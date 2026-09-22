مدیرعامل فولاد خوزستان از بازگشت کامل ۶ کوره فولادسازی این شرکت به مدار تولید خبر داد و گفت: با وجود آسیب‌های ناشی از حمله فروردین‌ماه گذشته، بخشی از واحد‌های احیا با بهینه سازی و اصلاح فرآیندها، با بهره وری بالاتر از گذشته به مدار برگشت.

بازگشت کوره‌های فولاد خوزستان به مدار تولید؛ بهره وری تولید بیشتر از قبل شد

بازگشت کوره‌های فولاد خوزستان به مدار تولید؛ بهره وری تولید بیشتر از قبل شد

امین ابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از بازگشت بخش عمده ظرفیت تولید این شرکت پس از آسیب‌های ناشی از حمله فروردین‌ماه خبر داد و اعلام کرد: ۶ کوره فولادسازی این مجموعه به طور کامل وارد مدار تولید شده و ظرفیت واحد‌های احیا نیز تا پایان شهریور به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه فرآیند بازسازی فولاد خوزستان از روز هشتم فروردین آغاز شد، گفت: برنامه بازسازی در سه محور شامل بازسازی، بازسازی همراه با بهسازی و نوسازی واحد‌های آسیب‌دیده دنبال شد.

ابراهیمی افزود: در جریان این عملیات، علاوه بر بازگرداندن تجهیزات به مدار تولید، برخی مشکلات قدیمی خطوط تولید نیز برطرف شد و همین موضوع باعث افزایش راندمان در تعدادی از واحد‌ها شده است.

مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به وضعیت واحد‌های فولادسازی اضافه کرد: امروز شرایط تولید در این بخش حتی نسبت به پیش از حادثه بهتر شده و ۶ کوره فولادسازی به طور کامل فعال هستند.

ابراهیمی درباره واحد‌های احیا نیز گفت: مدول احیای زمزم ۳ حدود دو ماه پس از حادثه به مدار بازگشت، زمزم ۲ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شد و تزریق گاز به زمزم یک نیز آغاز شده است.

وی ادامه داد: تا پایان شهریورماه حدود ۷۰ درصد ظرفیت واحد‌های احیا به مدار تولید بازگشته و برنامه‌ریزی شده است تا پایان آذرماه همه واحد‌هایی که در برنامه بازگشت قرار دارند، فعال شوند.

مدیرعامل فولاد خوزستان همچنین از افزایش بهره وری برخی واحد‌های احیا خبر داد و گفت: در زمزم یک، حدود ۱۵ درصد و در زمزم دو، حدود ۲۰ درصد افزایش بهره وری ایجاد شده است.

ابراهیمی با اشاره به برنامه‌های آینده این شرکت اضافه کرد: پس از بازگشت کامل ظرفیت تولید، نوسازی یکی از واحد‌های قدیمی احیا در دستور کار قرار دارد و همچنین طر ح‌های بریکت (HBI) برای مدیریت مشکلات حوزه انرژی و تبدیل محدودیت‌ها به فرصت آغاز خواهد شد.