کارشناس اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، جزئیات الزامات فنی و بهداشتی مسواک‌های دستی را تشریح کرد و گفت: ویژگی مواد اولیه، استحکام محصول، ایمنی فیلامنت‌ها، بسته‌بندی و نحوه درج اطلاعات روی محصول، از جمله مواردی است که در ارزیابی این فرآورده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کیانا روحی کارشناس اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: بر اساس ضابطه فنی و بهداشتی به‌روزشده، مسواک باید از نظر ظاهری سالم، فاقد آلودگی و عاری از سطوح تیز یا زبری باشد که بتواند موجب آسیب به دندان، لثه یا مخاط دهان شود. طراحی محصول نیز باید با رعایت اصول ارگونومیک انجام شود.

وی افزود: مواد مورد استفاده در بدنه و فیلامنت‌های مسواک باید متناسب با کاربرد محصول و از مواد مجاز و ایمن انتخاب شوند. فیلامنت‌ها نیز باید برای استفاده در محیط دهان مناسب بوده و الزامات مربوط به ایمنی و شکل انتهای رشته‌ها را رعایت کنند.

این کارشناس ادامه داد: استحکام کلاف، مقاومت در برابر خستگی، مقاومت پس از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و استحکام ضربه‌ای دسته، از آزمون‌های فنی مورد توجه در ارزیابی مسواک هستند. همچنین در موارد مشمول، میزان گردشدگی انتهای فیلامنت‌ها برای اطمینان از ایمنی تماس با بافت نرم دهان بررسی می‌شود.

روحی با اشاره به الزامات مربوط به قطعات فلزی مسواک گفت: قطعات مورد استفاده در محل کاشت کلاف باید از مواد مقاوم در برابر رطوبت و زنگ‌زدگی ساخته شوند و مقاومت آنها در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی درباره مواد به‌کاررفته در محصول نیز توضیح داد: میزان مهاجرت کلی مواد در محصول نهایی باید در محدوده تعیین‌شده قرار داشته باشد و در صورت وجود بخش زبان‌شوی، الزامات مربوط به مواد مورد استفاده و محدودیت عناصر سنگین برای آن قسمت نیز بررسی می‌شود.

این کارشناس اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره بسته‌بندی و برچسب‌گذاری مسواک نیز گفت: اطلاعات مربوط به گروه سنی مصرف‌کننده، زمان مصرف و سایر موارد ضروری برای استفاده صحیح و پیشگیری از آسیب به دندان و لثه باید مطابق الزامات تعیین‌شده روی محصول درج شود.

روحی تأکید کرد: در صورت درج عنوان «استریل» روی مسواک، ارائه مستندات و نتایج آزمون‌های مربوط به اثبات استریل بودن ضروری است. همچنین ادعا‌های اختصاصی درباره ویژگی یا ترکیبات محصول، مانند استفاده از مواد یا ترکیبات خاص، باید با ارائه مستندات علمی و مدارک کافی درباره کارایی محصول قابل اثبات باشد.

به گفته وی رعایت الزامات فنی و بهداشتی در تولید و واردات مسواک‌های دستی، نقش مهمی در تضمین کیفیت و ایمنی این محصولات دارد.