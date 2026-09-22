مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ ای خراسان جنوبی با اشاره به پیش‌ بینی‌ های هواشناسی مبنی بر ورود سامانه‌های بارشی در فصل پاییز، بر لزوم آمادگی کامل تمامی دستگاه‌ها و اجرای مصوبات مدیریت بحران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ ای خراسان جنوبی گفت: با توجه به ظرفیت خالی سدها و اقدامات فنی انجام‌شده در بستر رودخانه‌ها، سیلاب‌ها نه تهدید، بلکه فرصتی حیاتی برای مهار و تغذیه سفره‌های زیرزمینی استان تشنه خراسان جنوبی خواهند بود.

سارانی در تشریح اقدامات حوزه مهندسی رودخانه‌ها گفت: با اعتبارات ابلاغی از سوی استانداری، اقدامات فنی و لایروبی نقاط حادثه‌خیز رودخانه‌های استان به سرانجام رسیده است و از محل اعتبارات جاری شرکت، عملیات لایروبی و احداث و تقویت دیواره‌های ساحلی و حفاظتی اجرایی شده است.

وی با اشاره به وضعیت پایداری و تاب‌آوری سدهای استان گفت: وضعیت فنی، ابنیه و دریچه‌های تمامی سدهای استان به‌دقت پایش و کنترل شده و هیچ‌گونه نقص یا نگرانی ساختاری وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان افزود: سدهای مخزنی و تغذیه مصنوعی استان در مجموع با ظرفیت بالغ بر ۷۵ میلیون مترمکعب، آمادگی کامل برای مهار، کنترل پیک سیلاب و ذخیره‌سازی روان‌آب‌ها را دارند.

به گفته سارانی با توجه به اینکه در حال حاضر تنها حدود ۱۲ درصد از ظرفیت این سدها پر است، سدهای استان از آمادگی لازم برای جذب و کنترل حداکثری سیلاب‌های فصلی برخوردارند.