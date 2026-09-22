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در نشست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با مدیرعامل آبفای منطقه ۳، آخرین وضعیت تحویلگیری شبکه آب روستاهای بخش کن، بهصورت روستا به روستا بررسی و روند اجرای این فرآیند پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با همراهی کامران ملکی بخشدار کن در نشست با پناهی مدیرعامل آبفای منطقه ۳ و جمعی از کارشناسان این شرکت، آخرین وضعیت تحویلگیری شبکه آب روستاهای بخش کن را مورد بررسی قرار داد.
این نشست در ادامه پیگیری مصوبات و موضوعات مطرحشده در سفر استاندار تهران به بخش کن برگزار شد و در جریان آن، وضعیت شبکه آب هر یک از روستاهای بخش بهصورت مجزا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بشیری در این نشست بر ضرورت تسریع در فرآیند تحویلگیری شبکههای آب روستایی و تعیین تکلیف موارد باقیمانده تأکید و خواستار استمرار هماهنگی میان فرمانداری، بخشداری و شرکت آب و فاضلاب برای رفع موانع موجود شد.
مدیرعامل آبفای منطقه ۳ نیز با تشریح اقدامات انجامشده، روند تحویلگیری شبکه آب روستاهای بخش کن را تشریح و از برنامهریزی این شرکت برای پیشبرد فرآیند در روستاهای باقیمانده خبر داد.
همچنین در این نشست، موضوع تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای اقدامات مرتبط با شبکه آب روستاهای بخش کن مورد بررسی و مقرر شد ضمن پیشبینی و تخصیص منابع از سوی شرکت آب و فاضلاب، موضوع تأمین اعتبار از محل منابع سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری شود.