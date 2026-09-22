سخنگوی قوه قضائیه گفت: با پیگیری‌های قوه قضائیه و طرح مسئله در سطح بین المللی، سازمان ملل در سندی رسمی تایید کرده است که جنایت حمله به مدرسه شجره طیبه میناب کار آمریکا بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب و نشست خبری در محل گلزار شهدای میناب گفت: صادر شدن این سند نشان از جنایت جنگی بودن حملات به مدرسه میناب است.

وی افزود: پرونده جنایت مدرسه میناب در دادگاه ۵۵ تهران در حال رسیدگی است و یک گروه کارشناسی از رشته های مختلف تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: جنایتی که در مدرسه میناب صورت گرفت، نماد مظلومیت ملت ایران است.

کاظمی افزود: این جنایت برای همیشه تاریخ در ذهن مردم جهان می‌ماند.

وی گفت: به شیوه‌های مختلف پیگیر جنایت جنگی مدرسه شجره طیبه میناب هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به درد آور بودن جنایت مدسه میناب افزود: در این جنایت پیکر ۳ تن از شهدای میناب کاملا از بین رفت و جاوید الاثر شدند.

کاظمی با محکوم کردن بمباران مدرسه شجره طیبه میناب گفت: این فراتر از یک جنایت نظامی، و در واقع هدف قرار دادن بنیان‌های اخلاق و انسانیت در جامعه جهانی است.

وی افزود: تبدیل کردن شادی‌ها به سوگ، یک رویه مستمر و یک نقض نظام‌مند و فاحش حقوق بشر است که نمونه‌های آن در کشور‌هایی مانند افغانستان و عراق نیز بار‌ها دیده شده و نشان‌دهنده روحیه ددمنشانه، بیمارگونه و کودک‌کش دشمن جنایتکار است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: کودکان، آینده بشریت هستند و هر کودکی که زیر آوار مدفون می‌شود، در حقیقت بخشی از آینده جامعه جهانی است که زیر آوار دفن می‌شود، از این‌رو جامعه جهانی باید به مسائلی از این دست توجه کافی نشان دهد.

کاظمی با بیان اینکه این کودکان، تعلق خاطر خاصی به منازعات سیاسی و یا ستیز و جنگ با کسی نداشتند، گفت: توجه به درد‌هایی که بر روح و جسم این عزیزان و خانواده‌هایشان وارد شده است، بسیار جدی است.

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