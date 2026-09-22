

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید امین موسوی گفت: در اجرای طرح مقابله با حاملان سلاح سرد و در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی جوان در محدوده ابوذر با عربده‌کشی و ایجاد مزاحمت برای بانوان موجب برهم خوردن نظم و آرامش شهروندان شده است، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: تیم اطلاعات کلانتری ۱۶۱ ابوذر به همراه واحد گشت خودرویی بلافاصله به محل اعزام شدند و مأموران پس از حضور در محل، فرد موردنظر را در حالی که با در دست داشتن یک قبضه سلاح سرد اقدام به عربده‌کشی می‌کرد، مشاهده کردند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران در عملیاتی سریع متهم را دستگیر کردند و در بازرسی از وی یک قبضه سلاح سرد از نوع کاتر کشف و ضبط شد.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: پس از انتقال متهم به کلانتری و انجام استعلام‌های لازم، مشخص شد وی تحت تعقیب قضایی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان تأکید کرد: پلیس با افرادی که با حمل سلاح سرد، عربده‌کشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان موجب سلب آسایش عمومی می‌شوند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.