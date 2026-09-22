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معاون هماهنگکننده جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه پاسداران، در مراسم رژه موتوری نیروهای رزم و خدمات رسانِ «رزمایش جهادگران فاطمی» چهارمحال و بختیاری، از اجرای طرحهای امدادی و خدماتی به عنوان هدیهای برای ۲هزار و ۷۵۰ شهید استان در پایان دومین کنگره ملی شهدای این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سید ضیاءالدین الذین حزنی، در این مراسم که همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به جایگاه سپاه پاسداران تأکید کرد: اگرچه مسئولیت اصلی سپاه پاسداران دفاع از تمامیت ارضی و حفظ نظام است، اما توجه به مناطق مرزی، محروم و کمبرخوردار نیز در کنار وظایف اصلی، همواره در اولویت قرار دارد.
وی افزود: این رزمایشهای خدماتی و جهادی، با هدف تداوم روحیه ایثارگری، تا پایان سال در استانهای خراسان جنوبی، گلستان و آذربایجان غربی نیز برگزار خواهد شد.
مسئول بسیج سازندگی استان، هم گفت: ۳۰۰ گروه جهادی در راستای اجرای طرح «خدمات مومنانه» همگام با دومین کنگره ملی شهدای استان، فعالیت خود را آغاز کردهاند.
شیرمحمدی افزود: از جمله اقدامات کلیدی این رزمایش، تهیه ۱۰۰ سری جهیزیه برای عروسهای نیازمند، مشارکت در بازسازی و تعمیر منازل مسکونی در نقاط محروم استان و همچنین تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان بوده است که این روند همچنان با مشارکت گروههای جهادی ادامه دارد.