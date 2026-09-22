پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی از احداث، آسفالت و روکش، ۱۰۴ کیلومتر محور روستایی در استان طی پنج ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی میقانی گفت: در پنج ماه گذشته، ۱۰۴ کیلومتر از محورهای روستایی استان با صرف ۶۱۰ میلیارد تومان اعتبار احداث، آسفالت و روکش شد و ۳۰ روستا از آسفالت بهرهمند شدند.
وی با اشاره به اجرای عملیات احداث و آسفالت ۴۳.۸۵ کیلومتر راه روستایی با ۴۵۳ میلیارد تومان اعتبار افزود: از این میزان، ۱۲.۰۵ کیلومتر در شهرستان بام و صفیآباد، ۹.۷ کیلومتر در شهرستان مانه و ۶.۳ کیلومتر در شهرستان سملقان به اجرا درآمد.
وی اظهار کرد: همچنین عملیات احداث و آسفالت ۴.۸ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان شیروان، ۴.۵ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان بجنورد، ۳.۵ کیلومتر در محورهای روستایی شهرستان اسفراین و ۳ کیلومتر در راههای روستایی شهرستان جاجرم انجام شد.
وی ادامه داد: در مدت مذکور، ۱۱۲ دستگاه ابنیه فنی نیز در محورهای روستایی احداث شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ۶۰.۲ کیلومتر از راههای روستایی و فرعی در شهرستانهای سملقان، بجنورد، راز و جرگلان، جاجرم، شیروان و بام و صفیآباد با ۱۵۷ میلیارد تومان اعتبار تحت عملیات روکش آسفالت قرار گرفت.