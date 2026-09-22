توزیع ۱۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر در شهرستان ششتمد خراسان رضوی

به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۱۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر با همکاری بسیج سازندگی، بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ششتمد تهیه و بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.