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مدیرعامل فولاد خوزستان از بازگشت کامل ۶ کوره فولادسازی این شرکت به مدار تولید خبر داد و گفت: با وجود آسیبهای ناشی از حمله فروردینماه گذشته، بخشی از واحدهای احیا با بهینه سازی و اصلاح فرآیندها، با بهره وری بالاتر از گذشته به مدار برگشت.
امین ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از بازگشت بخش عمده ظرفیت تولید این شرکت پس از آسیبهای ناشی از حمله فروردینماه خبر داد و اعلام کرد: ۶ کوره فولادسازی این مجموعه به طور کامل وارد مدار تولید شده و ظرفیت واحدهای احیا نیز تا پایان شهریور به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید.
وی با بیان اینکه فرآیند بازسازی فولاد خوزستان از روز هشتم فروردین آغاز شد، گفت: برنامه بازسازی در سه محور شامل بازسازی، بازسازی همراه با بهسازی و نوسازی واحدهای آسیبدیده دنبال شد.
ابراهیمی افزود: در جریان این عملیات، علاوه بر بازگرداندن تجهیزات به مدار تولید، برخی مشکلات قدیمی خطوط تولید نیز برطرف شد و همین موضوع باعث افزایش راندمان در تعدادی از واحدها شده است.
مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به وضعیت واحدهای فولادسازی اضافه کرد: امروز شرایط تولید در این بخش حتی نسبت به پیش از حادثه بهتر شده و ۶ کوره فولادسازی به طور کامل فعال هستند.
ابراهیمی درباره واحدهای احیا نیز گفت: مدول احیای زمزم ۳ حدود دو ماه پس از حادثه به مدار بازگشت، زمزم ۲ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت راهاندازی شد و تزریق گاز به زمزم یک نیز آغاز شده است.
وی ادامه داد: تا پایان شهریورماه حدود ۷۰ درصد ظرفیت واحدهای احیا به مدار تولید بازگشته و برنامهریزی شده است تا پایان آذرماه همه واحدهایی که در برنامه بازگشت قرار دارند، فعال شوند.
مدیرعامل فولاد خوزستان همچنین از افزایش بهره وری برخی واحدهای احیا خبر داد و گفت: در زمزم یک، حدود ۱۵ درصد و در زمزم دو، حدود ۲۰ درصد افزایش بهره وری ایجاد شده است.
ابراهیمی با اشاره به برنامههای آینده این شرکت اضافه کرد: پس از بازگشت کامل ظرفیت تولید، نوسازی یکی از واحدهای قدیمی احیا در دستور کار قرار دارد و همچنین طر حهای بریکت (HBI) برای مدیریت مشکلات حوزه انرژی و تبدیل محدودیتها به فرصت آغاز خواهد شد.