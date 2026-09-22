توزیع ۱۲۰۰ بسته لوازمالتحریر در شهرستان ششتمد خراسان رضوی
به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۱۲۰۰ بسته لوازمالتحریر با همکاری بسیج سازندگی، بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ششتمد تهیه و بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مسئول بسیج سازندگی سپاه شهرستان ششتمد، گفت: ارزش هر یک از این بستهها ۱۰ میلیون ریال است و با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به تأمین بخشی از ملزومات تحصیلی آنان در آستانه آغاز سال تحصیلی تهیه شد و در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
حسن دلبری، افزود: این اقدام در راستای حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و ترویج فرهنگ خدمترسانی و محرومیتزدایی در شهرستان ششتمد انجام شده است.