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جهاددانشگاهی در بیانیهای به مناسبت هفته دفاع مقدس، تجربه تاریخی این دوران را جلوهای ماندگار از انسجام ملی، خودباوری و اتکا به ظرفیتهای داخلی دانست و بر بهرهگیری از این تجربه برای عبور از شرایط حساس کنونی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جهاددانشگاهی در بیانیهای به مناسبت هفته دفاع مقدس، تجربه تاریخی این دوران را جلوهای ماندگار از انسجام ملی، خودباوری و اتکا به ظرفیتهای داخلی دانست و بر بهرهگیری از این تجربه برای عبور از شرایط حساس کنونی تأکید کرد.
متن بیانیه جهاددانشگاهی، به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس، یادآور یکی از درخشانترین مقاطع تاریخ معاصر ایران و تجلی اراده، مقاومت، ایثار و همبستگی ملتی است که در برابر تجاوز دشمن، با اتکا به ایمان، غیرت ملی و ظرفیتهای درونی خویش ایستاد و از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد. این ایام، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای شهیدان، تجلیل از ایثارگران و بازخوانی آموزههای ماندگار هشت سال دفاع مقدس برای نسلهای امروز و آینده است.
گرامیداشت دفاع مقدس در شرایط کنونی، که کشور بار دیگر با تهدید و جنگ مواجه است، معنایی مضاعف مییابد. تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده که در مواجهه با تهدیدهای خارجی، انسجام ملی، هوشیاری، مسئولیتپذیری و اتکا به ظرفیتهای داخلی از مهمترین پشتوانههای کشور برای صیانت از امنیت و منافع ملی است. امروز نیز عبور از شرایط حساس موجود، نیازمند تقویت همدلی و انسجام اجتماعی و بهکارگیری تمامی ظرفیتهای ملی در مسیر حفظ امنیت، ثبات و پیشرفت کشور است.
جهاددانشگاهی، به عنوان نهادی علمی و فرهنگی برخاسته از متن انقلاب اسلامی، خود را موظف میداند در این شرایط حساس، ظرفیتهای علمی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی خود را بیش از پیش در خدمت نیازهای کشور قرار دهد. باور این نهاد آن است که جهاد علمی و فناورانه، بخشی مهم از دفاع و پشتیبانی ملی در شرایط امروز است و دانشگاهیان، پژوهشگران، فناوران و جوانان متخصص کشور میتوانند با تکیه بر دانش، خلاقیت و توان بومی، در کاهش وابستگیها، رفع نیازهای راهبردی و افزایش تابآوری کشور نقشآفرینی کنند.
همانگونه که در دوران دفاع مقدس، جهادگران دانشگاهی و نیروهای متخصص کشور در کنار سایر اقشار جامعه در پاسخ به نیازهای جبهه و پشت جبهه ایفای نقش کردند، امروز نیز مسئولیت جامعه علمی کشور ایجاب میکند که با رویکردی مسئلهمحور، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناورانه و تقویت همکاری میان دانشگاه، صنعت و دستگاههای اجرایی، در مسیر حل مسائل کشور و پشتیبانی از نیازهای ملی گام بردارند.
جهاددانشگاهی همچنین بر این باور است که حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت امید و اعتماد عمومی، از الزامات عبور موفق از شرایط دشوار کنونی است و تحقق این امر، مستلزم مسئولیتپذیری همگانی، خدمت صادقانه، پرهیز از دوگانگی و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای ملی است.
در این ایام، جهاددانشگاهی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس و شهدای جنگهای اخیر و در رأس آنان، قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، مقام شامخ ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانوادههای معظم شهدا را ارج مینهد و بر ادامه راه خدمت، مجاهدت علمی و تلاش مسئولانه برای سربلندی ایران اسلامی تأکید میکند.
امروز نیز همچون دوران دفاع مقدس، ایران به عزم، دانش، همدلی و مسئولیتپذیری فرزندان خود نیازمند است. این نهاد با اتکا به سرمایه انسانی و ظرفیتهای علمی و فناورانه خود، در مسیر خدمت به کشور و تقویت توان ملی، استوار خواهد ماند.