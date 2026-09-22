

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد مقدسی، گفت: در راستای اجرای طرح‌های پیشگیری از سرقت و در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت کابل‌های مخابراتی در محدوده خیابان بریانک، گشت‌های انتظامی به‌صورت نامحسوس در این محدوده فعال شدند.

وی افزود: مأموران تیم عملیات کلانتری ۱۱۱ هفت‌چنار هنگام گشت‌زنی در خیابان محمدی، ۲ نفر را در حال تخریب و سرقت کابل‌های مخابراتی مشاهده کردند که متهمان به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از تعقیب متهمان، در عملیاتی سریع و پس از یک تعقیب و گریز کوتاه موفق شدند هر ۲ سارق را در محدوده بوستان حکیم متوقف و دستگیر کنند.

سرهنگ مقدسی تصریح کرد: در بازرسی از متهمان، ۵۰ متر کابل مخابراتی مسروقه به همراه ابزار و ادوات مورد استفاده در سرقت کشف شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: بررسی سوابق متهمان نشان داد هر ۲ نفر دارای سوابق متعدد در زمینه سرقت کابل‌های مخابراتی هستند و آنان نیز در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کردند.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در اطراف پست‌ها و تجهیزات مخابراتی، موضوع را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

سرهنگ مقدسی همچنین از مسئولان شرکت‌های مخابراتی خواست با تقویت ضریب حفاظتی و ایمن‌سازی تجهیزات شهری و کابل‌های زمینی و هوایی، زمینه ارتکاب سرقت را کاهش دهند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده قطعی ناگهانی تلفن یا اینترنت در یک محدوده خاص، می‌توانند موضوع را به پلیس اطلاع دهند؛ چراکه این اختلالات ممکن است ناشی از سرقت کابل‌های مخابراتی باشد.

پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.