مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از اجرای اقدامات ویژه در حوزه فنی، عملیاتی و انتظامی خبر داد تا با آغاز سال تحصیلی جدید، خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان، دانشجویان و شهروندان با سهولت و ایمنی بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود لطفی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و افزایش حجم سفرهای روزانه در شبکه مترو، گفت: طرح «استقبال از مهر ۱۴۰۵» با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش آمادگی عملیاتی، تقویت ایمنی و بهبود شرایط محیطی ایستگاه‌ها در حال اجراست تا دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر شهروندان بتوانند در روزهای آغازین سال تحصیلی با سهولت و آرامش بیشتری از مترو استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به افزایش قابل توجه تقاضای سفر در مهرماه، تمامی ظرفیت‌های فنی، اجرایی و عملیاتی شرکت برای حفظ آمادگی ناوگان و تجهیزات و ارائه خدمات پایدار به مسافران به کار گرفته شده و نظارت بر روند اجرای این اقدامات به صورت مستمر ادامه دارد

وی با تأکید بر اهمیت عملکرد پایدار تجهیزات دسترسی و جابه‌جایی مسافران در ایستگاه‌ها گفت: با توجه به افزایش استفاده از ایستگاه‌های مترو در روزهای آغاز سال تحصیلی، اقدامات تعمیراتی و پیشگیرانه برای پله‌های برقی و سایر تجهیزات رفاهی با جدیت دنبال شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه افزود: اورهال و تعویض قطعات کلیدی پله‌های برقی با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و کاهش احتمال خرابی در ایستگاه‌های پرتردد انجام شده است.

لطفی همچنین از اجرای برنامه‌های ویژه برای ارتقای نظم و انضباط اجتماعی در شبکه مترو خبر داد و گفت: با توجه به افزایش حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها در شبکه مترو در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، طرح‌های مقابله با بساط‌گستری و دستفروشی با همکاری شهرداری مناطق در ایستگاه‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: حضور نیروهای یگان حفاظت و هماهنگی با پلیس مترو نیز در این ایام تقویت شده و موضوعاتی همچون کنترل بار غیرمجاز، حفظ نظم در ایستگاه‌ها و رعایت حریم واگن‌های اختصاصی بانوان با جدیت بیشتری مورد پایش قرار می‌گیرد.