوربین مخفی است که فضایی متفاوت را برای بینندگان صبحگاهی فراهم می‌آورد.

در بخش «فیلمستون»، دو اثر شاخص سینمایی «کارو» و «خانه پلاک ندارد» با محوریت دفاع مقدس و ارزش‌های خانوادگی برای پخش در ساعت ۱۷:۰۰ در نظر گرفته شده است.

مستند «مدرسه بی‌نام» به زندگی یکی از شهدای نوجوان دفاع مقدس می‌پردازد و روایت آن از زبان معلمان وی پس از گذشت سال‌ها شنیدنی است.

فیلم کوتاه «حسین» گوشه‌ای از دلاوری‌های سردار شهید «حسین خرازی» در دوران دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد.

فیلم کوتاه «شیر پرگار زاویه» داستانی تأمل‌برانگیز از نوجوانی است که با حضور در جبهه‌ها، تحت تأثیر توصیه‌های معلم خود برای ادامه تحصیل قرار می‌گیرد.

انیمیشن «سقوط به آسمان» با پخش در ساعت ۷:۴۵ صبح، به بازنمایی رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ تحمیلی اختصاص دارد.

میان‌برنامه‌های «امدادگران» که به صورت شناور در طول روز پخش می‌شود، به معرفی و تجلیل از رده‌های مختلف امدادی و نقش حیاتی آنان در دوران دفاع مقدس می‌پردازد.

همچنین، استفاده از وله‌ها و کلیپ‌های نماهنگ متناسب با حال و هوای هفته دفاع مقدس، به صورت شناور در تمامی ساعات پخش شبکه امید گنجانده شده است تا فضای این ایام در شبکه پررنگ‌تر شود.

شبکه کودک

پویانمایی «شجاعان» با روایتی حماسی از رشادت‌های خلبانان هوانیروز ارتش است که با تکنیک سه‌بعدی و به کارگردانی سیاوش زرین‌آبادی تولید شده و از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ پخش می شود.

مجموعه «خاکریز‌های نمکی» با نگاهی طنزآمیز به خاطرات رزمندگان است که به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری و کارگردانی رسول آذرگون در مرکز هنر‌های رقومی بسیج تولید شده و از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴:۱۵ پخش خواهد شد.

شبکه نمایش

همزمان با فرارسیدن هفته گرامیداشت دفاع مقدس، شبکه نمایش با پخش مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی با موضوع دفاع مقدس، حماسه، ایثار و مقاومت، مخاطبان خود را به تماشای روایت‌هایی از سال‌های دفاع و ایستادگی دعوت می‌کند.

فیلم‌های سینمایی «سجده بر آب»، «الماس بنفش»، «فرار مرگبار»، «حماسه مجنون»، «پایگاه جهنمی»، «پاتک» و «پرواز در نهایت» از امروز تا دوشنبه ۶ مهر هر شب ساعت ۲۱ پخش می شود.

شبکه سلامت

برنامه «ضربان»، «مادر کودک» و «مثبت سلامت» از کارشناسانی که دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را درک کرده‌اند دعوت به عمل آورده و روی آنتن می‌رود.

«دوربین سلامت» به صورت ویژه به هفته دفاع مقدس می‌پردازد.

مستند‌های «روپوش خاکی»، «روپوش سفید»، «ماموریت برای زندگی»، «خاطرات ناتمام» و «خرچنگ زرد» ویژه هفته دفاع مقدس از این شبکه پخش خواهند شد.

شبکه تهران

برنامه «سلام تهران» در ۷ نوبت و به مدت ۹۰ دقیقه، از امروز به مدت یک هفته، هر روز ساعت ۷ صبح زنده پخش می شود. چند قسمت از این برنامه در هفته دفاع مقدس، از باغ موزه دفاع مقدس پخش می‌شود و هر قسمت به یکی از شهدای دفاع مقدس تقدیم خواهد شد. همچنین نماد‌های اخلاقی و معرفتی شهدا از ادیان و اقوام مختلف برجسته خواهد شد و با دعوت از تاریخ‌نگاران و راویان جنگ، به موضوع همدلی و دفاع از کشور با هدفی مشترک می‌پردازد.

این برنامه با دعوت از خانواده شهدا و انتقال خاطرات آنان، تأکید بر وفاداری به ایران اسلامی و مسئولیت‌پذیری و استفاده از آیتم‌های دفاع مقدس، خاطرات و همزادپنداری و ارتباط نسلی را در جهت عشق به وطن تقویت می‌کند. معرفی شهدای دانش‌آموز، روایت دستاورد‌های علمی و فناورانه جوانان و ظرفیت‌های هنری و ادبی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، و معرفی کتاب‌های دفاع مقدس با تقریظ رهبر معظم انقلاب، از دیگر محور‌های این برنامه است.

برنامه معارفی «تا نیایش» نیز در ۴ نوبت و به مدت ۳۶ دقیقه، هر روز ساعت ۱۲:۲۰ به‌صورت زنده از بقاع متبرکه پخش می‌شود و در هفته دفاع مقدس، بخش‌هایی با موضوع جهاد و شهادت در منظومه دفاعی، تبیین اندیشه‌های دفاعی و مبانی جهاد، ایثار و شهادت از نگاه امام شهید انقلاب، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و فرهنگ مواسات و همدلی، تبیین وحدت و انسجام ملی به‌عنوان سرمایه امنیت ملی، و تبیین امتداد خط ولایت فقیه از تجربه دفاع مقدس تا شرایط حساس کنونی را در دستور کار قرار می‌دهد.

برنامه «گزارش ۵ - در شهر» در ۵ نوبت و هر کدام به مدت ۷ دقیقه، در ساعات ۱۶:۰۰، ۲۲:۳۰ و ۲۳:۵۰ به‌صورت ضبطی پخش می‌شود. در هفته دفاع مقدس، این برنامه با رویکردی مستند و گزارشی، به پوشش رویداد‌ها و مراسم بزرگداشت این هفته می‌پردازد و با تبدیل روایت ایستادگی به گفتمان اجتماعی، تقویت روایت معتبر از ایستادگی ملت، بررسی سازه دفاعی و ترویج فرهنگ مقاومت، مسئولیت‌پذیری و خوداتکایی ملی را دنبال می‌کند. پیوند تجربه دفاع مقدس با نیاز‌های امروز و آینده از طریق روایت ملموس از مقاومت، گفت‌و‌گو با پیشکسوتان، کارشناسان و اندیشمندان حوزه دفاع مقدس، و بررسی رویکرد‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با ایثارگری و نقش رسانه در ترویج آن، از دیگر محور‌های این برنامه است.

برنامه «تهران ۲۰» نیز در ۳ نوبت و به مدت ۴۸ دقیقه، هر شب ساعت ۲۰:۰۰ زنده پخش می‌شود. در هفته دفاع مقدس، این برنامه با گفت‌و‌گو با مسئولان نظامی و دفاعی کشور به بررسی دستاورد‌های هشت سال دفاع مقدس می‌پردازد.

گروه کودک و خانواده شبکه با برنامه «به خانه برمی‌گردیم» در ۶ نوبت و هر برنامه به مدت ۷۲ دقیقه، هر روز ساعت ۱۶:۱۵ زنده پخش می‌شود.

برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» نیز هر روز ساعت ۱۴:۱۵ به‌صورت ضبطی پخش می شود. تقدیم هر برنامه به یک شهید، دعوت از خانواده شهدای دانش‌آموز، درخت‌کاری به یاد شهدا، حضور راویان مرد و زن، تولید بخش از کتاب‌ها و مکان‌های شهری، ارتباط زنده از موزه دفاع مقدس، دعوت از خواننده و خانواده شهدای غیرمسلمان، روایت دستاورد‌های مقاومت، تولید بخش با هوش مصنوعی و روایت دفاع مقدس در فضایی شاد و خانوادگی از دیگر محور‌های این برنامه است.

برنامه «آن سوی داستان» نیز در ۷ نوبت و به مدت ۵۰ دقیقه، به‌صورت تأمینی پخش می‌شود و در هفته دفاع مقدس، به معرفی کتاب‌های نوشته‌شده پیرامون دفاع مقدس می‌پردازد.

بخش «خبرنگاران مردمی» در ۱۰ نوبت مستند و ضبطی، به‌صورت میان‌برنامه پخش می‌شود و در هفته دفاع مقدس، نظرات مردمی با موضوع جنگ و دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد.

در بخش تأمینی نیز مستند «مدرسه شهید رحمانی و حضور و غیاب شهدای دانش‌آموز توسط مجری» در قالب برنامه‌ای ترکیبی و تأمینی روانه آنتن می‌شود.

افزون بر این موارد، هر روز ساعت ۱۳:۳۰ یک فیلم سینمایی در قالب جشنواره فیلم‌های دفاع مقدس از شبکه تهران پخش می‌شود.